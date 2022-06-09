 محللان أمريكيان: الناتو في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

محللان أمريكيان: الناتو في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

ذهب محللان أمريكيان إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا ساهم في تعزيز حلف الناتو بشكل غير مسبوق، لكنهما حذرا في نفس الوقت من التهاون داخل الحلف، الذي يواجه سلسلة من التحديات. فما هي؟

صورة تعبيرية لتدريبات الناتو المشتركة في ليتوانيا بتاريخ أكتوبر 2020

إجماع غير مسبوق داخل الناتو لتأييد الاستعداد العسكري لردع أي عدون ضد أي دولة من الأعضاء في الحلف.

 

يرى محللان أمريكيان بارزان أن هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي كان خطأ استراتيجيا. وبالفعل رسخ  حلف شمال الأطلسي  (الناتو) نفسه كأنجح وأطول حلف عسكري في التاريخ الحديث. ولم يسفر غزو بوتين لأوكرانيا سوى عن تعزيز حلف الناتو من خلال حشد إجماع غير مسبوق في مرحلة ما بعد الحرب الباردة داخل الحلف لتأييد الاستعداد العسكري والالتزام المشترك لردع أي عدون ضد أي دولة من الأعضاء في الحلف.

مختارات

وقال لورنس كورب الزميل البارز في مركز التقدم الأمريكي ومساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا وستيف سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إنه بالإضافة إلى ذلك، دعمت دول حلف الناتو بقوة العقوبات الاقتصادية والإجراءات السياسية الأخرى لعزل روسيا وزيادة تكلفة قتال روسيا المستمر في أوكرانيا. وفي أيار/مايو الماضي، تقدم قادة فنلندا والسويد بطلب

للحصول على عضوية حلف الناتو. وستزيد الإضافة المحتملة لدولتين كانتا حياديتين سابقا إلى الحلف من إحباط روسيا وتفاؤل الحلف بشأن قدرته على ردع أي عدوان جديد في أوروبا.

سلسلة من التحديات

ومع ذلك، فإنه في أعقاب غزو بوتين وتوسع الناتو المحتمل، يجب تجنب التهاون بين دول الحلف. إن ردع روسيا على المدى القصير يقلل من المطالب التي سيفرضها النظام الدولي والسياسات الأوروبية على حلف الناتو في السنوات القادمة. واعتبر كورب وسيمبالا أن الترابط السياسي لحلف الناتو واستعداده العسكري ومهارات إدارة التصعيد ستكون أساسية للتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات والقضايا المفتوحة.

ومن بين هذه التحديات، كيفية التعامل مع روسيا في مرحلة ما بعد بوتين وردع وهزيمة الارهاب الدولي وعلاقة الحلف مع الصين الصاعدة وقدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على الأنظمة الديمقراطية المستقرة داخل دولهم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية بين الدول غير الأعضاء في الحلف، وكذلك توفيق

الاستراتيجية العسكرية للحلف مع عالم التكنولوجيا الجديد الذي يمنح الامتياز للحرب المعرفية والفضاء والقدرات الإلكترونية.

مرحلة ما بعد بوتين

واعتبر كورب وسيمبالا أن القضية الأولى هي العلاقة السياسية بين حلف الناتو وروسيا بعد تقاعد بوتين أو إقالته من منصبه. فخلال فترة طويلة من تسعينيات القرن الماضي، كان هناك تفاؤل كبير بأن روسيا ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ستكون شريكا استراتيجيا للناتو يمكن الاعتماد عليه بدرجة أكبر. حتى أن البعض توقع أن روسيا أكثر ديمقراطية ربما تظهر من أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق، إلا أن نسمات التفاؤل تبددت سريعا، بسبب الأحداث التي وقعت في نهاية التسعينيات، خاصة حرب الناتو ضد صربيا بسبب كوسوفو.

