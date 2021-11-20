محكمة ترفض فرض مناقشة رعاية قطرية لبايرن ميونيخ

رفضت محكمة العمل في مدينة ميونيخ جنوب ألمانيا طلباً بإصدار أمر يقضي بطرح رعاية قطر لنادي بايرن ميونيخ للنقاش والتصويت أمام الجمعية العمومية للنادي البافاري.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه عضو النادي وصاحب مبادرة لإلغاء التعاون القطري، ميشائيل أوت، على "تويتر" السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، حيث قال إن المحكمة رفضت طلب إصدار أمر مستعجل بهذا الخصوص.

ويسعى أوت إلى فرض هذا الموضوع الخلافي أمام الجمعية العمومية للنادي، موضحاً أن تفسير المحكمة للرفض لم يكن موجهاً ضد الطلب في حد ذاته، بل إلى "عدم وجود حاجة ملحة للنقاش".

يذكر أن رئاسة النادي البافاري لم تعلن حتى الآن عن قبولها لهذا الطلب. وأشار أوت إلى احتمال تقديم طلب عفوي بطرح الموضوع للنقاش خلال جلسة الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل، لكنه قال إن الموافقة على هذا الطلب تتطلب تأييد 75 في المائة من الأعضاء الحاضرين "وهذا يقلل من فرص نجاحه بشكل كبير".

ويبدي العديد من مشجعي بايرن انزعاجهم من الشراكة ذات القيمة المالية العالية بين بايرن وشركة الخطوط الجوية القطرية (قطر إيرويز) بسبب ما يصفونه بوضع حقوق الإنسان المثير للجدل هناك.

ويطالب هؤلاء النادي بممارسة ضغوط على شركة نادي بايرن المساهمة لإنهاء وعدم تمديد عقد الشراكة، الذي تبلغ قيمته ملايين اليوروهات والمستمر حتى 2023.

وأعلن أوت عزمه عدم الاستسلام، وقال إنه سيبدأ الجولة التالية في مساعيه.محكمة ألمانية ترفض طرح رعاية قطر لبايرن للنقاش داخل الجمعية العمومية للنادي.

وكان مشجعون لبايرن رفعوا خلال مباراة فريقهم أمام فرايبورغ لافتة ضخمة كُتب عليها "من أجل المال، ننظف كل شيء"، وتحت هذه العبارة صورة للرئيس التنفيذي للنادي، أوليفر كان، ورئيس النادي هربرت هاينر، إلى جوار غسالة مكتوب عليها "شركة نادي بايرن ميونيخ المساهمة". وبدا من الصورة أن الغسالة تقوم بغسل ملابس ملطخة بالدماء.

كما أظهرت الصورة أوليفر كان وهو يحمل في يده اليسرى حقيبة مملوءة بالنقود ومكتوب عليها "بإمكانكم الاعتماد علي".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)