 محكمة ألمانية تنظر في دعوى لاجئ يتهم الشرطة بالتعسف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2021

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أخبار

محكمة ألمانية تنظر في دعوى لاجئ يتهم الشرطة بالتعسف

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت الألمانية في دعوى رفعها لاجئ ضد ولاية بادن فورتمببيرغ الألمانية بسبب تعسف الشرطة في حقه عام 2018. فما هي ملابسات هذه القضية؟

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت في دعوى رفعها لاجئ بسبب تعسف الشرطة.

تنظر المحكمة الإدارية في مدينة شتوتغارت في دعوى رفعها لاجئ بسبب "تعسف الشرطة".

بدأت محكمة ألمانية اليوم الخميس (18 فبراير/ شباط 2021) النظر في دعوى رفعها لاجئ في ألمانيا ضد ولاية بادن فورتمبيرغ. اللاجئ الذي ينحدر من الكاميرون يتهم الشرطة بنهج "أسلوب غير متناسب" خلال تدخل لها في مركز للاستقبال الأولي للاجئين في مدينة إلفانغن بولاية بادن فورتمبيرغ، وأيضا أثناء ترحيله في عام 2018.

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مختارات

أشعلت رسائل التهديدات النازية المرتبطة بحواسب شرطة ولاية هيسن، جدلا حادا بين السياسيين والخبراء الأمنيين الذين يحذرون من تغلغل اليمين المتطرف داخل أجهزة الدولة. قضية بالغة الحساسية تتطلب حلولا ينخرط فيها الجميع.

وذكر الرجل أمام المحكمة أن أفراد الشرطة اقتحموا غرفته المظلمة في مركز الاستقبال خلال مداهمة في أيار/ مايو 2018 في وقت مبكر من الصباح دون التعريف بأنفسهم على أنهم أفراد شرطة، مضيفا أنهم طرحوه أرضا وقيدوه وصادروا هاتفه الخلوي.

وتمت دعوة اثنين من أفراد الشرطة الذين كانوا قد شاركوا في الحملة آنذاك، بصفتهم شهود حاليا، فيما نفى الشرطيان الاتهامات. وردا على سؤال عما إذا كان تمت مصادرة الهاتف الجوال للرجل أم لا، قالوا إنه لم يعد بوسعهم تذكر ذلك.

وفي سياق آخر ضمن نفس المحاكمة، تتم مراجعة الإجراءات الشرطية التي تم اتباعها خلال ترحيل اللاجئ في حزيران/ يونيو عام 2018 إلى بلده.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

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  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

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    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

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  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


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