 محكمة جنايات باريس تؤجل محاكمة ساركوزي في قضية فساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

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أخبار

محكمة جنايات باريس تؤجل محاكمة ساركوزي في قضية فساد

جرى تعليق محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، بعد وقت قصير من بدئها. ويواجه ساركوزي احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (أرشيف)

جرى تعليق محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، بعد وقت قصير من بدئها.

تأجلت اليوم الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حتى الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020). 

مختارات

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية باحتجاز الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازياً في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في حصوله على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007.

تدفق الأموال العربية من قبل بعض القادة العرب في الغرب يتسبب في إثارة الأزمات والاتهامات بقضايا فساد تكون نتائجها غير مرضية غالباً. في هذا التقرير لمحة عن بعض "الصداقات" المالية التي أشعلت الساحة السياسية في الغرب.

ينوي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني رفع دعوى قضائية تتعلق بالمساس بحياتهما الخاصة بعد بث تسجيلات قام بها بدون علمهما مستشار سابق

ويحاكم ساركوزي في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، في أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب. وتقرر التأجيل للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق.

قبل ساركوزي، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.

وأمرت محكمة الجنايات بالحصول على رأي طبي "خبير" عن الحالة الصحية للقاضي السابق غيلبير أزيبير البالغ 73 عامًا، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية.

ووصل ساركوزي إلى المحكمة بعد الظهر وكان يرتدي حلة سوداء وقميصًا أبيض فأحاطت به المصورون الصحافيين. وفي قاعة المحكمة رحب بالمحامين والمدعين الماليين.

وبينما كانت رئيسة محكمة الجنايات كريستين مي تقرأ اسمه كاملاً نيكولا ساركوزي دو ناجي بوكسا، أجاب: "ساركوزي يكفي". وقالت القاضية إن عليها أن تتبع الإجراءات من أجل السجل العدلي. فأجاب وهو يهز كتفيه: "في الوقت الحالي لم أضطر لاستخدامه"، قبل أن يجلس إلى جانب صديقه المحامي والمتهم الآخر تييري إرتزوغ.

وقال ساركوزي البالغ من العمر 65 عاماً الذي يدفع ببراءته قبل المحاكمة إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح "قتالية"، واصفاً القضية بأنها "فضيحة سيسجلها التاريخ". وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ. ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية.

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ساركوزي والقذافي.. الثمن الباهظ لعلاقة غامضة

وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر، رهنا بالمخاطر الناجمة عن وباء كوفيد-19، وطلب إرجاء قدمه أزيبير لأسباب صحية. وهذه القضية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.

وفي هذا الإطار، قرر القضاة في أيلول/ سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.

وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد، إذ كان ساركوزي يسعى عبر محاميه، إلى تقديم مساعدة للقاضي أزيبير لتعيينه في منصب في موناكو، لم ينله في نهاية المطاف.

في المقابل، قدم هذا القاضي معلومات، يفترض أن تكون سرية، حول دعوى رفعها ساركوزي أمام محكمة التمييز على هامش ملف آخر (ملف بيتانكور) وحاول التأثير على زملائه بشأن هذه القضية. وبعدما رأت المحكمة أنه لا يوجد وجه قانوني لمحاكمته في قضية بيتانكور أواخر العام 2013، قدم ساركوزي لمحكمة التمييز طلباً لإلغاء مصادرة مدوناته الرئاسية، التي كان من الممكن أن تهمّ القضاء في دعاوى أخرى مرتبطة به.