وعندما استقال الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين وسلم الرئاسة إلى بوتين، كان المسرح مهيأ للعودة إلى رؤية روسية أكثر تقليدية للجغرافيا السياسية فيما يتعلق بالولايات المتحدة والناتو. وقد أدى تأييد بوتين للغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 إلى وجود علاقات ودية بين بوتين والرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش. ومع انتهاء ولاية بوش، كان بوتين قد تبنى موقفا أكثر تشددا إزاء حلف الناتو. وشكلت حرب روسيا مع جورجيا في عام 2008 نقطة تحول. وباسترجاع الأحداث السابقة، كانت الحرب بمثابة مقدمة  للأربعة عشر عاما التي تلتها.

سيناريوهات نهاية الحرب

ورأى كورب وسيمبالا أنه إذا تم حسم حرب روسيا ضد أوكرانيا في نهاية الأمر من خلال مفاوضات دبلوماسية في أعقاب صراع عسكري طويل، فإن نظام ما بعد الحرب في روسيا - في وجود أو عدم وجود بوتين- سيكون أمامه عدة خيارات. أولا يمكن أن يحتفظ بموقف إصلاحي إزاء النظام العالمي الحالي القائم على القواعد في أوروبا وغيرها. وثانيا، يمكن أن يتبنى سياسة تعتمد أكثر على الأمر الواقع تقبل بتسوية توافقية مؤقتة مع حلف الناتو المتوسع ويكتفي بالمكاسب القليلة التي حققها من الحرب ضد أوكرانيا، وعلى الأقل يتخلى على المدى القصير عن الطموح في فرض تغيير في النظام في دول أوروبية أخرى.

Infografik NATO Präsenz in Osteuropa AR

وربما يتحرك النظام الروسي صوب هدنة مع الناتو وسياسة توسعية في الانخراط في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية مع القوى الرائدة في الناتو، ومن بينها الولايات المتحدة. إن رحيل بوتين عن المنصب، ربما يدفع نحو الخيارين الأخيرين، على الرغم من أن هذا يعتمد على صراع السلطة الذي سيحدث بعده وأيضا على شخصية خليفته.

الإرهاب الدولي

وقال كورب وسيمبالا إن القضية الثانية التي سيواجهها حلف شمال الأطلسي، ستكون أجندته الأمنية الجماعية فيما يتعلق بالإرهاب الدولي. وكان دعم الناتو للعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان عنصرا أساسيا من استجابة الولايات المتحدة القتالية وغير القتالية للتحديات التي شكلتها حركة طالبان وغيرها من المنظمات الناشطة هناك مثل تنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أن استراتيجية الأمن القومي الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن تعترف بأن الولايات المتحدة تواجه الآن مشكلة ظهور منافسين ناشئين وتجدد تهديد اندلاع حرب على السلطة، فإن التهديد الذي يشكله الإرهابيون المحليون والدوليون لم ينته.

وفي أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، ستجد حركة طالبان وداعش وغيرهما من الجماعات التي لديها أجندات مناهضة للولايات المتحدة والغرب ملاذات جديدة ودعم خارجي. ويمكن لهذه التنظيمات الإرهابية وغيرها استغلال الحرب الحديثة التي تتركز على الإنترنت لتحويل أشخاص في مختلف أنحاء العالم إلى التطرف وتوجيههم لضرب أهدف للولايات المتحدة أو حلفاءها. يجب ألا يتم استبعاد التطلع المستمر بين المتطرفين إلى شن هجوم إرهابي باستخدام أسلحة دمار شامل. 

