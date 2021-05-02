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محمد جواد ظريف

محمد جواد ظريف هو وزير الخارجية الإيراني في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني. برز اسمه كمفاوض بارع خلال المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 بعد مفاوضات ماراتونية دامت سنوات.

محمد جواد ظريف من موالد طهران في عام 1960. ينتمي ظريف لعائلة متدينة وثرية ومحافظة. بعد تخرجه من الجامعة شغل محمد جواد ظريف مناصب محلية ودولية عدة منها كبير مستشاري وزير الخارجية. في مارس/ آذار 2015 اختاره الرئيس حسن روحاني كوزير للخارجية الإيرانية.

6446236 26.01.2021 In this handout photo released by Russian Foreign Ministry, Iranian Foreign Minister Javad Zarif attends a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

بعد التسجيل المسرب- ظريف يعتذر ويطلب السماح من عائلة سليماني 02.05.2021

بعد تسريب تسجيل صوتي له ينتقد فيه القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تصريحاته، طالباً السماح من عائلة سليماني. وأدى التسريب إلى استقالة مسؤول مقرب من روحاني.
flags of Iran and Saudi Arabia painted on cracked wall

"غزل الخصمين".. إيران ترحب بتصريحات ولي العهد السعودي 29.04.2021

رحبت الخارجية الإيرانية بتصريحات محمد بن سلمان المتعلقة بطموح بلاده لإقامة علاقات "مميزة" بين الخصمين الإقليميين. وأكد وزير الخارجية الإيراني وجود "مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق" فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج.
6446236 26.01.2021 In this handout photo released by Russian Foreign Ministry, Iranian Foreign Minister Javad Zarif attends a meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Foreign Ministry

إيران- جدل بعد تسريب تسجيل صوتي لظريف ينتقد فيه الحرس الثوري 26.04.2021

جدل يدور بإيران بعد لغة الخطاب غير المعتادة في أروقة الدبلوماسية الإيرانية والتي تحدث بها وزير الخارجية جواد ظريف. الخارجية الإيرانية قالت إن تصريحات ظريف المسربة تضمنت مواقف "شخصية" وأنها اقتطعت من حديث غير معد للنشر.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 26: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranian Foreign Minister Javad Zarif holds a joint press conference with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) in Moscow, Russia on January 26, 2021. Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency

ظريف محذراً: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووي 15.03.2021

قال وزير الخارجية الإيراني أنه لم يلحظ تغييرا بين إدارة بايدن وسياسة الضغوط القصوى التي أنتهجتها إدارة ترامب لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض مشدداً على أنه ينبغي على واشنطن التحرك سريعا لإحياء الاتفاق النووي.
A handout picture provided by Iran's Atomic Energy Organisation on February 20, 2021, shows the Organization spokesman Behrouz Kamalvandi (L) speaking with the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Mariano Grossi (R) upon his arrival at the Imam Khomeini International airport in Tehran. (Photo by - / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

اقتراح أوروبي وعرض عراقي للوساطة..من أجل حوار إيراني أمريكي 21.02.2021

بالتزامن مع وصول رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، مسؤول إيراني رفيع يقول إن بلاده تدرس إقتراحا أوروبيا بعقد إجتماع غير رسمي مع أمريكا. ورئيس الوزراء العراقي الأسبق يعرض وساطته.
24.09.2019, USA, New York: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Rande des Auftakts der Generaldebatte der UN-Vollversammlung bei den Vereinten Nationen Hassan Ruhani, Präsident des Irans. Ein Thema der Debatte ist der Konflikt der USA mit dem Iran. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

تنديد أوروبي بإنتاج إيران اليورانيوم المعدني.. وظريف يبرّر 12.02.2021

ندّدت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك بقرار طهران إنتاج اليورانيوم المعدني، متحدثة عن أنه "يقوّض الفرص الدبلوماسية"، بينما ردت إيران بأن خطوتها بأنها لا تنتهك الفقرة 36 من الاتفاق.
Iraqis, including supporters of Hashid Shaabi (Popular Mobilization Forces), hold placards as they gather to mark the one year anniversary of the killing of senior Iranian military commander General Qassem Soleimani and Iraqi militia commander Abu Mahdi al-Muhandis in a U.S. attack, in Baghdad, Iraq January 3, 2021. REUTERS/Thaier Al-Sudani

آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني 03.01.2021

تظاهر آلاف العراقيين في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية. المتظاهرون رددوا هتافات من بينها "كلا كلا أميركا" و"الانتقام".
US President Donald Trump(C) speaks about the situation with Iran in the Grand Foyer of the White House in Washington, DC, January 8, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

عشية ذكرى مقتل سليماني.. تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران 24.12.2020

مع اقتراب ذكرى استهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني وبعد ضرب السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ قبل أيام، حذر الرئيس الأمريكي طهران من أي تصعيد. فيما نفت إيران أي مسؤولية لها في الهجوم الأخير على سفارة واشنطن في بغداد.
Mohsen Fakhrizadeh iranischer Atomwissenschaftler ist in Teheran am 27.11.2020 Opfer ein Terror Aktion geworden. via Mahmood Salehi, 27.11.2020

