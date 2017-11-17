محكمة استئناف ألمانية ترفض دعوى لإسرائيلي ضد الطيران الكويتي

أخفق مسافر إسرائيلي يعيش في ألمانيا من جديد في دعواه القضائية ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، على خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة.

وكان الإسرائيلي حجز رحلة طيران، ذهابا وعودة، من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت. وعندما علمت الخطوط الجوية الكويتية بجنسية الرجل ألغت حجزه مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.

وتقدم الإسرائيلي بدعوى قضائية في ألمانيا ضد هذا الإجراء، وأكدت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بأحقية "الخطوط الجوية الكويتية" بمنع المسافر الإسرائيلي من الصعود إلى طائراتها. واستأنف المسافر على الحكم الصادر من المحكمة.

وفي الدرجة الثانية من التقاضي، رفضت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت دعوى المسافر الإسرائيلي ضد الخطوط الجوية الكويتية. وأفادت المحكمة اليوم الثلاثاء (25 أيلول/ سبتمبر 2018) أن قانون المقاطعة الكويتي ضد إسرائيل غير مقبول "وليس له اعتبار في ألمانيا" إلا أنه نظرا لأنه عمليا غير مسموح للمسافر الإسرائيلي في دخول منطقة الترانزيت لرحلة الطيران، التي ستتوقف في الكويت، فإنه لا يمكن لصاحب الدعوى أن يطلب من شركة الطيران الكويتية أن تنقله إلى بانكوك.

ولا يزال حكم المحكمة العليا في فرانكفورت غير نافذ، حيث يمكن للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ب، أ ف ب)