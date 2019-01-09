محمد صلاح : المرأة تستحق معاملة أفضل

دعا نجم كرة القدم المصري محمد صلاح رجال بلاده وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى معاملة النساء المسلمات باحترام أكبر. وقال المهاجم في مقابلة مع مجلة التايم "نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع النساء في ثقافتنا.. وهذا أمر لا بد منه".

وتحدث صلاح خلال المقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية بصراحة كبيرة عن أهمية المساواة بين الجنسين وإنصاف المرأة، وقال إن رؤية طريقة معاملة النساء "في ثقافتي وفي الشرق الأوسط" قد غيرت طريقة تفكيره في العلاقات بين الجنسين. وأضاف أنه يدعم المرأة الآن أكثر من أي وقت مضى "لأنني أشعر أن المرأة تستحق أكثر مما تحصل عليه في الوقت الحالي".

مشاهدة الفيديو 01:32 شارك محمد صلاح يتوج أفضل لاعب إفريقي في استفتاء لبي بي سي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3AC7h محمد صلاح ينال جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي للسنة الثانية تواليا

فوفقاً لدراسة أجرتها الأمم المتحدة حوالي 99 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي والعنف. إضافة إلى ذلك ما يزال تشويه الأعضاء التناسلية من المشكلات الكبيرة في مصر. فضلاً عن عدم المساواة في الأجور بين الجنسين. وبالتالي تعتبر مصر إحدى أخطر الدول في العالم بالنسبة للمرأة، بحسب ما نشره موقع "دير شبيغل" الألماني.

وبعد أن قاد بلاده إلى المشاركة في كأس العالم 2018 للمرة الأولى بعد غياب دام 28 عاماً، أصبح صلاح أيقونة في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة. وقال في المقابلة عن مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط " أشعر وكأنني ابنهم".

من جهة أخرى، اعترف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، بأنه كان يعاني قليلاً من الضغط خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن أصبح اللاعب "النموذجي أو القدوة"، فشعر بأن حجم المسؤولية على عاتقه قد بات مضاعفاً، غير أن ذلك يجعله "فخوراً" في الوقت نفسه، ويدفعه ليكون لاعب كرة قدم أفضل.

وقال النجم الشاب إن طريقته المفضلة للاسترخاء بعد مباراة هي قضاء بعض الوقت مع ابنته البالغة من العمر (5) سنوات، مشيراً إلى أن الشهرة لم تغير أسلوب حياته، حيث ما يزال يعيش حياته الطبيعية ويفضل قضاء وقته مع عائلته في المنزل.

ومؤخراً، اختير صلاح ضمن قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، كما يظهر على أحد أغلفة الإصدارات الستة للمجلة.

ر.ض