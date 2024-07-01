  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية

محمد المزياني

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من محمد المزياني

موضوعات من محمد المزياني

الانتخابات التشريعية الفرنسية ـ الأعلام الفرنسية ضد التجمع الوطني

سياسيّات من أصول عربية في قلب المشهد السياسي الجديد بفرنسا

سياسيّات من أصول عربية في قلب المشهد السياسي الجديد بفرنسا

تبرز في المشهد السياسي الفرنسي الجديد شخصيات نسائية من أصول عربية، ويتميزن بتركيزهن على قضايا إنسانية وحقوقية.
سياسة٩ يوليو ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية