 محمد بن سلمان - حاكم مصلح ويبطش بخصومه! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.09.2020

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سياسة واقتصاد

محمد بن سلمان - حاكم مصلح ويبطش بخصومه!

ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان يتحرك بقوة ضد أعضاء فاسدين مفترضين في النخبة. وبينما تَحاط ثروته الخاصة بعدم الشفافية، فهو من يوظف مكافحة الفساد على الصعيد الداخلي في المملكة.

Saudi-Arabien 2018 | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/V. Jones)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

مكافحة الفساد أم تنحية خصوم محتملين؟ في بداية هذا الأسبوع قام ولي عهد العربية السعودية، محمد بن سلمان، الرجل القوي في البلاد بإعفاء عضوين من الأسرة المالكة، مرة أخرى على أساس اتهامات بالفساد.

والمتهم الأول هو الأمير فهد بن ترك عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المقاتلة في اليمن التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية. والثاني هو ابنه، الأمير عبد العزيز بن فهد، نائب حاكم محافظة الجوف في شمال العربية السعودية.

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مع تزايد انقطاع الاتصال مع المعارضين السعوديين المسجونين، واستهداف الأصوات المنتقدة داخل المملكة وخارجها، قد يواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متاعب إسكات المعارضة بين حلفائه الدوليين.

وهذه الإعفاءات تعتمد على تعليمات من محمد بن سلمان لمؤسسة مكافحة الفساد "نزاهة" المطالبة بإجراء تحقيقات بشأن "تحويلات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع"، وذلك بحسب بيان صدر في الرياض، أكد أن أمرا ملكيا أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود من منصب قائد القوات المشتركة في التحالف، وأعفي ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد من منصب نائب أمير منطقة الجوف. وأضاف الأمر الملكي أن القرار استند إلى ما أُحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق
فيما وصف بأنه "تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع".
أموال لم تُعاد

وقد أطلق محمد بن سلمان حملة مكافحة فساد قوية بفترة قليلة بعد تعيينه وليا للعهد في 2017. وكانت لذلك أسباب وجيهة ذلك أن أعمال الفساد استفحلت في البلاد. الصحفي بان هوبارد من صحيفة "نيويورك تايمز"، مؤلف "السيرة الذاتية" لمحمد بن سلمان صادرة في خريف 2020 يذكر أمثلة: أعضاء من العائلة الحاكمة استعاروا أموالا من بنوك سعودية دون إعادة دفعها. وأمراء استولوا كمستشارين لمستثمرين أجانب على قطع أرضية مع المعرفة المسبقة أن تلك الأراضي سيُرخص لها كمساحات بناء. وبعدما ارتفعت أسعار تلك الأراضي، باعوها للدولة وساتفادوا من أرباحها.

وأمراء آخرون عملوا  كعرابين قانونيين لعمال أجانب يأخذون منهم رواتب دون تقديم أية خدمات في المقابل.

ولي العهد محمد بن سلمان إلى جانب والده الملك سلمان

ولي العهد محمد بن سلمان إلى جانب والده الملك سلمان

والتدخل الكبير الباهر ضد الفساد حصل في نوفمبر تشرين الثاني 2017 حين أمر محمد بن سلمان باعتقال نحو 350 عضوا من النخبة الحاكمة وحبسهم في فندق ريتز كارلتون في الرياض. وعقب 15 أسبوعا تم إطلاق سراح غالبيتهم بعد دفع مبالغ مالية ضخمة.

وسياسة الأمير لها دون شك نجاح وتعد بتحسين صورة البلاد: ففي مؤشر رصد الفساد لمنظمة الشفافية الدولية كانت السعودية تحتل في 2017 المرتبة 57 من بين 180. وبعد مرور سنتين احتلت المملكة المرتبة 51 وتُصنف في الترتيب مع بلدان أخرى مثل ايطاليا ورواندا وماليزيا.

