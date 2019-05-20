 محكمة ألمانية تغرم مسيري ″شرطة الشريعة″ | أخبار | DW | 27.05.2019

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أخبار

محكمة ألمانية تغرم مسيري "شرطة الشريعة"

محكمة ألمانية تلغي حكماً بالبراءة على من قاموا بتسيير "دوريات الشريعة" في مدينة ألمانية وتحكم عليهم بغرامات مالية.

Urteil in Prozess um «Scharia-Polizei» am Landgericht Wuppertal (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

غرمت محكمة ألمانية سبعة سلفيين أدينوا بتشكيل "شرطة الشريعة" عام 2014، في خطوة لاقت حينها تنديداً.

وغرم الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و37 عاماً، بين 300 و1800 يورو لإدانتهم بخرق القانون الألماني المتعلق بمنع ارتداء الزي الرسمي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن محكمة مدينة فوبرتال. ورأى القضاة أن من المحتمل أيضاً أن يكون تصرفهم "بوحي من الفكر المتطرف".

وفي سبتمبر/ أيلول 2014، سيّر سبعة سلفيين يرتدون سترات باللون البرتقالي كُتب على بعضها "شرطة الشريعة"، دوريات ليلاً في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية الوقعة غرب ألمانيا ويعيش فيها عدد كبير من المسلمين، وقاموا بإيقاف المسلمين الشباب وتقديم نصائح بعدم شرب الكحول والذهاب إلى المقاهي والملاهي وبيوت الدعارة.

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يأتي هذا الحكم بعدما ألغت المحكمة الاتحادية في ألمانيا مطلع عام 2018 حكماً صدر بتبرئة المتهمين في عام 2016. ويستهدف القانون الذي يمنع ارتداء أي زي رسمي في ألمانيا منع ارتداء ملابس الحزب النازي.

وقاد مبادرة "شرطة الشريعة" الداعية السلفي الأشهر في ألمانيا المتحول إلى الإسلام سفين لاو، البالغ من العمر 38 عاماً. وُحكم على لاو في يوليو/ تموز 2017 في قضية أخرى بالسجن خمس سنوات ونصف السنة، بتهمة "دعم جماعة إرهابية" بهدف تجنيد أشخاص للقتال في سوريا. لكن أفرج عنه مطلع الشهر الحالي بعد قضاء نصف محكوميته مع بقائه قيد المراقبة.

ي.أ/ هـ.د (أ ف ب)

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  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    في 31 تموز / يوليو 2006، أراد الطالبان اللبنانيان جهاد حماد ويوسف الحج ديب تفجير قطارين كانا في طريقيهما من كولونيا إلى مدينة كوبلنز ومدينة هام وفشلت العملية.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

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  • Haftstrafe für die Frau des Anführers der Sauerland-Gruppe Archiv 2010

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    فيليز غيلوفيتش زوجة قائد مجموعة زورلاند فريتس غيلوفيتش. اعترفت في محكمة في برلين في نوفمبر 2010 بجمع تبرعات من أجل الجهاد وحكم عليها بالسجن لمدة عامين ونصف.

  • Arid Uka

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    أريد أوكا ولد في كوسوفو ونشأ مع أسرته غير المتشددة في ألمانيا. في مارس 2011 أطلق الرصاص على جنود أميريكيين في مطار فرانكفورت فقتل اثنين وجرح مثلهما.

  • Das mutmassliche Mitglied der islamistischen Duesseldorfer Al-Kaida-Zelle

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    خليل إس أحد أعضاء خلية دوسلدورف، التي كانت تخطط لتنفيذ تفجير ضخم في ألمانيا. وحوكمت الخلية في كارلسروه عام 2011 ونال أعضاؤها الأربعة عقوبات سجن طويلة.

  • Bildergalerie Islamismus in Deutschland

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    السلفية تنتشر في ألمانيا ويتوقع وجود سبعة آلاف سلفي في ألمانيا. لجأ السلفيون بداية من عام 2011 إلى توزيع نسخ مجانية من القرآن بالألمانية ضمن حملة "اقرأ".

  • Der versuchte Terroranschlag von Bonn vom 26.12.2013

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    في ديسمبر 2012 عثر في محطة القطارات في بون على حقيبة زرقاء بداخلها قنبلة معدة للانفجار، إلا أن خطأ تقنيا حال دون انفجارها. وكان المخطط ألماني اعتنق الإسلام.

  • Scharia-Polizei in Wuppertal

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    في سبتمبر 2014 ظهرت شرطة الشريعة السلفية في مدينة فوبرتال. لبس أعضاؤها الزي البرتقالي وكانوا يحثون الشباب المسلم على تجنب شرب الكحول والقمار وسماع الموسيقى.

  • Terrorprozess gegen Syrien-Rückkehrer in Frankfurt am Main ARCHIV 15.09.2014

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    في نهاية 2013 ألقت السلطات الألمانية القبض على كريشنيك ب لدى عودته من سوريا. ويواجه تهما بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" عقوبتها السجن أكثر من 4 سنوات.

  • Twitter Verbreitung Bild von Denis Cuspert alias Abu Talha al-Almani

    مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

    دنيس كوسبيرت، نجم الراب السابق ومغني الأناشيد الجهادية. أصبح من أهم دعاة التيار السلفي المتشدد الناطقين بالألمانية وكان يدعو في أناشيده لمحاربة غير المسلمين. الكاتبة: إيفيتا أندوروسكوفا / علاء جمعة.


مختارات

مشاهد لإسلاميين متشددين في ألمانيا

شباب ومتعصبون ويطمحون في دخول الجنة: إنهم المتشددون الإسلاميون في ألمانيا، الذين تقدر السلطات عدد من لديهم استعداد منهم لارتكاب أعمال عنف بحوالي 500 شخص. لكن تلك الأعمال في السنوات الأخيرة إما أجهضت أو باءت بالفشل. (08.12.2014)  

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