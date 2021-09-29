محكمة العدل الأوروبية هي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي. تتخلص مهمة المحكمة باختصار في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع الجهات الأخرى.

محكمة العدل الأوروبية تتخذ محكمة العدل الأوروبية من لوكسمبورغ مقرا لها. ويمثل كل دولة عضو فيها أحد القضاة الذين يتم ندبه لهذه المهمة. أما رئيس المحكمة فيتم انتخابه من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يجوز الخلط بين هذه المحكمة والمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان.