محكمة تمنع زواج سعودي بسبب الموسيقى

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن محكمة الاستئناف في منطقة القصيم أصدرت حكماً يمنع فتاة من الزواج برجل بسبب عزفه لآلة العود، وهي القضية التي عرفت في السعودية تحت اسم "قضية عضل فتاة عنيزة"، في إشارة إلى منطقة عنيزة السعودية.

وكانت الفتاة، بحسب ذات الصحيفة، التي تعمل مديرة في أحد البنوك، اتهمت أسرتها بمنعها تزويجها من معلم، بحجة عدم تكافئه معها، لعزفه الموسيقى. وقد اضطرت الفتاة إلى استئناف القضية بعد حكم مماثل أصدرته محكمة عنيزة.

ونقلت الصحيفة السعودية أن الحكم أوضح بأن "عزف الخاطب للموسيقى يعني عدم تكافئه للفتاة في الدين". ووفق التفاصيل القضية، بحسب "عكاظ"، فإن الخاطب الذي يعمل معلماً، تقدم لخطبة الفتاة، فوافق عمها، إلا أن أحد إخوتها رفض لأنه يعزف الموسيقى، لتظل لمدة سبع سنوات، دون أن يتقدم لها أحد، ليأتي نفس المعلم ويجدد رغبته في خطبتها مرة أخرى، لكن إخوتها رفضوا، الأمر الذي اعتبرته عضلاً ولجأت بموجبه للمحكمة.

ي.ب/ ع غ (أ ف ب/ DW)