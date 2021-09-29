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محكمة العدل الأوروبية

محكمة العدل الأوروبية هي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي. تتخلص مهمة المحكمة باختصار في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع الجهات الأخرى.

محكمة العدل الأوروبية تتخذ محكمة العدل الأوروبية من لوكسمبورغ مقرا لها. ويمثل كل دولة عضو فيها أحد القضاة الذين يتم ندبه لهذه المهمة. أما رئيس المحكمة فيتم انتخابه من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يجوز الخلط بين هذه المحكمة والمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان.

Laayoune (El Aaiun), MOROCCO: Fishermen work in the port of Laayoune, Western Sahara, the world's largest sardine port, 07 November 2005. Some 400 people including elected officials marked 06 November the 30th anniversary of Morocco's Green March into Western Sahara. On this date in 1975, the late Moroccan king Hassan II encouraged some 350,000 Moroccans armed with the Koran and the national flag to march to the border with Western Sahara in a show of support for Morocco's annexation of the former Spanish colony. Morocco's claim to the land is contested by the Polisario Front, an Algerian-backed independence movement. Moroccan King Mohammed VI said yesterday he would consult with his country's political parties about autonomy for Western Sahara. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

حكم قضائي يعقد الشراكة التجارية بين المغرب وأوروبا.. ما هي حيثياته؟ 29.09.2021

في حكم يضرّ بمصالح الاتحاد الأوروبي والمغرب بينما يعطي دفعة لجبهة البوليساريو، تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين، فما هما وبما تتعلقان؟ وكيف استقبل نواب أوروبيون هذا القرار؟ وماهي حيثياته التاريخية؟
CVRIA, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Cour de justice de l Union européenne, Verwaltungsgebäude in Luxemburg, europäischer Gerichtshof aufgenommen am 07.08.2016 in Luxemburg. CVRIA the Court the European Community Cour de Justice de l Union euro penne Administration Building in Luxembourg European Court Date at 07 08 2016 in Luxembourg

بعد شكوى بوليساريو.. العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين مع المغرب 29.09.2021

بعد دقائق من صدور حكم المحكمة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي على "التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية..". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت العمل باتفاقين تجاريين بين الرباط وبروكسل بسبب منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

ARCHIV - 24.09.2018, Griechenland, Mitilini: Eine Asylsuchende wartet darauf vom Hafen von Mitilini mit einer Fähre nach Athen zu gelangen. Um Italien und Griechenland zu entlasten, hatten die EU-Staaten Umverteilung von bis zu 160 000 Asylsuchenden beschlossen. Tschechien, Ungarn und Polen weigerten sich allerdings, sich daran wie vorgesehen zu beteiligen - obwohl der EuGH die Rechtmäßigkeit der Entscheidung in einem späteren Urteil bestätigt hat. Dagegen klagte die EU-Kommission, die in der Staatengemeinschaft unter anderem die Einhaltung von EU-Recht überwacht. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمين لصالح طالبي اللجوء 09.09.2021

أيدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي طالبي اللجوء بحكمين، يتعلق أحدهما بلم شمل الأسر في ألمانيا، والثاني بالتطبيقات الثانوية المتعلقة بالحماية الدولية في النمسا.
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

المفوضية الأوروبية تقاضي المجر وبولندا بسبب التمييز 15.07.2021

تتصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين بولندا والمجر من جهة أخرى، خاصة بعدما أكدت محكمة العدل الأوروبية في قراراتها الأخيرة عدم تماشي قوانين تمّ اعتمادها حديثا في البلدين مع النظام القضائي الخاص بالتكتل.

Fereshta Ludin, muslimische Lehrerin und Beschwerdeführerin im Kopftuchstreit, im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nach der Urteilsverkündung (Archivbild vom 24.09.2003). Kultusministerin Annette Schavan (CDU) will am 28.10.2003 mit einem eigenen Gesetzentwurf zum Kopftoch-Verbot vor die Fraktionen von CDU und FDP und anschließend an die Öffentlichkeit treten Foto: Uli Deck dpa/lsw (zu lsw Thema des Tages vom 28.10.2003)

محكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معينة 15.07.2021

عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب. وجاء القرار على خلفية حالتين من ألمانيا تم بهما حظر موظفة في حضانة أطفال وأخرى في متجر مستحضرات طبية من ارتداء الحجاب.
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

المجر وبولندا تطعنان في آلية أوروبية خاصة بالمعايير الديمقراطية 11.03.2021

في فصل جديد من الخلافات بين بولندا والمجر من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، اعترضت الدولتان أمام محكمة العدل الأوروبية، على آلية جديدة للاتحاد تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية.

09 May 2004 OUM DREYGA, MOROCCO: (FILES) This file picture taken 09 May 2004 some 450 kms south of El Ayoun, the region's main city shows French soldiers of the United Nations mission for the organization of a referendum in Western Sahara (MINURSO) walking in an almost desert landscape toward their vehicles at the Oum Dreyga observation site. The UN Security Council 30 April 2007 urged Morocco and the separatist Polisario Front to launch direct, UN-sponsored talks without preconditions on self-determination in disputed Western Sahara. AFP PHOTO/FILES/ABDELHAK SENNA (c) Getty Images/AFP/A. Senna

محكمة العدل الأوروبية تنظر مجدداً في ملف الصحراء الغربية 28.02.2021

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال أيام في ملف الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم المتنازع عليه.
Hungarian policemen stand on guard at the border station between Roszke, Hungary, and Horgos, Serbia, after some sixty migrants tried to break through the border fence illegally into Hungary from Serbia early Tuesday, Jan. 28, 2020. A small group managed to enter Hungarian territory, while others were prevented by police to cross the border. Some of the intruders have been arrested. (Zoltan Gergely Kelemen/MTI via AP) |

كيف تواصل هنغاريا ترحيل اللاجئين وتنتهك القانون الأوروبي؟ 14.02.2021

أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن عمليات ترحيل اللاجئين إلى صربيا والتي تقوم بها هنغاريا مخالفة للقانون الأوروبي. لكن الحكومة القومية المحافظة بزعامة فيكتور أوربان تتجاهل الحكم وتواصل ترحيل اللاجئين وانتهاك القانون.
Germany's Chancellor Angela Merkel waves as she attends a round table meeting at a face-to-face EU summit amid the coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Brussels, Belgium December 10, 2020. Olivier Matthys/Pool via REUTERS

"صدفة سعيدة".. كشف حساب رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي في زمن كورونا 29.12.2020

بنهاية السنة تسلم ألمانيا إلى البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. لقد نجحت ألمانيا خلالها في عقد تسويات بين دول التكتل "لم يكن بإمكان أي دولة أخرى إنجازها". ولكن بأي ثمن؟ كما أنها تركت ملفات أخرى للرئاسة المقبلة؟
13.09.2015, Ungarn: ©Louis Witter I Le Pictorium/MAXPPP - Louis Witter / Le Pictorium - 13/09/2015 - Hongrie - Les refugies qui viennent de traverser la frontiere serbo-hongroise sont amenes par des bus dans un camp garde par la police. On y preleve leurs empreintes avant de les repartir sur d'autres camps en Hongrie, selon un membre de la croix-rouge. A Roszke le 13 septembre 2015. / 13/09/2015 - Hungary - Refugees who have just crossed the Serbian-Hungarian border are taken by bus to a camp guarded by the police. They take their fingerprints before distributing them on other camps in Hungary, according to a member of the Red Cross. In Roszke on September 13, 2015. Foto: Louis Witter I Le Pictorium/MAXPPP/dpa |

العدل الأوروبية: قواعد اللجوء في المجر تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي 17.12.2020

أدانت محكمة العدل الأوروبية انتهاك قواعد اللجوء المجرية لقانون الاتحاد الأوروبي، وبالذات "الاعتقال غير القانوني" للمهاجرين في مخيمات على الحدود، وترحيل اللاجئين دون احترام الضمانات المعمول بها.

