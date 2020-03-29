 محللون ألمان ـ أحلام دبي تتحول إلى سراب في الصحراء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.04.2020

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سياسة واقتصاد

محللون ألمان ـ أحلام دبي تتحول إلى سراب في الصحراء

تثير دبي في مخيلة الكثير من الألمان صورا قريبة من "ألف ليلة وليلة"، قصة نجاح مبهرة، رغم الظلال، جمعت بين الأصيل والحديث. حلم قد يجرفه تسونامي كورونا، كما تجرف الأمواج قصور الرمال، حسب ما يراه عدد من المحللين الألمان.

برج خليفة مباني دبي الشاهقة تحت ستار عاصفة رملية

أزمة كورونا، ليست في الواقع سوى النقطة التي أفاضت الكأس، فمن الخطأ تصور دبي كجزيرة معزولة لا تتأثر بمحيطها الإقليمي.

. كرونا والنفط ـ أبراج السماء تتوافق ضد دبي

. محيط إقليمي هش أنهك الإمارة الطموحة

. القشة التي قصمت ظهر البعير

. فهم الاهتمام الألماني بدبي والإمارات

 

كرونا والنفط ـ أبراج السماء تتوافق ضد دبي

إلى وقت قريب، كانت الإمارة تتأهب، على قدم وساق، لتنظيم حدث عالمي من الطراز الأول، المعرض العالمي إكسبو 2020. دبي خططت لكل صغيرة وكبيرة واستعدت لاستقبال 25 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم طيلة فعاليات المعرض الممتدة على مدى ستة أشهر. توقع واقعي لكون الإمارة الصغيرة نجحت في جذب ما لا يقل عن 16.7 مليون سائح عام 2019، بزيادة قدرها 5 بالمئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها. غير أنه، حتى في الصحاري، لا تجري الرياح دائماً بما تشتهيه القوافل.

فبين عشية وضحاها، وفي مشاهد شبه سريالية، انقلب الشيء إلى ضده، بعد تأجيل المعرض بسبب تداعيات فيروس كوفيد ـ19. وتم تعليق الملاحة الجوية سواء لشركة طيران "الإمارات" التابعة لدبي أو منافستها من أبوظبي "الاتحاد". وبذلك توقف عملياً نشاط إحدى أكبر منصات الطيران في المنطقة والعالم. وباتت الخطط الطموحة للإمارة مهددة بالتبخر وكأن كل أبراج السماء توافقت ضد أحلام دبي. ماتياس بوغمان، رئيس الشؤون الدولية في صحيفة "هندلسبلات" الاقتصادية الألمانية كتب في تقرير مطول يوم التاسع من أبريل/ نيسان 2020، موضحاً أن ما نراه اليوم "ليس إلا المؤشر الأكثر بروزا بأن "إمارة الأضواء" تقف على حافة الخراب، وهي التي كادت أن تنجح، حتى الأمس القريب، من الاستقلال النهائي عن النفط".

محيط إقليمي هش أنهك الإمارة الطموحة

أزمة كورونا، ليست في الواقع سوى النقطة التي أفاضت الكأس، فمن الخطأ تصور دبي كجزيرة معزولة لا تتأثر بمحيطها الإقليمي. ففي صيف العام الماضي كتب إسماعيل نيمين، لحساب القسم الألماني في DW تحليلاً موسعاً حول ما أسماه بـ "مأزق الإمارات الاقتصادي" في سياق النزاع الإقليمي مع إيران، حيث يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية كثيفة، تلعب فيها دبي الدور الأول. نزاع عانت منه كثيرا الإمارة الصغيرة بصمت.

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إفلاس دول الخليج .. هل هي مسألة وقت؟

وفي تحليل موسع للدكتور محمد إبراهيم، خبير الشؤون الاقتصادية في DW عربية (نُشر في الـ 26 أغسطس/ آب 2018)، تناول فيه بعضاً من اختلالات نموذج التنمية الذي انتهجته دبي والقائم جزئياً على "الريع العقاري". وكتب الخبير موضحاً "حقيقة أن دبي تواجه منافسة قوية وحامية من جيرانها وأشقائها وخاصة في السعودية وقطر. فالنجاح الذي حققته دبي يثير لعاب الجيران منذ سنوات، ومع تراجع أسعار النفط يريد الجميع تنويع مصادر الدخل من خلال استنساخ تجربة دبي والإمارات بشكل أو بآخر. فالسعودية تتخذ المزيد من خطوات الانفتاح على العالم تعمل على تطوير مشاريع سياحية عملاقة على جزرها في البحر الأحمر وبناء "مشروع نيوم" العصري لاستقطاب السياح والمستثمرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم بشروط مغرية".

كورونا ـ القشة التي قصمت اقتصاد دبي

كتب ميخائيل فارزه، محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة "لوتسرنه تسايتونغ" الناطقة بالألمانية والصادرة في سويسرا (الرابع من أبريل/ نيسان 2020) أن كورونا فاقمت أزمة اقتصاد الإمارة "دبي تغرق تحت جبل من ديون تتجاوز 160 مليار دولار. وليست جارتها الغنية، أبو ظبي، هي من سينقذها هذه المرة، في ظل الانهيار الحالي لأسعار النفط".

موقع "تريند تسوكنفت" (اتجاهات المستقبل) الاقتصادي الألماني عاد وذكَر من جهته، في تحليل استقصائي (نُشر في 24 مارس / آذار 2020)، بكيفية إنقاذ أبوظبي لشقيقتها الصغرى دبي عام 2009 بضخ 20 مليار دولار، في سياق الأزمة المالية التي هزت العالم آنذاك.

وأضاف الموقع أن "دبي تطورت بشكل رائع في السنوات التي تلت الأزمة، واستطاعت جذب المزيد من السياح. وأضحت الإمارة مثالاً ونموذجاً مغرياً لدول الخليج الأخرى لبناء اقتصاد متنوع مستقل عن النفط". وخلُص الموقع إلى أنفيروس كورونا على وشك نسف ما بنته دبي على مدى السنوات والعقود الماضية. دبي علقت كل آمالها على المعرض العالمي 2020، الذي أجلته لخريف عام 2021. ولكن "لا أحد يعلم كيف سيكون عليه عالم ما بعد كورونا، بمن فيهم الإماراتيين" على حد تعبير فارزه.

"هاندسبلات" استندت إلى خبراء الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي أكد أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تبخر ما لا يقل عن 347 ألف وظيفة في قطاع النقل الجوي وخسارة قد تصل إلى سبع مليار يورو في منطقة الخليج. وسيحتاج قطاع الطيران على مستوى العالم لما لا يقل عن 200 مليار دولار لإخراجه من النفق. ماتياس بوغمان رصد أيضاً رد فعل خلف أحمد الحبتور، أحد أكبر المنشئين العقاريين في الإمارات، الذي "أوقف بناء فنادق جديدة، وأغلق تلك التي تم افتتاحها حديثاً بعدما انحسر تدفق السياح".

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فهم الاهتمام الألماني بدبي والإمارات

اهتمام صحافة المال والأعمال الألمانية الملفت بارتدادات جائحة فيروس كورونا المستجد على إمارة دبي، ليس وليد اليوم، ولكنه نتيجة زخم فرضته دينامية الإمارة، إقليمياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة. في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية يمكن تلمس الأهمية التي تعطيها برلين لعلاقاتها الاقتصادية مع الإمارات العربية بشكل عام، كأهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية بعد السعودية. كما أن هناك ما لا يقل عن 400 شركة ألمانية تعمل في الإمارات في القطاعات الحيوية.

دبي، بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة أصبحت مركزاً مالياً وتجارياً حيوياً بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وبات اسم دبي مرتبطاً بالنسبة للشركات الألمانية بفرص صفقات تجارية، تتحول في أحيان كثيرة، لمنصة دخول الأسواق الإقليمية المحيطة. علاوة على منح دبي امتيازات ضريبية ومناطق تجارة حرة تشمل مجموعة من القطاعات الصناعية. غير أن الأدوار السياسية، المثيرة أحياناً للجدل، التي تلعبها الإمارات سواء في اليمن أو غيرها، ألقت بظلالها على أجندة العلاقات بين البلدين، كما ظهر ذلك إثر الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.

حسن زنيند

  • Burj Khalifa bei Nacht, Dubai

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    برخ خليفة..نظرة ساحرة تستحق التضحية بالمال

    يعتبر برج خليفة هو المبنى الأطول في العالم. الوصول لقمة البرج الذي يبلغ طوله 828 مترا، مكلف ماديا، لكنها بكل تأكيد تجربة تستحق، فإلقاء نظرة على مدينة دبي من الطابق 124/125 تجربة تستحق التضحية بالمال.

  • Die Bubble Tram auf der Spitze des Canton Towers in Guangzhou

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    برج كانتون..مغامرة لا تصلح لأصحاب القلوب الضعيفة

    تصدر برج كانتون في الصين لعدة أشهر بعد افتتاحه عام 2010، قائمة أطول الأبراج في العالم. يقدم البرج الذي يبلغ طوله 600 متر، إمكانيات متنوعة لأصحاب الأعصاب القوية، إذ يمكن للراغبين في مغامرة لا تنسى، ركوب "الترام الزجاجي" المكون من عربات زجاجية دائرية تدور حول مبنى البرج وتمنح الركاب نظرة لا تنسى. أما أصحاب "الأعصاب الحديدية" فيمكنهم تجربة السقوط الحر من ارتفاع 385 مترا.

  • Tokyo Skytree Tower bei Nacht in Japan

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    نظرة لا تنسى على طوكيو بتقنيات متطورة

    حل برج "سكاي تري" في طوكيو، محل برج كانتون في الصين، على قائمة أعلى المباني ارتفاعا، عام 2011. يبلغ طول البرج 634 مترا ويقدم للزوار نظرة ساحرة، على اليابان بتقنية 360 درجة. وبالقليل من الحظ والطقس الجيد، يمكن مشاهدة جبل فوجي من فوق البرج.

  • An Klettergurten gesicherte Menschen auf dem Jin Mao Tower

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    هل جربت شعور التعلق في الهواء من ارتفاع 340 مترا؟

    يقع هذا البرج في قلب الحي المالي لمدينة المال والأعمال، شنغهاي ويبلغ ارتفاعه 420 مترا. الوصول للطابق الـ 88 للبرج لا يستغرق أكثر من 45 ثانية. ومن ارتفاع 340 مترا، يمكن للزوار مشاهدة معالم شنغهاي المبهرة من خلف النوافذ الزجاجية، أما أصحاب الأعصاب القوية، فيمكنهم الاستمتاع بالهواء الطلق من خلال سلالم معدنية خارج النوافذ الزجاجية ولكن بالطبع بعد ارتداء حزام الأمان.

  • Oriental Pearl TV Tower in Shanghai bei Nacht

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    شنغهاي..برج ملون ومطعم دوار

    لا يعتبر برج "أورينتال برغ" الذي انتهى العمل به عام 1995، من معالم شنغهاي ذات الألوان الساطعة فحسب، بل إنه يقدم للزوار عدة إمكانيات للاستمتاع بنظرة ساحرة على المدينة من ارتفاعات عالية. المطعم الدوار في البرج يعد أيضا من الأماكن المميزة في شنغهاي.

  • The Cn Tower in Toronto

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    كندا..منصات بأرضيات زجاجية

    تحول برج "سي إن" في كندا بارتفاع 553 مترا، إلى أحد أهم المعالم السياحية في تورنتو. مصعد زجاجي يتولى مهمة نقل الزوار لأعلى البرج إذ تستقبلهم منصات ذات أرضيات زجاجية من ارتفاع يصل إلى 342 مترا. ومن يرغب في قضاء وقت أكبر في هذه المغامرة، يمكنه الاستمتاع بوجبة طعام في المطعم الدوار بالبرج.

  • Empire State Building in New York City

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    إمباير ستيت: ذكريات رومانسية ولقطات تحبس الأنفاس

    يفتح الطابق الـ 86 بهذا المبنى أبوابه للزوار يوميا طوال العام من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل. لا يمكن لزائر هذا المبنى أن ينسى كيف كان هذا المكان نقطة لقاء اثنين من العشاق في أحد أشهر الأعمال السينمائية وهو فيلم " "An Affair to Remember. وبعيدا عن السينما، يقدم هذا المبنى نظرة تحبس الأنفاس على تمثال الحرية ومانهاتن وحديقة سنترال بارك..إنها ببساطة نيويورك الساحرة!

  • Glasboden des One World Trade Observatory in New York

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    في نيويورك...نظرة يختلط فيها الواقع بالخيال

    يعرف مبنى "وان وورلد تريد سنتر" بأنه الأعلى في الولايات المتحدة، إذ يبلغ ارتفاعه 540 مترا، ولا يزال يذكر حتى اليوم ببرجي مركز التجارة العالمي. يقدم المبنى من ارتفاع 100 طابق، نظرة بانورامية على المدينة، يمتزج فيها الواقع بالخيال عندما يرى الزائر السيارات وتفاصيل شوارع نيويورك وهي تحت أقدامه.

  • 30 Hudson Yards in New York

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    عندما تجتمع ناطحات السحاب في مكان واحد

    هادسون ياردز..تجمع يضم نحو 15 من ناطحات السحاب في منطقة مانهاتن الشهيرة بنيويورك. أحد هذه المباني المرتفعه تم افتتاحها في ربيع العام الجاري وهي تتميز بوحدة خارجية يبلغ ارتفاعها 336 مترا، ينتظر افتتاحها مطلع العام المقبل لتقدم نظرة ساحرة في الهواء الطلق.

  • Tower Bridge und the Shard in London

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    "زيه شارد"..ناطحة سحاب تزين صورة لندن الكلاسيكية

    يعرف عشاق لندن هذه الصورة تماما التي تندمج فيها ناطحة سحاب مميزة مع نهر التايمز..برج "شارد" الذي تم افتتاحه عام 2013 بتصميمه الهرمي الزجاجي المميز. يتكون المبنى من 72 طابقا تتنوع بين مكاتب وشقق سكنية راقية ومطاعم، بالإضافة إلى وحدة للزوار تقدم نظرة لا تنسى على لندن.

  • Skyline mit Tulip Tower in London

    لقطات تحبس الأنفاس من أعلى المباني في العالم!

    برج التوليب في لندن..حلم طموح!

    لم يخرج هذا المبنى من طور الحلم بعد، لكن من المخطط أن يجذب نحو مليون زائر سنويا ويتجاوز ارتفاعه برج "زيه شارد" الشهير. من المنتظر أن تقدم الغرف الدائرية الزجاجية في قمة البرج، نظرة لا تنسى على لندن، فهل سيتحقق الحلم كما يتم التخطيط له؟ آنا تيمتش/ ا.ف


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