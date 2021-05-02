محمد جواد ظريف هو وزير الخارجية الإيراني في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني. برز اسمه كمفاوض بارع خلال المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 بعد مفاوضات ماراتونية دامت سنوات.

محمد جواد ظريف من موالد طهران في عام 1960. ينتمي ظريف لعائلة متدينة وثرية ومحافظة. بعد تخرجه من الجامعة شغل محمد جواد ظريف مناصب محلية ودولية عدة منها كبير مستشاري وزير الخارجية. في مارس/ آذار 2015 اختاره الرئيس حسن روحاني كوزير للخارجية الإيرانية.