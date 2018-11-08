 محكمة تأمر بإعادة مراسل سي إن إن للعمل من البيت الأبيض | أخبار | DW | 16.11.2018

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أخبار

محكمة تأمر بإعادة مراسل سي إن إن للعمل من البيت الأبيض

يجوز لمراسل شبكة سي إن إن جيم أكوستا العودة إلى عمله كصحافي معتمد لدى البيت الأبيض، وفق قرار قضائي أصدرته محكمة في واشنطن. وأقرت أيضا أنه لا يجوز منع الصحافي من العمل في البيت الأبيض طالما لم يتم البت القضاء في القضية.

USA White House Pressekonferenz Eklat Jim Acosta CNN und Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

أمر قاض في واشنطن، الجمعة (16 تشرين ثان/نوفمبر) البيت الأبيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد صحافي في شبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من دخول المقر الرئاسي الأميركي إثر جدال حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

وحسب "سي إن إن" فإن الأمر القضائي مؤقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحافي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة. وجرى جدل حاد بين الرئيس الأميركي والصحافي أكوستا في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مؤتمر صحافي، ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية. وفي حالة الغضب أمر الرئيس ترامب الصحافي بإلقاء الميكرفون من يده، وطرده إلى خارج قاعة المؤتمر الصحافي.

وقال قاضي المحكمة تيموثي كيلي إنه يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية منتظمة لكي يمنع صحافي من دخول البيت الأبيض. وأضاف القاضي وطالما هناك مرافعة بخصوص القضية، يجب إعادة هوية الصحافة للمراسل والسماح له بدخول البيت الأبيض.

هذا وأعلن البيت الأبيض على الفور الجمعة أنه سيعيد "بشكل مؤقت" بطاقة اعتماد الصحافي أكوستا. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "أعلن القضاء اليوم بشكل واضح أنه لا يوجد حق مطلق للدخول إلى البيت الأبيض طبقا للمادة الأولى" من الدستور. وأضافت "ردا على المحكمة سنعيد بشكل مؤقت بطاقة اعتماد الصحافي. كما سنضع أيضا قواعد وآليات للتأكد من أن تجري المؤتمرات الصحافية بشكل منظم ومتوازن".

 

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)

  • Ermordete Journalisten Journalist Nikolai sitzt an einem Fester und schaut in die Kamera. (Foto: picture-alliance/dpa/D. Usov)

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  • Bei einer Demonstration halten viele Menschen ein Porträt der ermordeten Journalisten Miroslava Breach hoch. (Foto: picture-alliance/NurPhoto/C. Tischler)

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  • Ein Foto der im Irak getöteten Journailstin Shifa Gardi steht inmitten vieler Kerzen. (Foto: picture alliance/dpa/AA/F. Ferec)

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  • Ein Mann legt eine rote Rose zu vielen weiteren Rosen, die vor dem Porträt des ermordeten Bloggers Avijit Roy aufgereiht wurden. (Foto: Getty Images/AFP/M. U. Zaman)

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  • Auf einer Demo für den Blogger Raif Badawi wird ein Schild hochgehalten auf dem steht geschrieben: Saudi-Arabien peitscht Blogger aus. (Foto:Imago/C. Ditsch)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

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  • Protestaktion zum Norow-Besuch in Berlin. Das Bild zeit ein Foto von Salijon Abdurakhmanov. Daneben steht: Usbekistan entdecken, wo das Internet zensiert wird und unabhängige Journaliste, wie ich, im Gefängnis sitzen. (Foto: // http://www.reporter-ohne-grenzen.de/kampagnen-aktionen.html#c1334)

    بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن

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  • Deniz Yücel ist Journalist und steht vor dem Nebeneingang eines Hotels. (Foto: picture-alliance/dpa/C.Merey)

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  • DW-Korrespondentin Gao Yu bei einem Videointerview. Sie hält das DW.-Mikrofon in der linken Hand. (Foto: DW)

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  • Screenshot Twitter Account von Blogger Mehman Huseynov aus Aserbaidschan (Foto: twitter.com/mehman_huseynov)

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  • Tomislav Kezarovski ist Journalist aus Mazedonien. Auf dem Porträt macht er einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. (Foto: DW/K. Blazevska)

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