 محكمة ألمانية تقضي بحظر مركبات الديزل في عدد من شوارع برلين | أخبار | DW | 09.10.2018

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أخبار

محكمة ألمانية تقضي بحظر مركبات الديزل في عدد من شوارع برلين

قضت محكمة برلينية بأنه يتعين على سلطات العاصمة برلين حظر مرور سيارات الديزل في العديد من شوارع المدينة، وتشديد اللوائح للحفاظ على نقاء الهواء. ويشمل الحظر فئة معينة من مركبات الديزل، مع استثناء بعض مالكي هذه السيارات.

Deutschland Verkehrsschild in Berlin | Zone 30 - Luftreinhaltung (Imago/photothek)

قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2018) بإلزام المدينة بمنع سيارات الديزل من السير في عدد من شوارع المدينة. كما ألزمت المحكمة سلطات العاصمة المختصة بتشديد اللوائح التي تهدف للحفاظ على نقاء الهواء في المدينة.

ويختص الأمر بحظر مرور جميع السيارات والشاحنات التي تعمل بالديزل ذات المعيار الأوروبي للانبعاثات (Euro) من فئة الصفر وحتى الدرجة الخامسة، مع استثناء سيارات الساكنين في تلك الشوارع وسيارات الحرفيين، لكن يجب إخضاع هذه السيارات للفحص.

وحسب المحكمة فإن على برلين أن تطبق حظر سير سيارات الديزل في 11 جزءا على الأقل من شوارع المدينة بحلول حزيران/يونيو 2019.

مختارات

أصبحت مدينة هامبورغ أول مدينة في ألمانيا تبدأ تطبيق حظر سير سيارات الديزل، بعدما حظرت سيرها في شارعين بالمدينة. ويشمل الحظر جميع سيارات الديزل التي لا تلبي معايير العوادم الأوروبية المعروفة باسم "يورو6". (31.05.2018)

لأول مرة في تاريخ الشركة الألمانية المرموقة دايملر التي تنتج سيارات مرسيدس، فرضت وزارة النقل الاتحادية على الشركة استدعاء مئات آلاف السيارات الديزل بغية تعديل قطع تخص الانبعاث الغازي فيها. (11.06.2018)

ويهدف حكم المحكمة بشأن منع سيارات الديزل من السير في أكثر شوارع العاصمة ازدحاما بالسيارات للالتزام بالحد الأقصى المسموح به من انبعاثات ثاني أكسيد النتروجين الضارة بالصحة والبيئة حيث تعتبر سيارات الديزل مسببا أساسيا لتلوث الهواء في المدن.

كما قضت المحكمة بإلزام حكومة ولاية برلين بدراسة منع سيارات الديزل من السير في مسافة بطول 15 كيلومترا إجمالا موزعة على أجزاء مختلفة من شوارع أخرى. يشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا. وحذر رئيس المحكمة من إرجاء المدينة "تنفيذ الإجراءات الضرورية بشكل ملح" تحت مبرر انتظار نتائج المزيد من البحث.

واعتمدت إدارة النقل والمواصلات في برلين بالفعل إجراءات لتحسين نقاء الهواء في العاصمة من بينها على سبيل المثال اعتماد سرعة 30 كيلومترا/ساعة في الكثير من مناطق المدينة.

وفي الوقت ذاته قال القاضي أولريش مارتيكه إنه ليس من المطلوب بالضرورة من المدينة اعتماد حظر لسيارات الديزل في جميع المنطقة البيئية التي تشمل أجزاء كبيرة من وسط المدينة وذلك في ضوء نجاح المدينة في الالتزام بالحد الأقصى المسموح به من عوادم سيارات الديزل.

وكانت منظمة البيئة الألمانية قد تقدمت بدعوى قضائية لفرض هذا الحظر وسعت من خلال هذه الدعوى لاعتماد حظر سيارات الديزل في جميع المنطقة البيئية في برلين وهي المنطقة التي تخفض فيها سرعة السير لكل السيارات حفاظا على البيئة.

يذكر أن مدينة هامبورغ كانت أول مدينة ألمانية تطبق حظرا جزئيا على سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل في شوارعها وذلك في مايو/أيار الماضي. وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أقرت في شباط/فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.

 ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)

  • Dänemark Kopenhagen Stadteil Noerrebro (picture alliance/ecomedia/Robert B. Fishman )

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    اقتداءً بعاصمة الدنمارك كوبنهاغن، تخطط مدينتا رويتلنغن وإيسن الألمانيتان لإنشاء مسارات للدراجات الهوائية عبر المدينة. وقال الخبير كريستيان هوخفيلد من شركة "آغورا" إن التوسع في شبكة طرق الدراجات "طال انتظاره". وأضاف: "نلاحظ أن الناس يميلون لاستخدام دراجاتهم، غير أن مواقف السيارات تشغل مساحة أكبر من مسارات الدراجات".

  • Bahnhof in Bonn - Fahrkartenautomat (picture-alliance/dpa/W. Moucha)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تخطط أربع مدن ألمانية أصل خمس لتخفيض رسوم تذاكر وسائل النقل العام. سيتضمن المشروع التجريبي في بون ورويتلنغن بطاقات سنوية مقابل 365 يورو، أي يورو واحداً في اليوم. كما تخطط مانهايم وهيرنبرغ لتخفيض أسعار التذاكر الفردية والمتعددة والموسمية. وفيما يتعلق بذلك، قال الخبير هوخفيلد: "إن وسائل النقل العام الرخيصة هي الطريق الصحيح للتقدم، ولكن لا بد من ضمان الجودة".

  • Drei Busse an einer Bushaltestelle (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    كم سيكون من الممتع أن لا تضطر للانتظار مطولاً في محطة الحافلات وأن تصل لتجد الحافلة التالية مباشرة! تسعى مدينة بون لتكثيف خطوط الحافلات على مدار الساعة، لجعل فترات الانتظار في المحطة أقصر. سيكون الأمر مماثلاً في رويتلنغين. وبحسب هوخفيلد: "هذا سيجعل الناس يتجهون إلى وسائل النقل العام".

  • Bushaltestelle (picture-alliance/Arco Images/Schoening Berlin)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    نعلم جميعاً أن الكثير من محطات الحافلات قد تكون بعيدة عن مكان السكن أو الوجهة المقصودة، ولذلك قد نفضل الذهاب بالسيارة. لهذا تخطط مدينة رويتلنغن لإنشاء شبكة حافلات جديدة للمدينة تضم 10 خطوط جديدة.

  • Busspur (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    إنشاء ممرات حافلات إضافية في هيرنبرغ من شأنه أن يشجع الناس على التنقل بالحافلة، خصوصاً عند عبورها بينما تسير باقي السيارات ببطء أو تنتظر خلو الطريق. يقول الخبير هوخفيلد: "يجب أن تكون الأسبقية لـ40 شخص موجودين في الحافلة على شخص واحد في السيارة".

  • Grüne Ampel mit Anzeige (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    إشارات المرور قد تكون ثقيلة على أعصاب السائقين، والبيئة أيضاً، إذ تستهلك السيارة عند تشغيلها الكثير من الوقود فتصدر العديد من غازات العادم. تخطط هيرنبرغ لتحقيق سيطرة ديناميكية على إشارات المرور لتسهيل حركة السير.

  • Fahrradkurier mit Lastenrad (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تقوم مدينة مانهايم بإنشاء "مركز مصغر" يضم نقطة شحن تُحمل فيها الطرود من الشاحنات مباشرة إلى الدراجات الإلكترونية. وبذلك ينخفض عدد الشاحنات التي تدخل وسط المدينة.

  • Deutschland Hybridbus der Kölner Verkehrs Betreibe KVB (picture-alliance/dpa/H. Galuschka)

    خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

    تخفض الحافلات الهجينة، التي ربما قد صادفتها تتجول في مدينة كولونيا أوغيرها، من انبعاثات الغازات الملوثة. وترغب مدينة مانهايم الآن بشراء حافلات هجينة من فئة (Euro-6) لتخفيض الانبعاثات في مركز المدينة. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا


 

مختارات

خمس مدن ألمانية وخطط لتنظيف هوائها

كيف يمكن أن يصبح الهواء في ألمانيا أكثر نظافة؟ والسؤال الأهم: هل من الممكن تحقيق ذلك دون فرض حظر على محركات الديزل؟ تطرح خمس مدن ألمانية خططاً لتحقيق ذلك، نعرضها في هذه السلسلة المصورة. (22.08.2018)  

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