محكمة ألمانية تقضي بحظر مركبات الديزل في عدد من شوارع برلين

قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2018) بإلزام المدينة بمنع سيارات الديزل من السير في عدد من شوارع المدينة. كما ألزمت المحكمة سلطات العاصمة المختصة بتشديد اللوائح التي تهدف للحفاظ على نقاء الهواء في المدينة.

ويختص الأمر بحظر مرور جميع السيارات والشاحنات التي تعمل بالديزل ذات المعيار الأوروبي للانبعاثات (Euro) من فئة الصفر وحتى الدرجة الخامسة، مع استثناء سيارات الساكنين في تلك الشوارع وسيارات الحرفيين، لكن يجب إخضاع هذه السيارات للفحص.

وحسب المحكمة فإن على برلين أن تطبق حظر سير سيارات الديزل في 11 جزءا على الأقل من شوارع المدينة بحلول حزيران/يونيو 2019.

ويهدف حكم المحكمة بشأن منع سيارات الديزل من السير في أكثر شوارع العاصمة ازدحاما بالسيارات للالتزام بالحد الأقصى المسموح به من انبعاثات ثاني أكسيد النتروجين الضارة بالصحة والبيئة حيث تعتبر سيارات الديزل مسببا أساسيا لتلوث الهواء في المدن.

كما قضت المحكمة بإلزام حكومة ولاية برلين بدراسة منع سيارات الديزل من السير في مسافة بطول 15 كيلومترا إجمالا موزعة على أجزاء مختلفة من شوارع أخرى. يشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا. وحذر رئيس المحكمة من إرجاء المدينة "تنفيذ الإجراءات الضرورية بشكل ملح" تحت مبرر انتظار نتائج المزيد من البحث.

واعتمدت إدارة النقل والمواصلات في برلين بالفعل إجراءات لتحسين نقاء الهواء في العاصمة من بينها على سبيل المثال اعتماد سرعة 30 كيلومترا/ساعة في الكثير من مناطق المدينة.

وفي الوقت ذاته قال القاضي أولريش مارتيكه إنه ليس من المطلوب بالضرورة من المدينة اعتماد حظر لسيارات الديزل في جميع المنطقة البيئية التي تشمل أجزاء كبيرة من وسط المدينة وذلك في ضوء نجاح المدينة في الالتزام بالحد الأقصى المسموح به من عوادم سيارات الديزل.

وكانت منظمة البيئة الألمانية قد تقدمت بدعوى قضائية لفرض هذا الحظر وسعت من خلال هذه الدعوى لاعتماد حظر سيارات الديزل في جميع المنطقة البيئية في برلين وهي المنطقة التي تخفض فيها سرعة السير لكل السيارات حفاظا على البيئة.

يذكر أن مدينة هامبورغ كانت أول مدينة ألمانية تطبق حظرا جزئيا على سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل في شوارعها وذلك في مايو/أيار الماضي. وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أقرت في شباط/فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)