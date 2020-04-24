 محكمة في بافاريا: حظر المتاجر الضخمة ينتهك الدستور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2020

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محكمة في بافاريا: حظر المتاجر الضخمة ينتهك الدستور

تعرض رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر لنكسة، إذ قضت أعلى محكمة إدارية في الولاية بعدم دستورية الحظر الذي فرضته حكومته على البيع في المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع في إطار مكافحة كورونا.

إغلاق المحلات الكبرى في بافاريا غير دستوري حسب أعلى محكمة إدارية في الولاية.

إغلاق المحلات الكبرى في بافاريا غير دستوري حسب أعلى محكمة إدارية في الولاية. "أوبربولينغ".. صاحبة الدعوى.

قضت أعلى محكمة إدارية في ولاية بافاريا الألمانية بعدم دستورية الحظر الذي فرضته حكومة الولاية على البيع في المتاجر التي تزيد مساحتها عن 800 متر مربع في إطار مكافحة جائحة كورونا.

ورأت المحكمة الإدارية العليا في ولاية بافاريا اليوم الاثنين (27 أبريل/ نيسان 2020) أن هذا الحظر يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي (الدستور) بسبب عدم المساواة في المعاملة مع المتاجر الأصغر في المساحة.

وكانت ألمانيا قد دخلت يوم الاثنين 20 أبريل/نيسان في مرحلة جديدة من تخفيف إجراءات التقييد المفروضة على الحياة العامة، حيث تم السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها بعد شهر من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

مختارات

بعد تعرضها لانتقادات شديدة من حماة البيانات الشخصية، يبدو أن الحكومة الألمانية غيّرت من موقفها القاضي بإنشاء جهاز مركزي يجمع بيانات السكان عبر تطبيقات على الهواتف الذكية، واتجهت بدلا منه إلى تخزين مشفر على كل هاتف. (26.04.2020)

في إطلالتها الأسبوعية قالت المستشارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا ستركز خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر تبدأ في مطلع يوليو على مكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية علاوة على القضايا البيئية. (25.04.2020)

تواجه أنغيلا ميركل انتقادات كبيرة حتى من داخل حزبها، بسبب استمرار إجراءات احتواء جائحة كورونا، إذ تتعالى الدعوات إلى رفع ألمانيا للقيود وعودة الحياة لطبيعتها. (27.04.2020)

وجاء حكم المحكمة بناء على دعوى طارئة من مجموعة "كاديوي" التي تملك مجمعا تجاريا في مدينة ميونخ يحمل اسم "أوبربولينغ". بيد أن الحكم ينطبق فقط على ولاية بافاريا، لكن تحديد مساحة المتاجر المسموح بإعادة فتحها يسري في جميع الولايات، حيث تم الاتفاق عليه من قبل رؤساء وزراء الولايات والمستشارة أنغيلا ميركل.

وبناء على الإجراءات الجديدة، تم إعادة فتح المتاجر صغيرة ومتوسطة الحجم  التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع، على الرغم من أن بعض ولايات البلاد الـ16 اختارت فتحها بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة. وينتظر الألمان قراراً جديداً للحكومة الألمانية قبل يوم الرابع من مايو/أيار القادم.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات كبيرة بسبب شرط الـ800 متر مربع، خاصة أن القرار لم يمنع محلات عديدة تتجاوز مساحتها هذا الشرط، كالمكتبات ومحلات بيع السيارات والدرجات ومتاجر الحدائق، فيما مُنعت المحلات الضخمة للألبسة، بينما كان المنع تاماً على كل المطاعم والمقاهي، ولم يسمح لها إلّا بالطلبيات الخارجية.

إ.ع/أ.ح ( رويترز، د ب أ)

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