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محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد آل مكتوم هو حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. يعرف عن الشيخ محمد أنه رجل مبادرات جعلت من دبي مركزا تجاريا وسياحيا رئيسيا في المنطقة.

ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنة 1949 في دبي. التحق سنة 1966 بمدرسة "بل" للغات في كامبردج، ثم بكلية "مونز" العسكرية في المملكة المتحدة. بعد تعيينه ولياً للعهد سنة 1995، بدأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطلاق عدة مبادرات ومشاريع جعلت من إمارة دبي مركزاً اقتصاديا رئيسياً في المنطقة. من بين هذه المشاريع: مهرجان دبي للتسوق عام 1995 ومدينة دبي للإنترنت سنة 2000. تولى حكم إمارة دبي سنة 2006 خلفاً لأخيه الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ومنذ ذلك الحين اتخذ عدة إصلاحات مهمة في الحكومة، بما في ذلك استراتيجية الحكومة الاتحادية سنة 2007. وفي سنة 2010 أطلق الرؤية 2021 للإمارات العربية المتحدة لتصبح "واحدة من أفضل الدول في العالم" بحلول سنة 2021.

Bild 1: Princess Lalla Hasna of Morocco, sister to the king, attends the inauguration of an exhibition titled The Colours of Impressionism: masterpieces of the Musee d'Orsay collections, at the capital Rabat's Museum of Modern and Contemporary Art on April 9, 2019. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP via Getty Images) Bild 2: 05.09.2013, Files- Jordan's King Abdullah II attends a school graduation ceremony in Amman, Jordan, on September 5, 2013. Photo by Royal Court via Balkis Press/ABACAPRESS.COM Bild 3: DOHA, QATAR - APRIL 24: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - QATAR EMIRATE COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani speaks on the television regarding the economic effects of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic, as part or the holy month of Ramadan, in Doha, Qatar on April 24, 2020. Qatar Emirate Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وثائق باندورا.. كيف نجح قادة ومشاهير عرب في إبعاد ثرواتهم عن الأعين؟ 04.10.2021

تحقيق دولي شاركت فيه عشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم، كشف عن قيام زعماء ورؤساء وملوك ومشاهير، بينهم عرب، بعمليات بيع وشراء ونقل للثروات عبر شركات في ملاذات ضريبية. وهو ما يجعل التدقيق في مصادر تلك الأموال شبه مستحيل!
21.07.2021 A woman checks the website of Israel-made Pegasus spyware at an office in the Cypriot capital Nicosia on July 21, 2021. - Reports that Israel-made Pegasus spyware has been used to monitor activists, journalists and politicians around the world highlight the diplomatic risks of nurturing and exporting oppressive technology, experts warned. Private Israeli firm NSO Group has denied media reports its Pegasus software is linked to the mass surveillance of journalists and rights defenders, and insisted that all sales of its technology are approved by Israel's defence ministry. (Photo by Mario GOLDMAN / AFP) (Photo by MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images)

أبرز الدول التي كانت ضحية فضيحة "بيغاسوس" 23.07.2021

ما يزال دوي فضيحة التجسس على هواتف أكثر من 50 ألف صحفي وسياسي وناشط حقوقي من مختلف دول العالم يتردد في كل القارات. فيما يلي نظرة على آخر مستجدات الفضيحة وأبرز الدول التي تم التجسس على هواتف فيها.
This undated image from video provided by Detained in Dubai, a London-based for-hire advocacy group long critical of the United Arab Emirates, shows Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, a daughter of Dubai's ruler, in a 40-minute video in which she says she's planning on fleeing the country in Dubai, UAE. The former spy Herve Jaubert said he tried to help her flee the country in a cloak-and-dagger escape by sea in March 2018, but was thwarted when commandos intercepted their sailboat in the Arabian Sea. (Detained in Dubai via AP) |

بعد فيديوهات الاستغاثة.. أين هي ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة؟ 17.02.2021

انتشرت فيديوهات للشيخة لطيفة تتهم فيها والدها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحبسها ومنعها من الخروج، بعد محاولاتها الفاشلة في الهروب من البلاد. لكن أين هي الآن وماذا حل بها بعد انقطاع اتصال أصدقائها معها؟
FILE - In this Tuesday Nov. 15, 2011 file picture, Rifaat Assad, an exiled uncle of Syrian president Bashar Assad, gestures during an interview with the Associated Press, in Paris, France. Spanish police are raiding properties and blocking bank accounts belonging or linked to relatives of Rifaat Assad — former Syrian vice president and uncle of the current Syrian president — as part of a money laundering investigation. (AP Photo/Michel Euler, File) |

