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محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع السعودي. برز اسمه مع بدء الحرب التي تقودها بلاده على اليمن واتهامه بالوقوف وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي. كما برز من خلال إطلاق مشروعه الخاص بتحديث المملكة في إطار "رؤية 2030".

يتولى الأمير محمد بن سلمان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب منصبي ولي العهد ووزير الدفاع في السعودية. وفي الوقت الذي خلفت فيه الحرب التي أطلقها على اليمن أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ المعاصر، يحاول داخل بلاده تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية في إطار "رؤية 2030" الرامية إلى تخليص بلاده من التبعية للنفط.

Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!
In this Wednesday, Nov. 27, 2019, photo released by Ministry of Presidential Affairs, Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, right, meets Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Saudi crown prince is in the United Arab Emirates for talks that are expected to focus on the war in Yemen and tensions with Iran. (Hamad Al Kaabi/Ministry of Presidential Affairs via AP)

الخلاف السعودي الإماراتي.. تنافس اقتصادي آني أم بداية قطيعة؟ 08.07.2021

ألقى الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات الضوء على المسارين المتباينين للحليفين التقليديين الوثيقين في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما. فهل تصل العلاقات بين الرياض وأبو ظبي إلى القطيعة الكاملة؟
In this Monday, May 14, 2012 photo, Saudi Arabia's Interior Minister Prince Mohammed bin Nayef waits for Gulf Arab leaders ahead of the opening of Gulf Cooperation Council, also known as GCC summit, in Riyadh, Saudi Arabia. Its new king, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, moved swiftly Friday, Jan. 23, 2015, to name Nayef as deputy crown prince, making him the second-in-line to the throne, as he promised to continue the policies of his predecessors in a nationally televised speech. (AP Photo/Hassan Ammar)

دعوى قضائية في الولايات المتحدة.. أين محمد بن نايف؟ 09.06.2021

تمحورت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مصفاة نفط في جزيرة في البحر الكاريبي، لكنّها سلطت الضوء بشكل غير متوقع على مسألة أخرى هي مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
File photo - Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (also known as MBS) attends a graduation ceremony for Saudi airforce officers at King Faisal Airbase in Tabuk, Saudi Arabia on December 23, 2018. A rumor says that Lohan and the crown prince of Saudi Arabia Mohamed Bin Salman, or MBS, have gotten close, and that hes been flying her around in his jets and showering her with presents, including a gift-wrapped credit card. Photo by Bandar Al Jaloud - Royal Palace / ABACAPRESS.COM |

خطة بن سلمان "الخضراء".. تلميع للصورة بفوائد بيئية؟ 29.03.2021

لا يرغب الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فقط، بل كذلك بالبيئي عبر أضخم مشروع تشجير في التاريخ. غير أن المبادرتين تحملان تحديات واضحة، فضلا عن طريقة الأمير القوي في الاستفادة منهما لرفع أسهمه الخاصة.
Saudi women buy food before watching a movie at a cinema in the Saudi capital Riyadh, on June 22, 2020 as cinemas re-opened following the lifting of a lockdown due to the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

كيف يسعى بن سلمان لجعل السينما إحدى مظاهر السعودية "الحديثة"؟ 21.03.2021

دور السينما في السعودية ليست مجرد فضاء للترفيه، بل هي أحد وجوه رؤية المملكة نحو مزيد من الانفتاح الاجتماعي في عهد الأمير محمد بن سلمان الراغب في صناعة سينمائية محلية، غير أن الرقابة تتهدد هذه الأفلام والمسلسلات.
L: 04.11.2020, USA, Wilmington: Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hält in Wilmington eine Rede. Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ || R: 07.03.2018, Großbritannien, London: Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien.

محللون غربيون ـ كيف يسعى بايدن لـ"تقليم أظافر" ولي العهد السعودي 28.02.2021

ربما يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد أفلت من عقاب مباشر بعد توجيه تقرير للمخابرات الأمريكية أصابع الاتهام له في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن يبدو أن تلك الجريمة ستظل تطارده وتقض مضجعه، برأي محللين.
FILE PHOTO: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman speaks during the Future Investment Initiative Forum in Riyadh, Saudi Arabia October 24, 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

مقتل خاشقجي: لماذا امتنعت واشنطن عن فرض تدابير ضد بن سلمان؟ 27.02.2021

رغم تقرير الاستخبارات الذي يوجه أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي شخصيا في مقتل خاشقجي، فضل فريق الرئيس بايدن التزام الحذر وعدم فرض تدابير ضد ولي العهد السعودي، لماذا؟ حقوقيون وخبراء دوليون يوضحون موقفهم من القضية.

Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman shakes hands with U.S. President Donald Trump, at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

السعودية تصعد القمع ضد المعارضين.. هل تتحمل الرياض تكاليف ذلك؟ 29.08.2020

مع تزايد انقطاع الاتصال مع المعارضين السعوديين المسجونين، واستهداف الأصوات المنتقدة داخل المملكة وخارجها، قد يواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متاعب إسكات المعارضة بين حلفائه الدوليين.
https://twitter.com/oamaz7/status/1274790499573010433?s=21

قضية عمر عبد العزيز.. السعودية تتعقب معارضا في الخارج؟ 24.06.2020

كان صديقا للصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول؛ إنه المعارض عمر عبد العزيز. ويبدو أن عبد العزيز نفسه بات مصدر إزعاج للرياض إذ حذرته كندا التي يقيم فيها، من أنه قد يكون هدفا للسلطات السعودية.
Saudi women attend a concert by Egyptian pop sensation Tamer Hosny in the western city of Jeddah on March 30, 2018. - Thousands of fans were taken by surprise when tickets for Hosny's first-ever Saudi concert came with the edict that dancing was strictly prohibited. (Photo by Amer HILABI / AFP) (Photo credit should read AMER HILABI/AFP via Getty Images)

السعودية ـ الانفتاح الاجتماعي يثير حفيظة شريحة المحافظين 31.01.2020

منذ 3 سنوات تقريبا يعيش المجتمع السعودي انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق الأمير محمد بن سلمان العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية وسُمح الاختلاط بين الجنسين، امر رحب به الكثيرون لكنه يثير غضب المحافظين.
Saudi traders chat as they follow a screen displaying Saudi stock market values at the Arab National Bank in Riyadh, Saudi Arabia, Thursday, Dec. 12, 2019. Shares in Saudi Aramco gained on the second day of trading Thursday, propelling the oil and gas company to a more than $2 trillion valuation where it holds the title of the world's most valuable listed company. (AP Photo/Amr Nabil)

السعودية أمام عجز الموازنة وتأخر المشاريع الطموحة 15.12.2019

تتجه الموازنة السعودية نحو مزيد من العجز، بينما تواجه مشاريع "رؤية 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان التأخير وإعادة النظر. هل نشهد إلغاء الكثير من هذه المشاريع على ضوء عزوف الاستثمارات الأجنبية عن المشاركة فيها؟
Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman shakes hands with U.S. President Donald Trump, at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

زواج مصالح ـ كيف يواجه ترامب وبن سلمان العواصف لإنقاذ تحالفهما؟ 12.12.2019

بعد عملية الشمراني وحظر العتيبي من دخول أمريكا، يجد دونالد ترامب نفسه أمام ضغوط كبيرة لإنهاء الود الذي يجمعه بالأمير محمد بن سلمان. فهل يصمد في وجهها؟ وكيف تعمل الرياض وواشنطن لأجل الإبقاء على علاقتهما في وجه العواصف؟

Workers are seen at the damaged site of Saudi Aramco oil facility in Khurais, Saudi Arabia, September 20, 2019. REUTERS/Hamad l Mohammed

ماذا يعني للسعودية طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام؟ 26.10.2019

من المتوقع أن تعطي السعودية الضوء الأخضر قريبا لطرح جزء صغير من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. ماذا يعني ذلك للمملكة واقتصادها؟ وهل سيتم تقدير قيمة الشركة بالمبلغ الذي يتمناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟
Smoke is seen following a fire at an Aramco factory in Abqaiq, Saudi Arabia, September 14, 2019 in this picture obtained from social media. VIDEOS OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

تحليل: خطة بن سلمان الطموحة بعد ضربة أرامكو المرعبة 22.09.2019

أصابت الهجمات المرعبة على شركة أرامكو الاقتصاد السعودي في القلب ووضعت تنفيذ خطط الأمير محمد بن سلمان لتحديثه على كف عفريت لأسباب لا تقتصر على تراجع الإيرادات النفطية. ما مصير هذه الخطط في بلد يعيش على النفط منذ نشأته؟
(FILES) In this file photo taken on January 19, 2018 Saudi women walk during the King Abdulaziz Camel Festival in Rumah, some 160 kilometres east of Riyadh. - Saudi Arabia has rendered toothless the once-feared religious police amid a liberalisation drive, but a planned public decency law is stoking controversy with some fearing a revival of morality policing. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

أسباب داخلية وخارجية تدفع السعودية لرفع الوصاية عن للمرأة 02.08.2019

يستمر الأمير محمد بن سلمان في خططه بمنح مكتسبات جديدة للمرأة السعودية، بشكل يقطع مع النظرة التقليدية لبلد عانى من تفسيرات متشددة للإسلام. لكن هناك أسباباً داخلية وخارجية أدت إلى هذه الإصلاحات، فما هي هذه الأسباب؟
FILE - In this Dec. 9, 2018 file photo, released by the state-run Saudi Press Agency, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, left, speaks to his father, King Salman, at a meeting of the Gulf Cooperation Council in Riyadh, Saudi Arabia. On Thursday, Dec. 27, 2018, King Salman issued a wide-ranging overhaul of top government posts, including naming a new foreign minister, following international fallout from the killing of Saudi writer Jamal Khashoggi in Istanbul nearly three months ago. Adel al-Jubeir, the soft-spoken foreign minister since 2015, was replaced by Ibrahim al-Assaf, who was formerly a finance minister. (Saudi Press Agency via AP) |

"خلاف" الملك سلمان وولي عهده.. حقيقة أم تبادل لأدوار مرسومة؟ 19.03.2019

لم يكن هذا هو الخبر الأول من نوعه عن "خلاف" وقع بين الملك سلمان وولي عهده. بيد أنه جاء هذه المرة في سياق آخر. إذ تتحدث المصادر التي سربته عن تقليص لصلاحيات ولي العهد الطامح للجلوس مكان والده. فهل لهذا "الخلاف" من أصل؟

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