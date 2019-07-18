محكمة الاستئناف المغربية تؤيد أحكاما بإعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين

أيدت محكمة الاستئناف المغربية الأحكام الصادرة ابتدائيا بحق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين نهاية العام الماضي بإقليم مدينة مراكش. وأيدت المحكمة مساء الأربعاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) جميع الأحكام الابتدائية الصادرة بحق 24 متهما باستثناء حالتين فقط. حيث رفعت الحكم الصادر بحق عبدالرحيم خيالي (33 عاما)، الذي تراجع في اللحظات الأخيرة عن مشاركة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، من المؤبد إلى الإعدام رفقة الثلاثة الآخرين عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين كان قد حكم عليهم ابتدائيا بالإعدام بتهم "القتل العمد" و"تكوين عصابة إرهابية" في يوليو/ تموز.
وجدد الثلاثي: الجود وأوزياد وأفاطي اعترافاتهم أمام الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما عبر عبدالرحيم خيالي في وقت سابق مساء الأربعاء عن "براءته" من التهم الموجهة إليه أكد القتلة الثلاثة في كلماتهم الأخيرة أنهم "يكفرون" المحكمة و"يكفرون بقوانينها"، وطلب المتهم الرئيسي عبد الصمد الجود أن يُنفذ الإعدام في حقه.
وكان ممثل النيابة العامة التمس في جلسة سابقة تنفيذ أحكام الإعدام في حق القتلة، وتصدر محاكم مغربية أحكاما بالإعدام لكنها تنفيذ معلق عمليا منذ 1993.
كما رفعت المحكمة بسلا، القريبة من الرباط، الحكم الصادر بحق عبد السلام الإدريسي من 15 سنة إلى 20 سنة نافذة، وهو الحكم الذي أكدته بحق سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط والسويسري كيفن زولير.
أما بالنسبة لبقية الأحكام التي أكدتها المحكمة فتتعلق بـ 30 سنة سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين، و 25 سنة سجنا نافذا بحق أربعة و18 سنة بحق متهم واحد، و15 سنة بحق ثلاثة متهمين و 12 سنة في حق متهم واحد، و8 سنوات بحق متهم آخر و5 سنوات بحق متهمين اثنين. وأتاحت المحكمة في الجلسة الأخيرة قبل المداولة للمتهمين الاستماع إلى أقوالهم الأخيرة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في في منطقة الحوز، وهي منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة. وظهر القتلة في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي.
ص.ش/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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السياحة في الصحراء المغربية
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الكاتب: بوعمرو العسراوي