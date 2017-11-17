 محكمة استئناف ألمانية ترفض دعوى لإسرائيلي ضد الطيران الكويتي | أخبار | DW | 25.09.2018

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أخبار

محكمة استئناف ألمانية ترفض دعوى لإسرائيلي ضد الطيران الكويتي

تأييدا لحكم سابق، رفضت المحكمة العليا بفرانكفورت دعوى مسافر إسرائيلي ضد شركة الطيران الكويتية التي حجز لديها عبر الإنترنت تذكرة سفر العام الماضي إلى تايلاند، غير أن الشركة رفضت ركوبه الطائرة، عندما اكتشفت أنه إسرائيلي.

Großbritannien London - Flugzeug von Kuwait Airlines (Imago/R. Wölk)

أخفق مسافر إسرائيلي يعيش في ألمانيا من جديد في دعواه القضائية ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، على خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان الإسرائيلي حجز رحلة طيران، ذهابا وعودة، من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت. وعندما علمت الخطوط الجوية الكويتية بجنسية الرجل ألغت حجزه مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.

مختارات

ندد عدد من السياسيين الألمان بمنع ركاب من السفر عبر شركات طيران بسبب جنسياتهم الإسرائيلية، وطالبوا بمنع طائرات تلك الشركات من الهبوط في المطارات الألمانية. (29.12.2017)

أصدرت محكمة في فرانكفورت حكما مفاده "أنه لا إلزام على شركة الطيران الكويتية في نقل مسافر إسرائيلي طالما نصت القوانين الكويتية على ذلك". ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة من مسافر إسرائيلي، ما أثار انتقادات في ألمانيا. (17.11.2017)

وتقدم الإسرائيلي بدعوى قضائية في ألمانيا ضد هذا الإجراء، وأكدت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بأحقية "الخطوط الجوية الكويتية" بمنع المسافر الإسرائيلي من الصعود إلى طائراتها. واستأنف المسافر على الحكم الصادر من المحكمة.

وفي الدرجة الثانية من التقاضي، رفضت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت دعوى المسافر الإسرائيلي ضد الخطوط الجوية الكويتية. وأفادت المحكمة اليوم الثلاثاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018) أن قانون المقاطعة الكويتي ضد إسرائيل غير مقبول "وليس له اعتبار في ألمانيا" إلا أنه نظرا لأنه عمليا غير مسموح للمسافر الإسرائيلي في دخول منطقة الترانزيت لرحلة الطيران، التي ستتوقف في الكويت، فإنه لا يمكن لصاحب الدعوى أن يطلب من شركة الطيران الكويتية أن تنقله إلى بانكوك.

ولا يزال حكم المحكمة العليا في فرانكفورت غير نافذ، حيث يمكن للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ب، أ ف ب)

  • Airport airlines Qantas (S. Barbour/Getty Images)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية الاسترالية

    يزيَن رسم حيوان الكنغر ذيل طائرات الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اتخذت من صورة هذا الحيوان شعارا لها. وهو الأمر الذي يسّهل على المتابع تحديد بلد هذه الشركة، لأن الكنغر موجود فقط في أستراليا. الجدير ذكره أن الكنغر أصبح ايضا رمزا وطنيا في هذا البلد وتظهر صورته أيضا على وجه عملتها.

  • KLM airplane (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية الهولندية

    على العكس من نظيرتها شركة الخطوط الأسترالية، فإن شعار الخطوط الجوية للمملكة الهولندية أكثر واقعيىة وضوحا. يظم الشعار الى جانب صورة التاج الملكي الأحرف الثلاثة ك ل م/ KLM . وبهذا لايترك أي مجال للشك بشأن بلد الطائرة. وهذا ما تريد إظهاره كافة الشعارات.

  • a Germania A320 plane from Gambia bird takes off (flickr/Transport Pixels)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الطائرالغامبي

    تعد دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا جنة حقيقية لمحبي الطيور، إذ يعيش فيها أكثر من 500 نوع منها. أما السياح فلا يحتاجون حتى إلى القيام برحلات للتمتع بالطيور التي تجتذبها حدائق النزل السياحية ايضا. ولهذا ليس بالأمر الغريب أن شركة الطيران الغامبية اتخذت الطائر الغامبي كشعار لها عندما تأسست في عام 2012. غير أنها وللأسف توقفت عن العمل في عام 2014.

  • Airlines logo showing a smiling Eskimo face on the tails of Alaska Airline airplanes (Reuters)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية آلاسكا

    أثبتت شركة طيران ألاسكا التي مقرها في سياتل بالولايات المتحدة إبداعها في عدة مناسبات تخللت مشوارها منذ تأسيسها قبل 90 سنة. كانت هذه الخطوط في مقدمة الشركات التي تداولت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنيت والقيام بعمليات الحجز بشكل سلس. وكما هو اسمها، يشير شعار الشركة إلى ألاسكا وسكانها الأصليين الأسكيمو.

  • A Boeing 747-286BM belonging to Iran Air in flight (Konstantin von Wedelstaedt)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    إيران للطيران

    أدى الحظر التجاري والتوترات السياسية بين عامي 1980 و 2016 إلى صعوبة تحديث طائرات الخطوط الجوية الإيرانية التي تتخذ من مطار مهرأباد بطهران مقرا لها. لكن، وربما كان لطائر "الحوما"، الأسطوري المعتمد كشعار للشركة الفضل في بقائها على قيد الحياة، فهو حسب الأساطير الفارسية طير جالب للحظ والسعادة.

  • An Air Tanzania plane on the runway (flickr/stevesaviation)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الخطوط الجوية التنزانية

    على مر سنوات واجهت الخطوط الجوية التنزانية العديد من التحديات. في بعض الأحيان حلق أسطولها في السماء، وأحيانا أخرى توقف عن التحليق. كما تعاقب على ملكيتها جهات عديدة. وهذا بالطبع ليس بسبب شعار الزرافة، الحيوان الجذاب والودود. وعلى ضوء ذلك لا يعقل رد دعوة على متن إحدى طائراتها في رحلة فوق جبل كليمنجارو.

  • Lufthansa presents its new design (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

    الإقلاع نحو المستقبل

    اعتمدت شركة الطيران الألمانية/ لوفتهانزا طائر الكركي شعارا لها. الشركة الألمانية العريقة تنطلق الآن بتصميم جديد نحو المستقبل. بهذا التصميم استبدلت الشركة اللونين الأصفر والرمادي بالأبيض والأزرق. الجدير ذكره أن لوفتهانزا ليست الوحيدة التي تعتمد طائر كبير مثل الكركي شعارا لها. كوني باول/ فريدة تشامقجي


مختارات

شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة

إنها العلامة التجارية لشركات الطيران، أما مهمتها فتظهر لنا من هي الشركة وإلى أي بلد تنتمي. في هذا السياق تعتمد الكثير من الشركات الحيونات كشعار لها. في جولتنا هذه نلقي الضوء على بعضها. (15.02.2018)  

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انتقادات في ألمانيا بعد حكم مساند لطيران الكويت ضد مسافر إسرائيلي 17.11.2017

أصدرت محكمة في فرانكفورت حكما مفاده "أنه لا إلزام على شركة الطيران الكويتية في نقل مسافر إسرائيلي طالما نصت القوانين الكويتية على ذلك". ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة من مسافر إسرائيلي، ما أثار انتقادات في ألمانيا.

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