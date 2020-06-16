 محكمة ألمانية عليا تفرض قيوداً على فيسبوك بشأن جمع البيانات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2020

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أخبار

محكمة ألمانية عليا تفرض قيوداً على فيسبوك بشأن جمع البيانات

قضت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا بإلزام شركة فيسبوك بمنع جمع بيانات مستخدمي فيسبوك من تطبيقات ومواقع أخرى، مؤكدة بذلك قراراً سابقاً من المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار. فيسبوك أكدت أنها ستواصل "الدفاع عن موقفها".

فرضت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا قيوداً على فيسبوك بشأن جمع بيانات المستخدمين

فرضت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا قيوداً على فيسبوك بشأن جمع بيانات المستخدمين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء (23 حزيران/يونيو 2020) أمراً مستعجلاً يمنع شركة فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين في ألمانيا بشكل واسع، كما تقوم به حالياً، وذلك في تأكيد لقرار أصدره المكتب الاتحادي لحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في شباط/فبراير عام 2019.

مختارات

إذا كنت تعتقد أن جميع التطبيقات التي استخدمتها من قبل عبر موقع فيسبوك آمنة، فربما تكون مخطئا، حيث أعلنت شركة فيسبوك عن تعليق آلاف التطبيقات، التي هدد بعضها خصوصية المستخدمين واستخدم بياناتهم الشخصية دون علمهم. (21.09.2019)

وجاء في قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروه مقراً لها: "لا يمكن الاعتراض على السبب الذي قدمته هيئات حماية المنافسة بأن فيسبوك تستغل موقعها المهيمن في السوق"، مشيراً إلى أن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من قبل المستخدمين.

وقال رئيس المحكمة، القاضي بيتر ماير-بيك: "لا توجد شكوك جدية حول موقع فيسبوك المهيمن في السوق الألمانية بالنسبة للشبكات الاجتماعية، ولا أن فيسبوك يسيء استخدام هذا الموقع المهيمن عبر شروط استخدام يحظرها المكتب الاتحادي لحماية المنافسة".

وكان المكتب الاتحادي لحماية المنافسة قد اعترض بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها فيسبوك بيانات عن أشخاص من تطبيقات أخرى بما في ذلك واتساب وانستغرام بالإضافة إلى تتبع الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات على فيسبوك.

وقال المكتب في قراره الأصلي في شباط/فبراير إنه سيتم فقط السماح لفيسبوك بنقل البيانات من واتساب أو إنستغرام إلى حسابات فيسبوك الرئيسية إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.

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بياناتكم هي ثروتنا


 

فيسبوك: سنواصل الدفاع عن موقفنا

لكن فيسبوك اعترضت على قرار المكتب الاتحادي لحماية المنافسة باللجوء إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، كما قام المكتب من جانبه بتحويل القضية إلى محكمة الاتحادية العليا التي أيدت قرار المكتب.

وعن الحكم الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، قالت فيسبوك إنه لا يرتبط بشكل مباشرة بإجراءات الاستئناف الجارية، وأضافت: "القضية الأساسية أمام محكمة الاستئناف لم تُغلق بعد"، وأكدت: "سنواصل الدفاع عن موقفنا بأنه لا يوجد انتهاك"، مشيرة إلى أنه "لن تكون هناك أي تغييرات فورية بالنسبة للأشخاص أو الأعمال الذين يستخدمون منتجاتنا وخدماتنا في ألمانيا".

ورغم أنه يمكن لفيسبوك استئناف الحكم لدى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، إلا أن عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا حالياً.

وأبدى رئيس المكتب الاتحادي لحماية المنافسة، أندرياس موندت، سعادته بقرار المحكمة الاتحادية العليا، وقال: "يمنحنا القرار مؤشرات مهمة حول كيفية التعامل مع البيانات والمنافسة"، وأضاف: "إذا تم جمع البيانات واستخدامها بشكل غير قانوني، يجب أن يكون من الممكن التدخل بموجب قانون مكافحة الاحتكار لمنع إساءة استخدام قوة السوق".

م.ع.ح/ع.ش (رويترز)

  • USA Mark Zuckerberg erhält Ehrendoktortitel der Harvard Universität (Reuters/B. Snyder)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    البداية من هارفارد

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    إقبال متزايد

    كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).

  • Facebook Symbolbild Hate Speech (picture-alliance/dpa/J.W.Alker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    كوكب مواز

    اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".

  • Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "استحواذ" وشراكات

    استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.

  • Symbolbild Fake-News-Untersuchung in Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "نافذة للرقابة والقمع"

    اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.

  • Ägypten Facebook (picture alliance/AP Photo/M. Deghati)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    أفيون الثورات؟

    شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.

  • Computer Hack (Vernon Manlapaz)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    منصة للجيوش الإلكترونية

    خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.

  • Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    انتقادات متكررة!

    "انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.

  • Logo Facebook (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    دعاوى قضائية متعددة

    رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.

  • Screenshot - Facebook Einstellungen (Facebook)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "إخفاق كارثي"

    مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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