ولي العهد وثروته

لكن حصلت بعض الأشياء الملفتة للانتباه والتناقضات في سلسلة الاعتقالات، كما يذكر هوبارد بحيث أنه لم يتم اعتقال جميع أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية المشتبه بهم بالفساد.

ويبدو أن التعسف أو حسابات أخرى حددت جزئيا اتخاذ القرار واختيار الأشخاص. والمثير للانتباه أيضا هو أنه لدى بعض الشركات التي اعتُقل أصحابها كان محمد بن سلمان يعتزم المشاركة في حصتها.

وقبلها اشتكى منتقدون في الخارج من أنه لا وجود للشفافية في أموال ولي العهد بنفسه. فمن أين أتت الأموال لاقتناء يخته الذي يساوي نحو 500 مليون دولار؟ ومن أين أتت الأموال لشراء قصر لويس 14 الذي كلف 300 مليون دولار بالقرب من باريس؟ ومن أين أتت 450 مليون دولار صرفها محمد بن سلمان لشراء لوحة ليوناردو دا فينتشي؟ ولم يتمكن محمد بن سلمان إلى حد الآن من تبديد الانطباع بأن الشفافية، في ظل حكمه، تنطبق فقط على رواتب الآخرين.

إبعاد خصوم

وظهر شيء آخر للعيان وهو أن الأمير لا يتحمل وجود خصوم في محيطه. فبعدما تم تعيينه وليا للعهد كان على محمد بن سلمان أن يخشى أن يترصد منافسون داخل القصر الملكي أخطاءه لنزع السلطة من يده. وبالعملية التي حولت فندق كارلتون ريتز إلى سجن في 2017 تمكن من القضاء سياسيا على كثير من خصومه، كما يقول هوبارد. ومنذ تلك اللحظة بدأ ولي العهد يحكم بدون منازع وبشكل مركزي متزايد ليبسط رقابته على الاقتصاد السعودي.

مراقبون يتحدثون عن صراع على السلطة داخل النخبة السعودية

مراقبون يتحدثون عن صراع على السلطة داخل النخبة السعودية

فحرب محمد بن سلمان ضد الفساد تتواصل أيضا مثل الحرب ضد منافسين محتملين: ففي مارس آذار من العام الجاري اعتقلت السلطات بتعليمات من محمد بن سلمان العديد من الأمراء المرموقين بتهمة الخيانة العظمى، بينهم أقارب لولي العهد ولوالده الملك سلمان.

تأمين سلطته

وخلفية هذا النوع من عمليات التطهير السياسي تعود لما يبدو تجاذبات على السلطة لم تنته بعد داخل القصر الملكي: فإذا تولى ولي العهد محمد بن سلمان خلافة والده الملك سلمان في هرم الدولة، سيكون بذلك الملك الأول "للجيل الجديد" في قمة هرم الدولة ـ جيل الأحفاد الذي سيتبع جيل أبناء مؤسس الدولة عبد العزيز بن آل سعود. وهذا الموقع له أهمية قصوى ليس فقط من الناحية السياسية، بل حتى الرمزية.

وينطلق مراقبون من أن السباق من أجل الخلافة وراء الكواليس محسوم منذ مدة لصالح محمد بن سلمان. لكن ولي العهد تسبب في غضون سنوات قليلة في ظهور الكثير من الأعداء ـ ويجب عليه الانتباه لعدم ارتكاب أخطاء قد تلحق الضرر بطموحاته الشخصية. ولذلك يواصل محمد بن سلمان العمل على تثبيت سلطته ضد منافسين غير مرغوب فيهم. وداخل شرائح من السكان يجلب لنفسه سمعة الحاكم الذي يتحرك بنجاعة أكبر من كل أسلافه، ضد الفساد.