إيران تتعهد بعدم "السقوط في فخ" إفشال المحادثات مع واشنطن 29.11.2020

بعد اغتيال عالمها النووي محسن فخري زاده، تعهدت إيران بعدم "السقوط في فخ" إفشال أي محادثات مستقبلية مع الحكومة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، فيما تطالب طهران المجتمع الدولي بإدانة عملية الاغتيال.
A handout photo made available by Iran state TV (IRIB) on November 27, 2020, shows the damaged car of Iranian nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh after it was attacked near the capital Tehran. - The scientist died at the hospital from his injuries following an attack by armed terrorists, Iran's defence ministry said in a statement. (Photo by - / IRIB NEWS AGENCY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT - AFP PHOTO / HO / IRIB NEWS NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT, DATE AND LOCATION WHICH CANNOT BE INDEPENDENTLY VERIFIED - NO RESALE - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS/ OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NI ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL /

اغتيال عالم نووي إيراني .. اتهامات لإسرائيل ولا تعليق من تل أبيب وواشنطن 27.11.2020

مجهولون يطلقون النار ويردون عالماً نووياً بارزاً قتيلاً في طهران، ووزير الخارجية يشير إلى وجود أدلة على تورط إسرائيل، وسط توعد مسؤول عسكري بالرد بقوة على اغتياله. ومكتب بنيامين نتنياهو والبنتاغون يمتنعان عن التعليق.
U.S. Secretary of State Mike Pompeo attends a signing agreement ceremony in Thessaloniki, Greece, September 28, 2020. Giannis Papanikos/Pool via REUTERS

بومبيو يهدد كل من يخرق حظر السلاح الأممي على طهران 18.10.2020

ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي الى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أنّ حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيّاً".
ARCHIV 2014 *** epa04411778 Iranian Revolutionary Guards march during the annual military parade marking the Iraqi invasion in 1980, which led to a eight-year-long war (1980-1988) in Tehran, Iran, 22 September 2014. The Iranian President said that Iran would not get back even one step of its right about a peaceful nuclear programm. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

طهران تعلن الانتهاء "التلقائي" لحظر التسلح الأممي المفروض عليها 18.10.2020

أعلنت إيران أن الحظر الأممي المفروض عليها لشراء وبيع الأسلحة التقليدية رُفع "تلقائيّاً" اعتباراً من الأحد بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي، مضيفة أنها لا ترى ضرورة "للتهافت على شراء السلاح".
Symbolbild zum Ausstieg der USA aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) durch Präsident Donald Trump und den Folgen für die EU Europäische Union, wenn Europa nach Verhängung von Sanktionen weiterhin Handel mit Iran betreiben sollte: erodierende Flaggen Iran s und der EU mit abwärts gerichtetem Dislike Daumen mit Flagge der USA *** Symbolic picture of US exit from JCPOA by President Donald Trump and consequences for the EU European Union if Europe continues to trade with Iran after sanctions have been imposed, erosion flags of Iran and the EU with downside dislike thumbs Flag of the USA

كيف انتفض الأوروبيون في وجه العقوبات الأمريكية ضد إيران 25.09.2020

يبدو أن السيل وصل الزبى بالنسبة للأوروبيين الذين ضاقوا ذعرا بقرارات واشنطن الأحادية في العلاقات الدولية، كان آخر فصولها فرض عقوبات جديدة على إيران. قرار يدفع نحو عزلَ إدارة ترامب دوليا وعمق الخلافات مع الحلفاء الأوروبيين
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

الطاقة الذرية: إيران تضاعف مخزون اليورانيوم وتمنع الزيارات الميدانية 05.06.2020

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز ثماني مرات الحدّ المسموح به، فيما غرد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف متحدياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي.
TEHRAN, IRAN - JANUARY 4: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATARI FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani (L) meets Foreign Affairs Minister of Iran Mohammad Javad Zarif (R) in Tehran, Iran on January 4, 2020. Qatari Foreign Ministry - Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وزير الخارجية القطري في إيران.. فماذا يحمل معه؟ 04.01.2020

وسط تصاعد التوترات بعد مقتل قاسم سليماني، وصل وزير الخارجية القطري إلى طهران، حيث أجرى محادثات مع نظيره الإيراني وكذلك مع الرئيس روحاني. فماذا يحمل المسؤول القطري الذي تضم بلاده أكبر قاعدة عسكرية أميركية بالمنطقة؟
FILE - A handout picture made available on 28 March 2015 by the Iranian supreme leader's official website shows Iranian Quds Force Head, General Ghasem Soleimani, during a religious ceremony in Tehran, Iran, 27 March 2015. EPA/LEADERS OFFICIAL WEBSITE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Aktivisten: Hochrangiger iranischer Kommandeur in Syrien verletzt vom 26.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مقتل سليماني.. لماذا غيرت أمريكا قواعد اللعبة مع طهران؟ 03.01.2020

ربما تكون هذه هي المرة الأولى التي تتعدى فيها واشنطن الخطوط الحمراء المرسومة منذ عقود مع طهران. تصعيد وصل إلى حد قتل الرجل الثاني في القوة العسكرية الإيرانية ما ينذر بتصعيد خطير. فلماذا أقدمت الولايات المتحدة على ذلك؟
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