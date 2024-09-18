محكمة أوروبية تلغي غرامة قدرها مليار ونصف يورو ضد غوغل

أبطلت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على خلفية دعوى تم رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا عام 2010. ما حيثيات القضية؟

غرامات باهظة على أبل وغوغل في الاتحاد الأوروبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ غرامة تقدر بنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) ضد غوغل فرضتها عليها المفوضية الأوروبية تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وحكم قضاة المحكمة، اليوم الأربعاء (18 أيلول/سبتمبر 2024)، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية على أن "غوغل" أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان على محركات البحث من خلال برنامج "أد سينس فور سيرتش" للبحث التابع للشركة.

ويعود النزاع القانوني إلى دعوى تم رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا في عام 2010، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق.

وخلصت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، في عام 2019، إلى أن غوغل انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرضت غرامة قدرها 1.49 مليار يورو.

واستأنفت غوغل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة. ولا يزال من الممكن استئناف الحكم الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

خ.س/ح.ز (د ب أ)