Jamal Kashoggi (Getty Images/C. McGrath)

بن سلمان ذو الوجهين

يتمتع ولي العهد البالغ من العمر 34 عاما بتعاطف كبير في أوساط الجيل الجديد ـ علما أن الكثير من الشباب السعوديين يعلقون آمالا كبيرة على نهجه الليبرالي الذي مكن النساء في البلاد من سياقة السيارة وجرد الشرطة الدينية (يهئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) المكروهة من سلطتها، وأعطى لنجوم البوب الغربيين الفرصة للصعود فوق منصات الترفيه في المملكة ـ وكل هذا لم يكن يخطر على بال داخل المملكة قبل عقد من الزمن.

لكن يبقى الوجه الآخر لمحمد بن سلمان: فالعديد من نشطاء الدفاع عن حقوق الانسان ـ بينهم الكثير من النساء ـ مازالوا يقبعون داخل السجون. وهناك تقارير حول أعمال التعذيب إضافة إلى الاشتباه القوي بأن محمد بن سلمان هو الآمر الخفي باغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في 2018 باسطنبول.

كرستين كنيب/ م.أ.م 

  • Saudi-Arabien Gipfeltreffen Golf-Kooperationsrat in Riad (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين

    بعد عدة ساعات على قرار إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، أعلنت السعودية أيضاً إلغاء حكم الإعدام بحكم المدانين القصّر واستبداله بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث. وجاءت هذه القرارات لتساعد "على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية" بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية.

  • Türkei Istanbul | Polizist vor Kashoggi Bild (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للتجميل بعد مقتل خاشقجي؟

    جاء ترحيب الحقوقيون ومنظمات حقوق الإنسان بهذه القرارات بشكل حذر، حيث اعتبر غيدو شتاينبيرغ من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) ببرلين أن هذه القرارات صحيحة، ولكنها لا تعبر بالضرورة عن إتجاه إصلاحي في السعودية وقال: "إنها محاولة لتلميع صورة الدولة". وكانت سمعة المملكة على الساحة الدولية تراجعت بشدة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Mohammed Bin Salman (Reuters/Courtesy of Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة لكسب الغرب

    ويرى غيدو شتاينبيرغ أن السعودية تهتم بشكل خاص بسمعتها في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان مازال يحكم بقبضة من حديد. فالإصلاحات التي قام بها صاحبتها إجراءات قمعية لكل معارضة داخلية. ولم تسلم العائلة المالكة نفسها من هذه الإجراءات.

  • Saudi-Arabien | Mohammed bin Najef | Mohammed Bin Salman (picture-alliance/abaca)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    شخصيات بارزة رهن الإعتقال

    وطالت الإجراءات القمعية في السعودية أيضاً أفراد بارزين من العائلة المالكة، حيث شهدت أواخر شهر مارس/آذار حملة جديدة من الإعتقالات شملت إبن عم محمد بن سلمان وولي العهد السابق محمد بن نايف (يسار الصورة) بتهمة "الخيانة وتدبير انقلاب". وبحسب شتاينبرغ فإن هذه رسالة للجميع بأن أي معارضة سياسية لن يتم التسامح معها.

  • Saudi Prinz Meteb bin Abdullah (picture-alliance/dpa/M. Yalcin)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رسالة للعائلة المالكة

    كما قام ولي العهد السعودي بإبعاد أي منافس محتمل له من العائلة المالكة عن طريق حملات توقيف بحق أفراد من العائلة ومنهم متعب بن عبد الله، وهو رئيس الحرس الوطني السعودي السابق. ويقول شتاينبيرغ: "يريد محمد بن سلمان إرسال إشارة للعائلة أن المملكة لديها حاكم جديد، وانهم يستطيعون الحفاظ على إمتيازاتهم بشرط عدم إظهار أي معارضة".

  • USA Atlanta Prinzessin Basmah Bint Saud (Getty Images/M. Ingram)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الأميرة السجينة بسمة بن سعود

    يعرف عن الأميرة بسمة بنت سعود أنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومعارضة للممارسات القمعية ضد المرأة في السعودية. في عام 2019 إختفت الأميرة دون أثر، لتظهر منذ فترة قصيرة بنداء استغاثة اطلقته عن طريق خطاب طالبت فيه بإطلاق صراحها. وكتبت الأميرة البالغة من العمر 56 عاماً أنه يتم احتجازها دون موافقتها وبدون سند قانوني في سجن الحاير السعودي.

