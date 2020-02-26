محكمة بريطانية ترفض دعوى حاكم دبي بخصوص الوصاية على الأطفال

رفضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الخميس (الخامس من آذار/ مارس) السماح لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة بخصوص الوصاية على طفليهما. ويخوض الشيخ محمد نزاعا قانونيا مع الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله، على الوصاية على طفليهما منذ مايو/ أيار.

وأصدر آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين وقرر في يناير/ كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علنا. ورفضت المحكمة العليا السماح للشيخ محمد باستئناف قرار ماكفارلين وقالت إن القضية "لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس". ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قدم طعنا في قرار محكمة بريطانيا نشر احكام تتعلق بالمعركة القضائية مع زوجته الاميرة هيا بنت الحسينعلى حضانة طفليهما، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا الثلاثاء. وذكرت أعلى محكمة في بريطانيا انها تلقت من حاكم دبي "طلبا للسماح بالتقدم بطعن" في القضية. وقالت إن "هذا الطلب يتعلق بإجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما".

وتقدم الشيخ محمد (70 عاما) بطلب الى المحكمة العليا باعادة طفليه الى دبي. وكانت زوجته الاميرة هيا (45 عاما) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقدمت بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.

والاسبوع الماضي رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلبا من الشيخ محمد يدعو القاضي اندرو ماكفرلين الى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة. ويرأس ماكفرلين قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا لانكلترا وويلز. وقال القاضي في محكمة الاستئناف نيكولاس اندريل أن الاميرة هيا والعديد من المنظمات الاعلامية عارضت اي طعن يتقدم به.

وأوضح أن الطعن "يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الاطفال بشكل افضل وحول كيفية النظر اليه، اذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة".

ع.أ.ج/ و ب (رويترز، أ ف ب)