 محكمة ألمانية تلزم مدينة بوخوم بإعادة التونسي ″سامي أ.″ | أخبار | DW | 15.08.2018

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أخبار

محكمة ألمانية تلزم مدينة بوخوم بإعادة التونسي "سامي أ."

انتصرت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا لمحكمة أدنى كانت قد اعتبرت ترحيل التونسي "سامي أ." غير قانوني وطالبت بإعادته. القرار الجديد يربك حكومة الولاية ومدينة بوخوم لأنه آخر مرحلة للتقاضي بهذا النزاع.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens (Youtube/spiegeltv)

قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادة التونسي "سامي أ." إلى ألمانيا الذي كان قد تم ترحيله إلى بلده تونس منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، بحسب ما أعلنته المحكمة اليوم الأربعاء (15 آب/ أغسطس 2018).

تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع. ولكن المحكمة أقرت بأنه لا يزال يمكن لمدينة بوخوم التوجه للمحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه وعرض أية مخاوف دستورية عليها- علما بأن ذلك لن يكون له أي تأثير في إعادة "سامي أ." ـ وليس واضحا حتى الآن مدى السرعة التي يمكن بها إعادة التونسي إلى ألمانيا.

تونس ردت على الفور وقالت على لسان المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنها هي المسؤولة عن حالة "سامي أ." المشتبه في أنه كان أحد الحراس السابقين لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ونقلت صحيفة "بلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار عن سفيان السليطي قوله ردا على حكم المحكمة الإدارية العليا "ليس لهذا الحكم أية تبعات بالنسبة إلينا".

مختارات

تنتهي في منتصف ليل اليوم الثلاثاء المهلة القضائية الممنوحة لهيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم الألمانية لإعادة الإسلامي سامي أ. الذي تم ترحيله إلى تونس. فما الذي سيقع في حال فشلت المدينة في تطبيق الأوامر القضائية؟ (31.07.2018)

يرجع؟ أم لا يرجع؟ هذا هو السؤال في قضية حارس بن لادن المفترض سامي إ. الذي تم ترحيله إلى تونس والسلطات الأمنية تجيب عن السؤال بأنه لا يرجع ولا يجوز له أن يرجع لأن قراره ترحيله يعني أيضا منع دخوله البلاد مجددا. (13.08.2018)

بيد أن السليطي نفسه خفف من وقع تصريحاته هذه قائلا لوكالة الأنباء الألمانية إن القضاء التونسي هو الذي يتعهد بالتحقيق مع التونسي المرحل من ألمانيا، وأن "أي طلب رسمي للتسليم إلى السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط".

وكان متحدث باسم الادعاء العام في تونس قد أكد مؤخرا بأنه يتم التحقيق ضد الإسلامي التونسي، وأنه يجب أن يظل في البلاد. بيد أن محاميته قالت في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قد يُسمح لموكلها بمغادرة البلاد. وقال المحامية سيدا بازاي- يلديز: "أبلغني قاضي التحقيقات المختص في محادثة شخصية إنه قد يُسمح لسامي أ. بالمغادرة".

يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل الإسلامي التونسي في 13 تموز/يوليو الماضي.

وكان قضاة المحكمة أصدروا قرارا قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله. وأمرت المحكمة الإدارية بعد ذلك بإلزام المدينة بإعادة التونسي على الفور، وسعت المدينة لإلغاء هذا القرار أمام المحكمة الإقليمية العليا، التي قضت هي الأخرى اليوم بإلزامها بإعادته.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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