الصين وترسانتها النووية 

والقضية الثالثة بالنسبة للناتو هي كيفية إعادة التفكير في علاقته مع الصين الصاعدة. إن قوة الصين العسكرية والاقتصادية تشكل تحديا للنظام الدولي القائم على القواعد الأوروبية وتخلق أزمات أمنية متعددة للولايات المتحدة وحلفائها. وبالإضافة إلى التهديد الوشيك الذي تشكله على تايوان، تشكل الصين أيضا تهديدات لليابان وكوريا الجنوبية واستراليا والفلبين وفيتنام وغيرها من الدول الأسيوية. كما أن الترسانة النووية الصينية طويلة المدى تتزايد، وبنهاية العقد الحالي، من المتوقع أن تنشر مجموعة من القاذفات النووية الاستراتيجية على صواريخ باليستية أرضية وصواريخ باليستية تنطلق من الغواصات، وقاذفات بعيدة المدى. كما أن هناك تحديات من البرنامج الفضائي الصيني المتطور وكذلك قدرة الصين على شن هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة ودول أخرى لسرقة حقوق الملكية الفكرية ومعلومات حكومية سرية. كما أن تأييد الصين المستمر لروسيا سيجذب انتباه الناتو في الوقت الذي لا تزال فيه حرب روسيا في اوكرانيا تقض مضاجع أوروبا. واختتم كورب وسيمبالا تقريرهما بالتأكيد على أن طريقة تعامل الدول الأعضاء في حلف الناتو مع تلك التحديات هي التي ستحدد ما إذا كان الحلف سيظل الحلف الأنجح في التاريخ الحديث. وشددا على أنه لا يمكن للحلف في الوقت الحالي أن يسقط في حالة من التهاون أو الشعور بالرضا عن الذات.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)

  • Deutsche Tornados im Formationsflug (picture-alliance/dpa/Luftwaffe )

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    البحث عن بديل لتورنادو

    منذ أربعين عاماً يستخدم الجيش الألماني المقاتلة "تورنادو"، وهي مقاتلة متعددة المهام وجاهزة لاستخدامات متخصصة في الوقت نفسه. مثل هذه المقاتلات لديها القدرة على رصد وحدات الرادار المعادية، كما أنها تساعد القوات بفضل قدرتها على حمل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة في ألمانيا. ولكن أجَل استعمال هذه الطائرات سينتهي على أقصى تقدير اعتباراً من عام 2030.

  • Eurofighter auf der Paris Air Show (picture-alliance/NurPhoto/N. Economou)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    نموذج أوروبي؟

    يسعى الشركاء الآخرون لألمانيا في حلف الناتو للتخلص من مقاتلات تورنادو بحلول عام 2024. غير أن ألمانيا تفضل الاحتفاظ بالمقاتلة لمدة أطول، لكنها تريد اعتباراً من 2025 البدء في استبدال بعضها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو البديل المناسب؟ الساسة الألمان يفضلون إيجاد حل أوروبي مثل المقاتلة "يوروفايتر".

  • Annegret Kramp-Karrenbauer im Cockpit eines Eurofighters (picture.alliance/Günther Ortmann)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    ألمانيا لن تستغني عن التكنولوجيا الأمريكية

    تعمل المقاتلة "يوروفايتر" ضمن أسطول السلاح الجوي الألماني بالفعل. وتخطط وزيرة الدفاع الألمانية لاستبدال مقاتلات تورنادو بثلاثة وتسعين مقاتلة من طراز يوروفايتر. غير أن الخيار الأوروبي لا يكفي الوزيرة أنغريت كرامب كارنباور، فهي تريد أيضاً شراء 45 مقاتلة من طراز إف-18 الأمريكية من انتاج شركة "بوينغ"، وتصف هذه الطائرة الحربية التي بدأ انتاجها عام 1970 بأنها تمثل "تقنية لمرحلة عبور ".

  • F-18 Kampfflugzeug der US-Armee (picture-alliance/dpa/A. Matthews)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    التأهب لحرب نووية محتملة!

    أثيرت من جديد مسألة التسلح النووي. وزارة الدفاع الألمانية أكدت أن حصول المقاتلة الأمريكية إف-18 على الاعتمادات الرسمية المطلوبة من الهيئات الأمريكية سيكون أسرع بكثير من يوروفايتر. لكن شركة إيرباص المنتجة ليوروفايتر على قناعة بحصولها على شهادة الاعتماد الخاصة بالقدرة على حمل أسلحة نووية بحلول 2030.

  • Deutschland Fliegerhorst Büchel Protest (Getty Images/T. Lohnes)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جدل جديد حول المظلة النووية لألمانيا

    هنا في القاعدة العسكرية الأمريكية بوشل بولاية راينلاند- بفالتس يتم على الأرجح تخزين أسلحة نووية أمريكية. ورغم الاحتجاجات، إلا أن وزارة الدفاع الألمانية لا تريد التخلي عن المظلة النووية الأمريكية، ففي حالة الطوارئ سيتعين على الطيارين الألمان نقل هذه الأسلحة النووية إلى هدفها. مثل هذه المشاركة تسمح لألمانيا أن تلعب دوراً مؤثراً في الخطط النووية لحلف الناتو، إلا ان الأصوات المنتقدة تتعالى.

