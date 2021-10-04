الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع السعودي. برز اسمه مع بدء الحرب التي تقودها بلاده على اليمن واتهامه بالوقوف وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي. كما برز من خلال إطلاق مشروعه الخاص بتحديث المملكة في إطار "رؤية 2030".

يتولى الأمير محمد بن سلمان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب منصبي ولي العهد ووزير الدفاع في السعودية. وفي الوقت الذي خلفت فيه الحرب التي أطلقها على اليمن أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، يحاول داخل بلاده تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار "رؤية 2030" الرامية إلى تخليص بلاده من التبعية للنفط.