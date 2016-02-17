يعد محمد حسنين هيكل الصحفي الأكثر نجومية في مصر والعالم العربي على مدى ربع قرن. حلل هيكل خلال حياته الصحفية الكثير من الأحداث، وتكشف كتاباته في تاريخ مصر الحديث خفايا حقبة شهدت فيها البلاد تحولات غير مسبوقة.

ولد محمد حسنين هيكل في سبتمبر عام 1923 وتوفي في فبراير/ شباط 2016. عمل خلال حياته الصحفية في صحف ومجلات مصرية عديدة مثل "روز اليوسف" و "أخبار اليوم" و "آخر ساعة". كما تولى رئاسة تحرير "جريدة الأهرام". وكان هيكل من أكثر الصحفيين قربا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما أيد الرئيس السادات في بداية حكمه، غير أنه اختلف معه لاحقا وخرج من الأهرام ليتجه بعدها إلى تأليف الكتب وكتابة المقالات.