  • Saudi Arabien Loujain al-Hathloul (Getty Images/AFP/Facebook/Loujain al-Hathloul )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    الناشطة لجين الهذلول

    لجين الهذلول ناشطة حقوقية سعودية في مجال حقوق المرأة سجنت في عام 2018 بتهمة "التأمر" مع جهات أجنبية. وبحسب تصريحات أختها لينا، تتعرض لجين للتعذيب والتحرش الجنسي، وتقبع في الحبس الإنفرادي منذ أشهر. وأضافت عائلة لجين أنها تلقت عرضاً بإطلاق صراحها بشرط نفيها تعرضها للتعذيب.

  • Right Livelihood Preisträger | Abdullah al-Hamid, Walid Abu al-Chair und Mohammed Fahad al-Kahtani (picture-alliance/dpa/right livelihood award)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    محاولة للإلهاء

    يرى مراقبون أن قرارات إلغاء عقوبتي الجلد والإعدام جاءت كمحاولة لإلهاء الناس عن خبر وفاة الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (يسار الصورة) في السجن. وكان الحامد توفي منذ أيام قليلة بسبب جلطة دماغية لم يتلق بعدها العناية الطبية الكافية بحسب ما تناقلته التقارير الإعلامية. ومازال الناشطان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني (يمين الصورة) في السجن بسبب نشاطهما السياسي.

  • Kanada | Saudischer Blogger Raif Badawi (Bild) und seine Frau Ensaf Haidar (picture-alliance/dpa/empics/Canadian Press/P. Chiasson)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    رائف بدوي

    يُعد رائف بدوي أحد أكثر معتقلي الرأي شهرة في السعودية. وكان المدون والناشط الحقوقي أُعتقل في عام 2013 بتهمة "إهانة الإسلام" وحُكم عليه بألف جلدة وبالسجن عشر سنوات. وتسبب تنفيذ حكم الجلد عليه علناً في إثارة انتقادات دولية واسعة للسعودية. يقول شتاينبرغ أن رد الفعل هذا قد يكون سبباً في إلغاء عقوبة الجلد، ولكنه ينبه:" ليس معنى ذلك أنه سيتم إطلاق سراحه الآن".

  • Samar Badawi (picture-alliance/dpa/A. Wiklund )

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سمر بدوي

    تقبع سمر بدوي، أخت رائف بدوي، ايضاً في السجن منذ 2018، ومعها نسيمة السادة، وهما من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في المملكة. وكانت السلطات شنت في 2018 حملة إعتقالات على مجموعة من الناشطات، تم بعدها الإفراج عن بعضهن مثل أمل الحربي وميساء الماعن، بينما تنتظر الأخريات، مثل سمر ونسيمة، البت في قضيتهن.

  • Salman al-Ouda (Creative Commons)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    سلمان العودة

    يعد الداعية سلمان العودة أحد الدعاة الدينيين السلفيين المعتدلين والمعروفين على الساحة، وهو قريب من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. يعرف عن العودة انتقاده للسياسات الداخلية والخارجية للمملكة، وفي 2017 حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

  • Petition Ali Mohammed al-Nimr (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: رغم الإصلاحات في السعودية.. أصحاب رأي خلف القضبان

    علي محمد النمر

    بعد إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصر تتجه الأنظار لعلي محمد النمر الذي أعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره بسبب مشاركته في مظاهرات تطالب بالإصلاح وإطلاق صراح سجناء الرأي في 2012. وكان عمه نمر النمر أحد الدعاة الشيعة البارزين في السعودية. ويتوقع خبير شئون الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ أن حكم الإعدام لن ينفذ بحق علي محمد النمر، لكنه سيبقى في السجن.


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