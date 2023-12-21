محكمة العدل الأوروبية تحكم لصالح "دوري السوبر" الأوروبي

قالت محكمة العدل الأوروبية إن فيفا ويويفا قد خالفا قانون الاتحاد الأوروبي بمنعهما إنشاء دوري السوبر الأوروبي. وتم اللجوء إلى محكمة العدل لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة.

قضت محكمة العدل الاوروبية، اليوم الخميس (21 ديسمبر/ كانون أول)، بأن "قواعد الاتحادين الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، التي اتخذ على أساسها قرار لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة".

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن "قواعد الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبّقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية".

وشدد ملخص الحكم على أنه لا يعني بالضرورة أنه يجب الترخيص لمشروع دوري السوبر في الوقت الحالي، بل يعني فقط أنفيفا وويفا "يسيئان استخدام مركزيهما" للهيمنة في سوق كرة القدم.

وزعمت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، التي تأسست لإنشاء دوري السوبر الأوروبي، أن احتكار اليويفا والفيفا لمسابقات كرة القدم يمثل انتهاكا لقانون المنافسة وحرية الحركة بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22): "لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار اليويفا. كرة القدم حرة". وأضاف رايشارت في بيان "أصبحت الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها".

رافقت فكرة تأسيس الدوري السوبر الأوروبي اعتراضات جماهيرية في مختلف أنحاء القارة صورة من: Matthew Childs/REUTERS

وتم اللجوء إلى الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كان فيفا ويويفا تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع إقامة دوري السوبر الأوروبي في عام 2021 ثم السعي إلى معاقبة الأندية المعنية المؤسسة للبطولة.

وفي نيسان/أبريل 2021، قدم 12 ناديا، من الأندية الكبرى في أوروبا، خطتهم الأساسية لإقامة دوري السوبر مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها، لكي تحل بدلا من بطولة دوري الأبطال التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لكن هذه الخطة تم رفضها سريعا بعد اعتراضات شديدة من الروابط والاتحادات والجماهير. وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 فريقا.

والآن لدى منظمو دوري السوبر خطة جديدة، بمشاركة من 60 إلى 80 فريقا من عدة أقسام. وهدد يويفا فرق دوري السوبر الأوروبي ولاعبيها بالاستبعاد من كافة المسابقات، بما في ذلك كأس العالم والبطولة الأوروبية.

ووصف ألكسندر سفيرين رئيس يويفا رؤساء الأندية المؤسسة للبطولة بأنهم "ثعابين" و"كاذبون" وهدد باستبعاد لاعبي الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وانسحبت عشرة من أصل 12 ناديا أعلنوا عن تأسيس البطولة قبل أكثر من عامين ونصف العام، ويتبقى فقط برشلونة وريال مدريد الإسبانيان بعد انسحاب يوفنتوس الإيطالي من المشروع هذا العام، وقد بدأ الريال وبرشلونة إجراءات قضائيةلحماية موقفهما، مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.

واتهم الناديان الإسبانيان اليويفا بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأوروبية.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا، أ ف ب، رويترز)