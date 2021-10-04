محمد بن راشد آل مكتوم هو حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. يعرف عن الشيخ محمد أنه رجل مبادرات جعلت من دبي مركزا تجاريا وسياحيا رئيسيا في المنطقة.

ولد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنة 1949 في دبي. التحق سنة 1966 بمدرسة "بل" للغات في كامبردج، ثم بكلية "مونز" العسكرية في المملكة المتحدة. بعد تعيينه ولياً للعهد سنة 1995، بدأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطلاق عدة مبادرات ومشاريع جعلت من إمارة دبي مركزاً اقتصاديا رئيسياً في المنطقة. من بين هذه المشاريع: مهرجان دبي للتسوق عام 1995 ومدينة دبي للإنترنت سنة 2000. تولى حكم إمارة دبي سنة 2006 خلفاً لأخيه الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم ومنذ ذلك الحين اتخذ عدة إصلاحات مهمة في الحكومة، بما في ذلك استراتيجية الحكومة الاتحادية سنة 2007. وفي سنة 2010 أطلق الرؤية 2021 للإمارات العربية المتحدة لتصبح "واحدة من أفضل الدول في العالم" بحلول سنة 2021.