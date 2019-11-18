 محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا في قضية قتل عائلة فلسطينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2020

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أخبار

محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا في قضية قتل عائلة فلسطينية

أدانت محكمة إسرائيلية جنوب تل أبيب مستوطنا إسرائيليا في قضية قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع من خلال إشعال النار في منزلهما عمدا بالضفة الغربية في تموز/ يوليو من عام 2015.

الصورة: جندي إسرائيلي يمر من أمام بيت عائلة دوابشة الذي أضرم فيه النار من قبل مستوطن إسرائيلي (أ{شيف)

محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا بسبب إشعاله النار في منزل عائلة دوابشة عام 2015، مما أدى إلى مقتل 3 من افرادها (الصورة لجندي إسرائيلي يمر من أمام بيت عائلة دوابشة ـ أرشيف)

دانت محكمة إسرائيلية الإثنين (18 مايو/أيار 2020) مستوطنا إسرائيليا بثلاث تهم بالقتل والمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة طفل فلسطيني ووالديه بعد استهداف منزلهما في العام 2015 في الضفة الغربية المحتلة. 

مختارات

لازال مقتل الرضيع الفلسطيني خلال اعتداء على بيته يثير الغضب والاستياء دوليا ولكن في إسرائيل ذاتها أيضا، التي وجدت نفسها تواجه إرهاب المتطرفين اليهود. فكيف قويت شوكتهم وتأثيرهم على حكومة بنيامين نتنياهو وهل يمكن مكافحتهم؟ (03.08.2015)

شجب نتنياهو مظاهر الكراهية في شريط فيديو لحفل زفاف زوجين إسرائيليين من اليمين المتطرف، حيث لوح بعض الضيوف بالبنادق والسكاكين، فيما قام أحدهم بطعن صورة الطفل علي دوابشة الذي قتل وعائلته في اعتداء على بيتهم في قرية دوما. (25.12.2015)

وأعلنت المحكمة في بيان إدانة الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية. وأحرق الطفل علي دوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرا حيا أثناء نومه، وتوفي والداه متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد من الحريق رغم إصابته بجروح بليغة.

وينطوي حكم محكمة اللد المركزية بإدانة عميرام بن أوليئيل (25 عاما) بقتل الثلاثة على عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. ودفع المتهم بأن محققين إسرائيليين أجبروه على الإدلاء باعتراف كاذب بالهجوم على منزل أسرة دوابشة في قرية دوما. وقال محام عن أوليئيل إنه سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

من جهته، اعتبر ناصر دوابشة، عم الطفل علي، قرار المحكمة "عدالة منقوصة". وأضاف "نتمنى أن تتخذ المحكمة قرارا قاسيا وجديا في الحكم بعدما تمت إدانة هذا المتهم اليوم". وأبدى دوابشة تخوفه "من التعرض للانتقام من أشخاص آخرين شاركوا في حرق المنزل (...) نحن متأكدون أن من حرق المنزل أكثر من واحد". 

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة ارييل شارون للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم ـ الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثار موجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط تثير الكثير من الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

  • Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    موقف أمريكي جديد

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي، وفيما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكي، أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. فيما حذر مراقبون من تداعيات هذا الموقف على الوضع في الشرق الأوسط.

  • Bahrain Eröffnung der Peace to Prosperity Konferenz in Manama | Jared Kushner (Reuters)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    التمهيد لـ"صفقة القرن"

    يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة السلام في الشرق الأوسط، التي عكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعدادها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها مطلع 2018، لكنها تأجلت. وفي أول مؤتمر علني حول "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو 2019 أطلق مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر الجانب الاقتصادي منها، في البحرين ضمن ورشة "من السلام إلى الازدهار"، وسط مقاطعة الفلسطينيين لها.

  • USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني

    قوبل إعلان ترامب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بترحيب إسرائيلي، ورفض وتنديد من قبل القيادة الفلسطينية. فيما توالت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه الصفقة. غير أن ما رشح عنها يفيد بأنها تتضمن مفاوضات شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول عربية كالأردن ومصر وبرعاية أمريكية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


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