©PHOTOPQR/LE PARISIEN ; DUBLIN ( 04.05.2018 ) Bénéficiant d'une fiscalité avantageuse au sein de la communauté européenne, le siège pour l'europe de Facebook, situé dans les quartiers des Docklands, a été inauguré en 2016. PHOTO LE PARISIEN OLIVIER BOITET - Facebook Europe headquarters in Dublin, Ireland Foto: Olivier Boitet/MAXPPP/dpa |

صحيفة: فيسبوك يهدد بالانسحاب من أوروبا 23.09.2020

في أحدث حلقة من الصراع القانوني على بيانات المستخدمين والخصوصية، هدد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوقف عملياته في الاتحاد الأوروبي بعد أن هدد مسؤول إيرلندي بتطبيق حكم محكمة بمنع نقل بيانات أوروبية للولايات المتحدة.
27.08.2015 ARCHIV - Flüchtlinge durchbrechen am 27.08.2015 die Absperrung aus Stacheldraht an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien bei Röszke, Ungarn. Mutmaßliche Opfer und Menschenrechtler beschuldigen Budapest, Asylsuchende brutal zu misshandeln. Das Donauland bestreitet diesbezügliche Berichte kategorisch. Bei der Staatsanwaltschaft treffen aber durchaus Strafanzeigen ein. (zu dpa Schläge, Tritte, Bisse - Flüchtlinge werfen Ungarn Gewalt vor vom 12.03.2017) Foto: Sandor Ujvari/MTI/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

بعد إلغاء اتفاق دبلن.. نحو ميثاق أوروبي "أكثر إنسانية"؟ 19.09.2020

ميثاق جديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة سيحل محل اتفاق دبلن الذي أدت موجة اللجوء الكبرى قبل سنوات إلى تفجيره ووضعه خارج الخدمة. ما النقاط التي يرى مدافعون عن اللاجئين ضرورة تضمينها لأي ميثاق جديد لجعله "أكثر إنسانية"؟
ARCHIV - 05.10.2015, Luxemburg: Ein Mann geht über das Gelände des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH). (Zu dpa Europäischer Gerichtshof urteilt: Urlaubsanspruch kann vererbt werden) Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"رفض الخدمة العسكرية في سوريا لا يعني تلقائيا الحق في اللجوء" 29.05.2020

هل يمنح حق اللجوء تلقائيا لسوري رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده؟ وهل يعد رفض الخدمة رأيا سياسيا يمكن أن يمنح صاحبه حق اللجوء؟ قضية طالب لجوء سوري أمام محكمة العدل الأوروبية ربما تجيب على هذه الأسئلة.
November 8, 2015 A worker carries boxes containing wine bottles for export at Shiloh Wineries, north of the West Bank city of Ramallah November 8, 2015. Few issues have caused more friction between Israel and the European Union than EU plans to impose labeling on goods produced in Jewish settlements on occupied land. And if Israel is right about the timing, the tensions could get worse. Shiloh Wineries, which exports half of the more than 100,000 bottles of wine it produces annually, built its business around its West Bank location of Shiloh - the ancient capital of Israel before Jerusalem. Picture taken November 8, 2015. REUTERS/Baz Ratner Reuters/B.Ratner

دبلوماسي إسرائيلي يدعو لتجاهل قرار أوروبي حول بضائع المستوطنات 12.11.2019

دبلوماسي إسرائيلي يدعو لتجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية حول وسم منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة،. القرار يوجب بوضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في مستوطنات داخل مناطق تحتلها إسرائيل.
©PHOTOPQR/NICE MATIN ; LA FÊTE DES NATIONS DU MENL au palais Acropolis de Nice, Marine Lepen rally of the Nations Movement for a Europe of Nations and Freedom (MENL) in Nice on May 1, 2018. Foto: Franck Fernandes/MAXPPP/dpa |

اليمين المتطرف الفرنسي ملزم بدفع 300 ألف يورو لتهمة تتعلق بالفساد 24.05.2019

خسر حزب ماري لوبان اليميني الفرنسي المتطرف طعناً قضائيا، قدمه أمام محكمة أوروبية، التي أكدت عقوبة بالغرامة فُرضت على التيار المعادي للمهاجرين والاتحاد الأوروبي، وصلت قيمتها إلى 300 ألف يورو.
CVRIA, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Cour de justice de l'Union européenne, Verwaltungsgebäude in Luxemburg, europäischer Gerichtshof aufgenommen am 07.08.2016 in Luxemburg. Foto: Horst Galuschka | Verwendung weltweit

محكمة العدل الأوروبية تحدد ضوابط اللجوء للمتورطين في أعمال إجرامية 14.05.2019

قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم منح المجرمين، الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة، حق اللجوء. بيد أن الحكم أكد على ضرورة ضمان "الاحترام الكامل" لاتفاقية جنيف، بما في ذلك عدم المس بحقوق طالبي اللجوء وحقوقهم.
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