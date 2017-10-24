 محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب بجانب رونالدو وميسي | أخبار | DW | 25.07.2018

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أخبار

محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب بجانب رونالدو وميسي

التحق المصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي بالمرشحين الدائمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالقائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، بينما غاب نيمار عن القائمة.

Russland WM 2018 l Saudi Arabien vs Ägypten 0:1 - Salah (Reuters/U. Marcelino)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018. وضمت القائمة اسم النجم المصري محمد صلاح هدّاف ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا لصفوف يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني. كما انضم كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي للقائمة، بجانب انطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا ونادي اتلتيكو مدريد. وشهدت القائمة أيضا تواجد البلجيكي ادين هازارد نجم تشيلسي، والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

المفاجأة أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دار سليفا بقي خارج القائمة المعلنة. وكان نيمار قد تعرض لانتقادات شديدة خلال مونديال روسيا بسبب سقطاته المتواصلة غير المبررة. بينما بات ثلاثة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج حديثا بلقب مونديال روسيا على قائمة المرشحين. وسيتم الإعلان عن القوائم المختصرة لجميع الفئات الأربع والتي تضم ثلاثة مرشحين في أوائل أيلول / سبتمبر المقبل قبل انطلاق حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن في 24 من الشهر ذاته.

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توظيف روسي إعلامي سياسي لنجم مصر محمد صلاح في الشيشان

في ذات السياق أعلن فيفا قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة عن عام 2018 والتي ضمت ستة لاعبات من اولمبيك ليون الفرنسي: الإنجليزية لوسي برونز والنرويجية آدا هيغيربيرغ والفرنسية أماندين هنري واليابانية ساكي كوماجاي والألمانية دزينيفر ماروزان والفرنسية ويندي رينارد. كما ضمت القائمة اسم الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني والأسترالية سامانتا كير لاعبة سكاي بلو/ب يرث غلوري/ شيكاغو ريد ستارز. وضمت القائمة أيضا اسم النجمة البرازيلية مارتا لاعبة اورلاندو برايد بجانب ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي سياتل.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب اسم ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الفائز بلقب مونديال روسيا. كما ضمت القائمة اسم الفرنسي الآخر زين الدين زيدان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد الإسباني. وتوج ديشان مع منتخب الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم قبل نحو عشرة أيام ليكون اللقب هو الثاني في تاريخ فرنسا. كما ضمت القائمة اسم زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. القائمة ضمت أيضا اسم روبرتو مارتينز الفائز مع منتخب بلجيكا بالمركز الثالث في كأس العالم وغاريث ساوثغيت الذي قاد منتخب إنجلترا للمركز الرابع في المونديال. وتضمنت القائمة أيضا اسم ستانيسلاف شيرشيسوف الذي صعد بمنتخب روسيا لدور الثمانية لكأس العالم. وجرى ترشيح اسم زيدان مجددا بعدما فاز بجائزة أفضل مدرب في العام الماضي.

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


وانضم ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وارنستو فالفيردري مدرب برشلونة ودييغو سيميوني الفائز مع اتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي ويورغن كلوب الذي قاد ليفربول لوصافة دوري أبطال أوروبا، إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.ألما لدى السيدات، فضمت قائمة المرشحات اسم سارينا فيغمان التي قادت منتخب هولندا للقب كأس الأمم الأوروبية للسيدات. وفازت فيغمان بالجائزة في العام الماضي وتنافس بقوة على الجائزة هذا العام أيضا. وضمت قائمة المرشحين أيضا الان ستايسيتش مدرب منتخب استراليا واساكو تاكاكورا مدربة المنتخب الياباني وفاداو مدرب منتخب البرازيل وخورخي فيلدا مدرب منتخب إسبانيا. كما ضمت القائمة مارتينا فوس تيكلنبرغ مدربة منتخب سويسرا.

وعلى مستوى مدربي الأندية، ضمت القائمة اسم ايما هيوز مدربة تشيلسي وستيفان ليرش مدرب فولفسبورغ ومارك بارسونز مدرب بورتلاند ثورنز ورينالد بيدروس مدرب ليون. ويعتمد الفيفا في عملية اختيار الفائزين على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بجانب مدربي وقائدي جميع المنتخبات الوطنية وأيضا تصويت حوال 200 من ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

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