محكمة سعودية تؤجل محاكمة الداعية الإسلامي سلمان العودة

قرّرت محكمة سعودية تأجيل محاكمة الداعية سلمان العودة إلى كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة الأحد (28 يوليو/ تموز). ولم يحضر الداعية الذي يواجه عقوبة الاعدام، جلسة اليوم حسبما أفاد نجله.

وكتب عبدالله العودة في حسابه بتويتر "لم يتم إحضار والدي إلى قاعة المحاكمة"، مضيفا "الجلسة المقبلة ستكون في كانون الأول/ديسمبر".

ويعتبر العودة قريبا من جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية. وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة قمع استهدفت معارضين في المملكة. وذكر مقرّبون منه أنّ السعودية طلبت من رجل الدين وآخرين دعم الرياض علنا في خلافها مع قطر المجاورة، لكنه رفض.

وفي سياق متصل قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف "نشعر بقلق بالغ من احتمال الحكم على الشيخ سلمان العودة بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام بحقه". وأضافت أنّ رجل الدين يُحاكم "أمام محكمة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم المحكمة الجزائية المتخصصة".

وكان النائب العام السعودي أرجأ في الثالث من شباط/فبراير الماضي جلسة في محاكمة الشيخ سلمان العودة.

يشار إلى أن الداعية سلمان العودة كان قد أوقف بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للأزمة مع قطر.

وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم تنظيمات إرهابيّة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وكان مدع عام سعودي طلب الإعدام للشيخ العودة منذ بدء محاكمته مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ الحكومية السعودية، التي أوضحت أيضا أن 37 تهمة وجهت إليه. والعودة من أبرز وجوه "تيار الصحوة" الذي ينظر إليه على أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن السعودية كانت قد أعدمت في أبريل/ نيسان 37 سعوديا معظمهم من الأقلية الشيعية في جرائم متعلقة بالإرهاب. وأدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام وعبرت عن قلقها بشأن عدم مراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة وقالت إن ثلاثة على الأقل منهم كانوا قصر عند الحكم عليهم.

هـ.د / ع.ش (أ ف ب، رويتر)