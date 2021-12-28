 محكمة أوروبية تطلب من روسيا ″تعليق″ قرار حلّ ″ميموريال″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.12.2021

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محكمة أوروبية تطلب من روسيا "تعليق" قرار حلّ "ميموريال"

يعيش المدافعون عن حقوق الإنسان بروسيا عاما صعبا وبعد قرار للقضاء الروسي بحل ميموريال، أبرز منظمة حقوقية في روسيا، وعملًا بالمادة 39 من قانونها، دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا إلى "تعليق" قرار حلّ ميموريال.

أعضاء بمنظمة ميموريال الحقوقية الروسية (28/12/2021)

مجموعة "ميموريال" هي أبرز منظمة حقوقية في روسيا، وقد أسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز على نوبل للسلام.

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء (29 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أنها طلبت من موسكو "تعليق" قرار حلّ منظمة ميموريال، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا.

مختارات

دعت ميركل بوتين إلى إطلاق سراح نافالني، غير أن الرئيس الروسي رد أنه نافالني غير معتقل لأسباب سياسية، وذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة البريطانية عن عقوبات جديدة في ملف المعارض الروسي.

ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تعامل السلطات الروسية مع الحادث الدامي الذي وقع في بيسلان في عام 2004، تضمن "إخفاقات خطيرة" وحكمت على روسيا دفع 3 مليون يورو كتعويضات. والكرملين يرفض الحكم.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الواقع مقرّها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية والتي رفعت إليها مجموعة ميموريال القضية وفق آلية طارئة، الحكومة الروسية إلى تعليق قرارها، حتّى تتمكن "المحكمة من النظر في طلب" المنظمة غير الحكومية.

وأوضحت المحكمة الأوروبية في نص أُرسل لوكالة فرانس برس ونشرته "ميموريال" آنفًا عبر تويتر، أنها "قررت أن تشير إلى حكومة روسيا ... أن من أجل مصلحة الطرفين وحسن سير الآلية القائمة ضدّها، ينبغي تعليق تنفيذ قرارات حل المنظمات المقدمة للطلب".

ورفعت مجموعة ميموريال و"مركز ميموريال لحقوق الإنسان" القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عملًا بالمادة 39 من قانونها والتي تسمح للمحكمة بإصدار أمر "بإجراءات مؤقتة" للدول الأعضاء الـ47 في مجلس أوروبا، بما فيها روسيا، عندما يتعرض مقدمو الطلبات "لخطر حقيقي بحدوث أضرار يتعذر إصلاحها".

وأمر القضاء الروسي بحلّ "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، الذي ينظّم حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب الادعاء، ما أثار تنديدًا دوليًا.

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محكمة روسية تأمر بإغلاق مجموعة مموريال لحقوق الإنسان

ونددت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بتشينوفيتش الثلاثاء بحل "ميموريال"، وقالت في بيان "يبدو أن روسيا الاتحادية تبتعد أكثر فأكثر عن معاييرنا وقيمنا الأوروبية المشتركة"، مؤكدة أن "وجود منظمات المجتمع المدني وتطورها هما ركن أساسي في أي ديموقراطية أوروبية".

وتأتي الأحكام في ختام عام بدأ بسجن أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين، وتطوي صحفة حقبة إرساء الديموقراطية في روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، والتي مر عليها 30 عاما تماما الشهر الجاري.

وتعد "ميموريال" أبرز منظمة حقوقية في روسيا. وأسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بينهم أندريه ساخاروف الحائز نوبل السلام.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

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