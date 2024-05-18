محكمة مصرية ترفع اسم أبو تريكة ومئات آخرين من قوائم الإرهاب

بعد سبع سنوات على اتهامه بتمويل الإخوان المسلمين، ألغت محكمة النقض في مصر قرار وضع لاعب كرة القدم السابق والمحلل الحالي في قنوات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب. كما رفعت أسماء مئات الأشخاص.

ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي السبت (18 أيار/مايو 2024). وقال علي لوكالة فرانس برس "اليوم (السبت) استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب".

وتابع "يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية".

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في كانون الثاني/يناير 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم "الإرهاب" لاتهامه بتمويل الإخوان المسلمين، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 "منظمة إرهابية"، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

وفي العام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مد إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات للقرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في العام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة اليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ العام 2016 حيث مقر شبكة "بي إن سبورتس" التي يعمل لصالحها كمحلل لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين الذين لقبوه بـ "الماجيكو" (الساحر) و"أمير القلوب" لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لاسيما في كأس الأمم الإفريقية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)