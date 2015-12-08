محمد صلاح، لاعب مصري سطع نجمه بسرعة في عالم الكرة. دخل اللاعب الملقب بالفرعون التاريخ من أوسع أبوابه في صناعة الأهداف. يلعب حاليا في صفوف ليفربول ويعد حاليا أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

ولد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في 15 يونيو/حزيران 1992. خطّ مسيرة نجاح رائعة في أوروبا، خلال أعوام قليلة فقط. انتقل من بازل السويسري إلى تشيلسي الإنكليزي، ثم لعب لفيورنتينا الإيطالي، وحط الرحال مؤخرا في ليفربول الإنجليزي وقبل ذلك لعب روما الإيطالي. بداياته المحلية كانت في نادي "المقاولون العرب". البعض يشبهه بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لتشابه أسلوب اللعب وقصر القامة. ويعقد المصريون آمالا كبيرة عليه في مونديال 2018 كي يصل بمنتخبهم إلى القمة.