ثروات المسؤولين العرب في أوروبا ـ قصور فاخرة وأرصدة بنكية عامرة! 30.04.2020

رفعت الاسد، المعروف بـ"جزار حماة"، متهم بإختلاس الملايين من سوريا واستثمارها في العقارات بأوروبا. والكثير من الحكام العرب يهربون أموالهم إلى أوروبا لإخفائها في البنوك والمؤسسات المالية أو استثمارها.
ASCOT, ENGLAND - JUNE 17: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Princess Haya bint Al Hussein attend day one of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 17, 2014 in Ascot, England. (Photo by Chris Jackson/Getty Images for Ascot Racecourse)

هل تتأثر العلاقات بين الإمارات والأردن بقضية الأميرة هيا؟ 31.07.2019

من المستبعد أن تؤثّر المعركة القضائية بين الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وزوجها رئيس حكومة الإمارات، على العلاقات السياسية بين عمّان وأبوظبي، لكنها قد تكون مصدر إزعاج لقيادتي البلدين في وضع إقليمي حرج يتطلب تقاربهما.
epa05232210 His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum(C-Yellow), Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai with his wife Princess Haya bint al-Hussein of Jordan leave avter the Dubai World Cup main race during the Dubai World Cup 2016 at the Meydan race course in Gulf emirate of Dubai, United Arab Emirates, 26 March 2016.The Dubai World Cup is one of the richest events in the horse racing sporting calendar. EPA/ALI HAIDER |

"فرار" الأميرة هيا .. تأكيدات بوجودها في لندن ولا تعليق من برلين 01.07.2019

لا حديث في عدد من وسائل الإعلام سوى عن مكان وجود الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، وهل يتعلّق الأمر بـ"فرار" أو إشاعات، خاصةً مع الصمت المطبق للإمارات في هذه الواقعة. مصادر تحدثت لـDW أضافت جرعات من الجدل.
Catholic worshipers from different nationalities residing in the United Arab Emirates (UAE), arrive for mass at the second church opened in the UAE, the St. Paul Church, a day after its inauguration in Abu Dhabis industrial district of Musaffah on June 12 2015. AFP PHOTO / STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

زيارة البابا للإمارات تضع المسيحيين بالبلد في دائرة الضوء 03.02.2019

بابا الفاتيكان فرانسيس يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى الخليج وتحديداً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ما حجم الوجود المسيحي في البلاد وإلى أي حقبة زمنية يعود؟ وماذا عن الحرية الدينية وحدودها في هذا البلد النفطي؟
(131211) -- KUWAIT CITY, Dec. 11, 2013 () -- UAE Vice President and Prime Minister Sheikh Mohammad bin Rashed Al-Maktoum attends the 34th Gulf Cooperation Council (GCC) summit in Kuwait City, Kuwait, on Dec. 11, 2013. The 34th annual summit of the GCC concluded Wednesday in Kuwait. (/Noufal Ibrahim) (dzl) pixel

لاجئون ساعدوا في التحضير لنزهة حاكم دبي المثيرة للجدل! 09.08.2016

استعانت مدينة نيتيتال بلاجئين لاستكمال تجهيز المكان الذي أقام فيه حاكم دبي نزهته في محمية طبيعية تابعة للمدينة. هؤلاء اللاجئين لم يكن في علمهم أن المكان سيستقبل الشيخ محمد بن راشد. فكيف كان رد فعلهم بعد معرفتهم بذلك؟
Fireworks light up, Burj Khalifa , the world's tallest building during the official opening ceremony in Dubai, United Arab Emirates, Monday, Jan. 4, 2010. (AP Photo/Kamran Jebreili)

دبي تدشن أطول ناطحة سحاب في العالم وسط إجراءات أمنية مشددة 04.01.2010

بعد ستة أعوام من البناء يفتتح اليوم برج دبي بالإمارات العربية المتحدة ليصبح أعلى ناطحة سحاب في العالم، إلا أن هذا الحدث يثير الجدل عما إذا كانت الإمارات بإمكانها تحمل نفقات مثل هذه المشاريع الضخمة.
(Ausschnitt) An Egyptian boy walks in front of an art object showing ancient books near the Bibliotheca Alexandrina, Wednesday, Oct.16, 2002. Egypt's ambitious US$ 250 million project is finally to officially open Wednesday. The new Library aims to live up to the tradition of its predecessor, the ancient library, founded around 295 B.C. by Ptolemy I Soter. Egyptian President Hosni Mubarak and dignitaries from around the world, including French President Jacques Chirac, Queen Sofia of Spain, and Queen Rania ofJordan, will be inaugurating the Bibliotheca. ( AP PHOTO/Amr Nabil)

دبي تدعم ترجمة أعمال فكرية وأدبية ألمانية إلى اللغة العربية 06.04.2008

أعلنت مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" الإماراتية المعنية بنشر المعرفة في الوطن العربي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ديوان الشرق ـ الغرب في برلين " بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين العالمين العربي والغربي.