  • Franz Josef Strauß in einem Kampfflugzeug Fiat G91 (1961) (picture-alliance/AP)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    تنافس أوروبي أمريكي

    الخلاف على شراء المقاتلات الحربية الأمريكية له تاريخ طويل في الجيش الألماني. فبعد فترة وجيزة من تأسيسه في 1955، كانت هناك نقاشات حادة حول إمكانية شراء مقاتلات أمريكية أو الاستعانة بنموذج أوروبي مشترك مع الفرنسيين. وزير الدفاع في ذلك الوقت فرانس جوزيف شتراوس (يقف في الصورة عام 1961 على متن طائرة حربية إيطالية من طراز فياتG91) كان يفضل التعاون مع فرنسا.

  • Starfighter (imago/StockTrek Images/T. Ziegenthaler)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    اقتناء غير موفق للمقاتلة "ستارفايت"

    في نهاية الأمر حصلت قيادات في قوات الطيران بالجيش الألماني على نموذجها المفضل وهو المقاتلة الأمريكية ستارفايتر من انتاج شركة لوكهيد. غير أن هذه المقاتلة ثبت لاحقاً أنها مليئة بالأعطال، حيث وقعت العديد من الحوادث في الفترة بين 1962 و1984. وعلى الرغم من عدم مشاركة هذه المقاتلة في أي عمليات حربية، إلا أن حوادث تحطمها أسفرت عن مقتل أكثر من مائة طيار ألماني.

  • Alpha Jets der Bundeswehr (picture-alliance/dpa)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة الألمانية الفرنسية "الفا جيت"

    جاء التعاون الألماني الفرنسي بعد ذلك بفترة، حيث طور الجانبان المقاتلة "ألفا جيت" التي تعرضت بسرعة لانتقادات بسبب تكاليفها الهائلة وعيوبها الفنية. ورغم ذلك استخدمها الجيش الألماني في الفترة مما بين 1979 وبداية التسعينات.

  • Modell des Jägers 90 vor einem echten Tornado (Imago Images)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المحاولة التالية: المقاتلة ييغر 90

    طورت ألمانيا بالتعاون مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا المطاردة ييغر 90 في 1983. لكن المطالب بأداء مهام إضافية والتأخير في الإنتاج جعل من ييغر 90 أكبر عملية تسليح مكلفة في تاريخ الدولة الألمانية. فقد كلفت الطائرة الواحدة حوالي 33 مليون يورو.

  • Eurofighter-Kampfjet über Nörvenich (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    المقاتلة يوروفايتر ..بديل لكنه أعلى كلفة

    بعد سنوات من التأخير بدأت في أبريل/ نيسان 2004 مرحلة التطوير الجديد لمقاتلة يوروفايتر. وبدلاً من 33 مليون يورو للمقاتلة الواحدة وصلت التكلفة إلى 93.5 مليون يورو، وانخفض العدد من إجمالي لـ250 طائرة إلى 140 طائرة فقط، حربية من هذا النوع كان الجيش الألماني يريد استخدامها. أما فرنسا ففضلت الاعتماد على مقاتلاتها من طراز رافال من انتاج شركة داسو.

  • Model des Future Combat Air Systems (FCAS) (Getty Images/AFP/E. Piermont)

    في صور: الطائرات الحربية الألمانية ـ جدل لا ينتهي

    جيل جديد يحل المشاكل المتراكمة؟

    تسعى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا إلى تطوير جيل جديد من المقاتلات تحت مسمي Future Combat Air System (FCAS) حتى عام 2040. الشركتان المتنافستان داسو وإيرباص ستشاركان معاً في تطوير هذه المقاتلات، لكن حتى الآن لا يتوفر سوى اتفاق إطاري ومخططات على الورق. الشيء المؤكد هو أن هذا المشروع سيكون بدوره باهظ التكلفة. إعداد: أندرياس نول/ س.ح