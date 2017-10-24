محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب بجانب رونالدو وميسي

التحق المصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي بالمرشحين الدائمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالقائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، بينما غاب نيمار عن القائمة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018. وضمت القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح هدّاف ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني. كما انضم كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقائمة، بجانب انطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا ونادي اتلتيكو مدريد. وشهدت القائمة أيضا تواجد البلجيكي ادين هازارد نجم تشيلسي، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.
المفاجأة أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دار سليفا بقي خارج القائمة المعلنة. وكان نيمار قد تعرض لانتقادات شديدة خلال مونديال روسيا بسبب سقطاته المتواصلة غير المبررة. بينما بات ثلاثة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج حديثا بلقب مونديال روسيا على قائمة المرشحين. وسيتم الإعلان عن القوائم المختصرة لجميع الفئات الأربع والتي تضم ثلاثة مرشحين في أوائل أيلول / سبتمبر المقبل قبل انطلاق حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن في 24 من الشهر ذاته.
في ذات السياق أعلن فيفا قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة عن عام 2018 والتي ضمت ستة لاعبات من اولمبيك ليون الفرنسي: الإنجليزية لوسي برونز والنرويجية آدا هيغيربيرغ والفرنسية أماندين هنري واليابانية ساكي كوماجاي والألمانية دزينيفر ماروزان والفرنسية ويندي رينارد. كما ضمت القائمة اسم الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني والأسترالية سامانتا كير لاعبة سكاي بلو/ب يرث غلوري/ شيكاغو ريد ستارز. وضمت القائمة أيضا اسم النجمة البرازيلية مارتا لاعبة اورلاندو برايد بجانب ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي سياتل.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب اسم ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الفائز بلقب مونديال روسيا. كما ضمت القائمة اسم الفرنسي الآخر زين الدين زيدان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد الإسباني. وتوج ديشان مع منتخب الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم قبل نحو عشرة أيام ليكون اللقب هو الثاني في تاريخ فرنسا. كما ضمت القائمة اسم زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. القائمة ضمت أيضا اسم روبرتو مارتينز الفائز مع منتخب بلجيكا بالمركز الثالث في كأس العالم وغاريث ساوثغيت الذي قاد منتخب إنجلترا للمركز الرابع في المونديال. وتضمنت القائمة أيضا اسم ستانيسلاف شيرشيسوف الذي صعد بمنتخب روسيا لدور الثمانية لكأس العالم. وجرى ترشيح اسم زيدان مجددا بعدما فاز بجائزة أفضل مدرب في العام الماضي.
وانضم ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وارنستو فالفيردري مدرب برشلونة ودييغو سيميوني الفائز مع اتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي ويورغن كلوب الذي قاد ليفربول لوصافة دوري أبطال أوروبا، إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.ألما لدى السيدات، فضمت قائمة المرشحات اسم سارينا فيغمان التي قادت منتخب هولندا للقب كأس الأمم الأوروبية للسيدات. وفازت فيغمان بالجائزة في العام الماضي وتنافس بقوة على الجائزة هذا العام أيضا. وضمت قائمة المرشحين أيضا الان ستايسيتش مدرب منتخب استراليا واساكو تاكاكورا مدربة المنتخب الياباني وفاداو مدرب منتخب البرازيل وخورخي فيلدا مدرب منتخب إسبانيا. كما ضمت القائمة مارتينا فوس تيكلنبرغ مدربة منتخب سويسرا.
وعلى مستوى مدربي الأندية، ضمت القائمة اسم ايما هيوز مدربة تشيلسي وستيفان ليرش مدرب فولفسبورغ ومارك بارسونز مدرب بورتلاند ثورنز ورينالد بيدروس مدرب ليون. ويعتمد الفيفا في عملية اختيار الفائزين على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بجانب مدربي وقائدي جميع المنتخبات الوطنية وأيضا تصويت حوال 200 من ممثلي وسائل الإعلام العالمية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)
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