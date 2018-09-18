محمد صلاح .. أعجوبة لموسم واحد؟

كان أفضل من تحرك في خط هجوم ليفربول في لقاء مانشستر سيتي، لكنه مازال بعيدا كل البعد عن مستوى الموسم الماضي، حتى أن المحلل الرياضي في صحيفة "ذا غارديان" الإنكليزية وصف محمد صلاح بالـ"سيارة الرائعة لكن من دون عجلة".

صلاح الذي نافس على الكرة الذهبية الموسم الماضي واعتبره (البعض) أفضل لاعب في العالم لم يسجل خلال 16 لقاء سوى 4 أهداف فقط، ثلاثة منها فقط في البريميرليغ. ومن يلاحظه على أرض الملعب يجده كالضائع بين الكرات. فتمريراته غير دقيقة، وتسديداته فوق أو جانب المرمى، وتمركزه على ساحة الخصم غير موفقة، لكنه ما زال محتفظا بسرعته في مطاردة الكرة.

ورغم أدائه "الغريب"، كما تصفه صحيفة "ذا غارديان"، فإنه كان أخطر لاعبي خط هجوم ليفربول على مرمى مانشستر سيتي، وأكثرهم تحركاً في جناح اليمين. "صلب"، سريع ولكن متزعزع، هو محمد صلاح في بداية الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

كلوب واثق من صلاح

مدرب ليفربول يورغن كلوب لا يأبه بكل الانتقادات التي توجه إلى صلاح وصومه عن التهديف وغيابه عن مستواه. كلوب دعم صلاح الموسم الماضي ومنحه الفرصة لأن يصبح نجم الدوري الإنكليزي بلا منازع، وهي فرصة لم يمنحها إياه جوزيه مورينيو حين كان مدربا في تشيلسي. المدرب الألماني قال في مؤتمر صحفي عقب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف: "في الموسم الماضي كان وضع "مو" مشابه لوضعه اليوم، ولم يتكلم أحد عن أدائه، ومع مرور الوقت بدأ بتسجيل الأهداف، إنه أمر طبيعي جدا بالنسبة لي، لا يوجد شيء يثير القلق".

ومن شاهد المباراة وردود فعل كلوب على كرة يسددها صلاح، حتى وإن كانت فوق المرمى، يعلم أن المدرب الألماني واثق من أن لاعبه على الطريق الصحيح إلى العودة، وكأنه يدفع به خطوة خطوة نحو مستواه السابق من جديد.

كلوب واثق من نجمه "مو" صلاح.

من جانب آخر يتساءل مراقبون رياضيون فعلا عن سبب أداء محمد صلاح المتواضع مع بداية الموسم، بعضهم يرى في صلاح "أعجوبة لموسم واحد". فيما يرجع آخرون تواضعه لأداء قوي متعب وضغوط نفسية تعرض لها في الموسم الماضي، خصوصاً بعد خلافات مع الاتحاد المصري لكرة القدم وخيبة الأمل في نتائج المنتخب المصري خلال كأس العالم الماضية في روسيا.

غير أن صلاح سجل الموسم الماضي 44 هدفاً في كل البطولات، 32 منها في البريميرليغ، وبدايته مع ليفربول تذكر ببداية الإسباني فيرناندو توريس مع النادي في أول موسم له في عام 2007/ 2008 حين سجل 24 هدفاً. الموسم الكروي في بدايته، وربما سيفاجئنا صلاح بأهداف أفضل من الموسم السابق. وعليه أن يتغلب على نفسه أولاً قبل أن يتغلب على الآخرين، فالنجم المصري البالغ من العمر 26 عاماً أمامه خمسة مواسم كروية يمكن أن يقدم فيها الكثير، مثلما فعل في موسمه الماضي الذي كان رائعاً في كل المقاييس. وبكل تأكيد، فإن الاحتفاظ بالقمة أصعب غالباً من الوصول إليها.