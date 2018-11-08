محكمة تأمر بإعادة مراسل سي إن إن للعمل من البيت الأبيض

أمر قاض في واشنطن، الجمعة (16 تشرين ثان/نوفمبر) البيت الأبيض بإعادة العمل ببطاقة اعتماد صحافي في شبكة "سي إن إن" معتمد لديه، بعد أن منع من دخول المقر الرئاسي الأميركي إثر جدال حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.
وحسب "سي إن إن" فإن الأمر القضائي مؤقت، ويطلب من البيت الأبيض السماح مجددا للصحافي جيم أكوستا بالعودة إلى العمل بانتظار عقد جلسة استماع للنظر في شكوى الشبكة. وجرى جدل حاد بين الرئيس الأميركي والصحافي أكوستا في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، خلال مؤتمر صحافي، ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار منعه من تغطية أخبار الرئاسة الأميركية. وفي حالة الغضب أمر الرئيس ترامب الصحافي بإلقاء الميكرفون من يده، وطرده إلى خارج قاعة المؤتمر الصحافي.
وقال قاضي المحكمة تيموثي كيلي إنه يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية منتظمة لكي يمنع صحافي من دخول البيت الأبيض. وأضاف القاضي وطالما هناك مرافعة بخصوص القضية، يجب إعادة هوية الصحافة للمراسل والسماح له بدخول البيت الأبيض.
هذا وأعلن البيت الأبيض على الفور الجمعة أنه سيعيد "بشكل مؤقت" بطاقة اعتماد الصحافي أكوستا. وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "أعلن القضاء اليوم بشكل واضح أنه لا يوجد حق مطلق للدخول إلى البيت الأبيض طبقا للمادة الأولى" من الدستور. وأضافت "ردا على المحكمة سنعيد بشكل مؤقت بطاقة اعتماد الصحافي. كما سنضع أيضا قواعد وآليات للتأكد من أن تجري المؤتمرات الصحافية بشكل منظم ومتوازن".
ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
روسيا: نيكولاي أندروشتشينكو
تعرض للضرب من قبل مجهولين في الشارع في سان بطرسبرغ. في 19 من أبريل/ نيسان 2017 لفظ نيكولاي أندروشتشينكو البالغ من العمر 73 عاما أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه. هذا الصحفي سبق وأن كتب عن خروقات حقوق الإنسان والجريمة. في وثائقه الأخيرة كشف أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى السلطة بفضل ارتباطات مع مجرمين وأجهزة الاستخبارات.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
المكسيك: ميروسلافا بريتش
ميروسلافا بريتش تمت تصفيتها أمام منزلها في مدينة شيهواهوا بشمال المكسيك في 23 مارس/ آذار 2017 من قبل قاتل أطلق عليها ثمان رصاصات. الصحفية كتبت عن الفساد والجريمة لدى عصابات المخدرات المكسيكية وتأثيرها في السياسة والاقتصاد. قاتلها ترك رسالة جاء فيها: "للخائنة". ميروسلافا بريتش هي ثالث شخصية صحفية تُغتال في مارس/ آذار في المكسيك.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
العراق: شيفا غردي
الصحفية شيفا غردي توفيت عندما انفجر لغم في الـ 25 من فبراير/ شباط 2017 في جبهة القتال في شمال العراق. الصحفية الكردية العراقية المولودة في إيران كانت تعمل لصالح إذاعة كردية في أربيل وقامت بتغطية العمليات القتالية بين الوحدات العراقية وميليشيات "داعش". ومن حين لآخر يقوم إرهابيون تابعون لتنظيم "داعش" بالقرب من الموصل بخطف صحفيين وطردهم أو قتلهم.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
بنغلاديش: أفيجيت روي
أفيجيت روي كان يصف نفسه بأنه "إنسان علماني" وأثار بذلك غضب متطرفين إسلامويين في بنغلاديش. أفيجيت روي كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وسافر في فبراير/ شباط 2015 إلى معرض الكتاب في داكا حيث مزقه متعصبون بمناجل. ويتعرض مدونون في بنغلاديش من حين لآخر للاغتيال.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
العربية السعودية: رائف بدوي
حكم على الناشط السعودي بعشر سنوات سجنا و 1000 جلدة. ومنذ 2012 يقبع رائف بدوي في السجن بتهمة "ازدراء الإسلام". وفي يناير/ كانون الثاني 2015 تم جلده لأول مرة أمام الملأ، ونشأت حملة عالمية لإطلاق سراحه، وألغى النظام تلك العقوبة. وحصلت زوجته إنصاف حيدر والأبناء على حق اللجوء في كندا.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
أوزبكستان: سليون عبد الرحمانوف
منذ عام 2008 يقبع سليون عبد الرحمانوف في السجن ـ حكم عليه بسبب الحيازة المفترضة لمخدرات. منظمة صحفيون بلا حدود تقول إن الحكومة توظف حيازة المخدرات لإسكات المنتقدين. "جريمة" عبد الرحمانوف تتمثل في أنه كتب لصالح مواقع الكترونية مستقلة وإذاعة صوت أمريكا وغيرها حول الفساد وحقوق الإنسان وتدمير البيئة.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
تركيا: دنيز يوجِل
الصحفي الألماني من أصل تركي دنيز يوجِل مسجون في تركيا منذ فبراير/ شباط 2017. الاتهامات الموجهة ضد مراسل صحيفة "دي فيلت" هي الدعاية للإرهاب والتحريض، والسلطات التركية لم تقدم أدلة. ورغم الاحتجاجات القوية من ألمانيا أعلن الرئيس أردوغان أنه لن يطلق سراح يوجِل أبدا. أكثر من 140 من رجال الإعلام في تركيا تم اعتقالهم منذ المحاولة الانقلابية في يوليو/ تموز 2016.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
الصين: غاو يو
يواجه الصحفيون المنتقدون للنظام والمدونون والنشطاء في الصين ضغوطا قوية. وحتى مراسلة DW السابقة غاو يو اعتُقلت في 2014 وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات في أبريل/ نيسان 2015 بسبب إفشاء مزعوم لأسرار الدولة. وعلى إثر ضغط دولي تمكنت غاو يو من مغادرة المعتقل وتقضي عقوبتها منذ ذلك الحين في الإقامة الجبرية.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
أذربيجان: محمان حسينوف
يصدر محمان حسينوف مجلة اجتماعية سياسية في الإنترنت قام فيها بفضح الفساد وخروقات حقوق الإنسان. ويُعتبر حسينوف من أشهر المدونين بالفيديو في أذربيجان. حملته "مطاردة موظفين فاسدين" اتهمت كوادر قيادية كبرى بالفساد في أذربيجان. تعرض للتهديد مرات وحكم عليه في مارس/ آذار 2017 بالسجن سنتين بتهمة القذف.
-
بالصور- صحفيون ومدونون قادتهم أراؤهم الحرة للموت أو السجن
مقدونيا: تومسلاف كيزاروفسكي
كان يُعتبر السجين السياسي الوحيد في جنوب شرق أوروبا: إنه تومسلاف كيزاروفسكي الذي لم يكن مريحا، لأنه كان يسرد تقارير الشرطة الداخلية وقام بالبحث في ملابسات الموت غير المعروف لصحفي آخر. وفي محاكمة مشبوهة صدر بحقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وفي الحكم النهائي بسنتين في الإقامة الجبرية. والآن يقوم كيزاروفسكي بتدوين كتاب عن فترة اعتقاله.