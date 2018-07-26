محكمة تمنع زواج سعودي بسبب الموسيقى

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن محكمة الاستئناف في منطقة القصيم أصدرت حكماً يمنع فتاة من الزواج برجل بسبب عزفه لآلة العود، وهي القضية التي عرفت في السعودية تحت اسم "قضية عضل فتاة عنيزة"، في إشارة إلى منطقة عنيزة السعودية.
وكانت الفتاة، بحسب ذات الصحيفة، التي تعمل مديرة في أحد البنوك، اتهمت أسرتها بمنعها تزويجها من معلم، بحجة عدم تكافئه معها، لعزفه الموسيقى. وقد اضطرت الفتاة إلى استئناف القضية بعد حكم مماثل أصدرته محكمة عنيزة.
ونقلت الصحيفة السعودية أن الحكم أوضح بأن "عزف الخاطب للموسيقى يعني عدم تكافئه للفتاة في الدين". ووفق التفاصيل القضية، بحسب "عكاظ"، فإن الخاطب الذي يعمل معلماً، تقدم لخطبة الفتاة، فوافق عمها، إلا أن أحد إخوتها رفض لأنه يعزف الموسيقى، لتظل لمدة سبع سنوات، دون أن يتقدم لها أحد، ليأتي نفس المعلم ويجدد رغبته في خطبتها مرة أخرى، لكن إخوتها رفضوا، الأمر الذي اعتبرته عضلاً ولجأت بموجبه للمحكمة.
ي.ب/ ع غ (أ ف ب/ DW)
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
مهرجان "بامبلونا"
بالتأكيد لا يريد أي شخص أن يفقد حياته بسبب ثور جامح. هذا بالضبط ما أكدت عليه السلطات الأسبانية عندما فرضت غرامة قدرها ما يعادل 3.5 يورو على أحد المشاركين في مهرجان الثيران"بامبولونا" في أسبانيا. وكان هذا الشخص يلتقط صورة سيلفي له أثناء ركضه في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية الضيقة هربا من الثيران الجامحة.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
شارع "ريدلايت" في أمستردام
بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع التصوير في الأماكن السياحية في هولندا، إلا أن أصحاب المقاهي والمحلات في شارع "ريدلايت ديسكريت"، الذي يشتهر بـ"تجارة الجنس"، يرفضون أن يلتقط زوار الشارع من السياح لصور تذكارية هناك. وربما قد يتعرض السياح للضرب أو أخذ كاميراتهم من قبل أصحاب المحلات لمنعهم من التصوير.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
القصور والمباني الحكومية في دبي
تحظر السلطات في دبي تصوير المباني الحكومية والقصور الفارهة وخاصة التابعة للمسؤولين الحكوميين. أما عن تصوير الأشخاص بدون إذن فيقدر القانون الإماراتي عقوبة ذلك بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أي ما يقرب من 4400 يورو.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار
تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
منع التصوير في مكة والمدينة المنورة
احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
وادي الملوك في مصر
رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية، حسب موقع boredomtherapy.
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أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
معابد اليابان المقدسة
لا يمكنك بأي حال من الأحوال تصوير المعابد والتماثيل في اليابان، حيث يؤمن الشعب الياباني أن التصوير يزعج الأرواح المقدسة فيها. كما توجد مزارات سياحية أخرى في اليابان يسمح فيها بالتصوير، ولكن في أوقات محددة من العام. س.م