وفي محادثاته مع محاميه، الأساسية في القضية، يتعهد الرئيس التدخل لصالح القاضي أزيبير، قائلاً "أنا سأدعمه". بعد ذلك بفترة قصيرة، يقول ساركوزي لمحاميه إنه تراجع عن إطلاق الاجراءات لدى سلطات موناكو. ويرى المحققون أن هذا التغير المفاجئ ربما نشأ من اكتشاف الرجلين أن خطوطهما الرسمية مراقبة.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubarak zu mehrjähriger Haft 21.05.2014 (picture-alliance/AP Photo)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    مبارك وقضية "القصور الرئاسية"

    حوكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعدد من التهم إحداها قضية فساد تعرف بقضية "القصور الرئاسية" وهي القضية الوحيدة التي أدين فيها وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. المحكمة أدانت مبارك ونجليه بعد أن تأكد لها استيلاءهم على مبلغ 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

  • Israel Freilassung des ehemaligen Premierminister Ehud Olmert (Reuters/R. Kastro )

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    قضية رشوة تطيح برئيس وزراء إسرائيل

    يعد إيهود أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يسجن في قضية فساد، إذ قضت محكمة إسرائيلية سنة 2015 بسجنه 6 سنوات على خلفية تلقيه رشى مالية عندما كان رئيسا لبلدية القدس. دخل أولمرت السجن سنة 2016 وحصل على عفو جزئي وخرج من السجن عام 2017.

  • Wahl Philippinen Mai 2013 (Reuters/Romeo Ranoco)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جوزيف استرادا الممثل الذي ضحك على الشعب

    يعتبر رئيس الفلبين الأسبق جوزيف استرادا من أكثر رؤساء العالم فسادا، فقد كان نجما سينمائيا قبل أن يصبح رئيسا. أدانته محكمة فلبينية بنهب الأموال العامة وقامت ضده ثورة شعبية أطاحت به عام 2001. وفي سنة 2006 عاد ليقف أمام المحكمة بتهمة تحويل 80 مليون دولار من المال العام لصالحه. حكم عليه بالسجن المؤبد، لكن صدر بحقه عفو رئاسي ليصبج حرا طليقا وفي سنة 2013 أصبح عمدة للعاصمة مانيلا.

  • Bildergalerie 50 Jahre Massenmord an Mitgliedern und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    الوضع الصحي يوقف المحاكمة

    اتهم محمد سوهارتو الرئيس الأندونيسي الأسبق باختلاس 571 مليون دولار لتمويل أحد المشاريع الخاصة به وبعائلته، وبدأت محاكمته فعليا بتهمة الفساد بعد خروجه من السلطة؛ لكن المحاكمة توقفت بسبب وضعه الصحي. توفي سنة 2008 وهو تحت الإقامة الجبرية.

  • Brasilien Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Sao Paulo (picture-alliance/dpa/Zuma Press/P. Lopes)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    12 سنة سجن بتهمة الفساد

    أدان القضاء الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بتهمة الفساد وتليقه رشوة أثناء فترة حكمه، إذ شددت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت عليه بـ 12 سنة سجن. الرئيس البرازيلي أكد مرارا أن محاكمته سياسية وأنه رغم قرار المحكمة عازم على العودة إلى السلطة.

  • Peru Lima - Alberto Fujimori (picture-alliance/Agentur Andina/E. Ramos)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    عفو رئاسي عن رئيس "فاسد"

    حكمت محكمة بيروفية على الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري بالسجن 25 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع. غير أنه وبعد قضاء 12 عاما في السجن صدر بحقه عفو رئاسي بسبب وضعه الصحي، وهو الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات احتجاجية في البيرو.

  • Kriegsverbrecher-Prozess gegen Milosevic (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    جرائم حرب وتهم فساد

    إلى جانب اتهامه في جرائم ضد الإنسانية فإن الرئيس اليوغسلافي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش اتهم أيضا في قضايا تتعلق باختلاس أموال عامة قدرت بملايين الدولارات. استمرت محاكمته أمام محكمة العدل الدولية خمس سنوات وتوفي في زنزانته سنة 2006 بأزمة قلبية.

  • Nicolas Sarkozy Archiv 2012 (picture-alliance/dpa)

    رؤساء وراء القضبان بتهمة الفساد

    تهم ثقيلة تلاحق ساركوزي

    الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ. وسيحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق بتهم تتعلق بحصوله على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية عام 2007. إعداد: ريم نجمي


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في إطار التحقيق في شبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية أضيفت تهمة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تتعلق بـ "تشكيل عصابة إجرامية". ساركوزي الذي يؤكد بأنه ضحية مؤامرة، قال بأن براءته قد "اُمتهنت".

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