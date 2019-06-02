 محمد صلاح.. هداف ماهر يجيد صيد السمك أيضا؟ | عالم المنوعات | DW | 11.06.2019

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منوعات

محمد صلاح.. هداف ماهر يجيد صيد السمك أيضا؟

يبدو أن موهبة محمد صلاح لا تقتصر فقط على هز شباك الفرق المنافسة وتحقيق الألقاب. النجم المصري كشف على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي عن موهبة أخرى!

Screenshot Twitter vom Fussballspieler Mohamed Salah (Twitter/Mohamed Salah)

فوق المستطيل الأخضر، يُعد محمد صلاح واحداً من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة. فنجم فريق ليفربول، يمتلك موهبة كروية كبيرة تساعده على نشر سحره، ومواصلة كتابة التاريخ في أكثر الرياضات شعبية في العالم.

ويبدو أن موهبة النجم المصري، لا تقتصر فقط على هز شباك الفرق المنافسة وتحقيق الألقاب، التي كان آخرها الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام الصلب 2-0، فقد أظهر صاحب القدم اليسرى الساحرة موهبة أخرى، أثارت إعجاب الكثير من محبي "الفرعون" المصري.

هذه الموهبة تتمثل في صيد السمك، فقد نشر محمد صلاح في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له وهو على قارب في وسط البحر ويمسك في يده اليمنى سمكة عملاقة.اصطادها على ما يبدو من أعماق البحر، وذلك خلال قضائه عطلة نهاية الموسم.

هذه الصورة حصدت وقت وجيز للغاية إعجاب أكثر من 2.4 مليون شخص، فضلاً عن حوالي 24 ألف تعليق.

ولم يتوقف صاحب القدم اليسرى عند هذا الحد، بل نشر صورة أخرى له على "إنستغرام" برفقة سمكة أخرى، لكنها هذه المرة صغيرة بالمقارنة مع الصورة الأولى. وقد حصدت هذه الصورة أكثر من 1.5 مليون إعجاب. صلاح نشر الصورتين أيضا في حسابه على موقع توتير  

وأشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن محمد صلاح (26 عاماً)، يستمتع الآن بعطلته بعيداً عن أجواء كرة القدم. وأضاف أن صور الدولي المصري مع السمك أثار إعجاب متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

يشار إلى أن محمد صلاح، يستعد لقيادة مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق قريباً فوق الأراضي المصرية. وتأمل جماهير منتخب "الفراعنة" أن ينجح نجم ليفربول في قيادة المنتخب إلى اعتلاء منصة التتويج الأفريقية.

ر.م/ع.ج.م

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

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  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

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  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

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