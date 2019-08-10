محكمة ألمانية تعاقب وزير الداخلية الإيطالي بسبب صورة

قضت محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية بمنع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من نشر صورة لمنظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

كما قضت المحكمة بتغريم سالفيني ما يصل إلى 25 ألف يورو أو معاقبته بالسجن في ألمانيا، حال عدم امتثاله للقرار العاجل للمحكمة.

وأكدت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت اليوم قرار حظر نشر الصورة ضد وزير الداخلية الإيطالي، والذي يرأس أيضا حزب "ليغا" اليميني المتطرف في إيطاليا.

وقام بالتقاط الصورة المثيرة للجدل قبطان سفينة "لايفلاين" للإغاثة، فريدهولد أولونسكا، والذي قال في بيان صحفي: "ماتيو سالفيني يستخدم في إطار تحريضه ضد المُنقذين من الغرق موادا مصورة التقطتها بنفسي، وهو لم يطلب مني السماح له باستخدامها".

وأعلن رئيس منظمة "ميشن لايفلاين"، أكسل شتاير، أن منظمته ستتخذ إجراءات مماثلة في المستقبل في حال انتهاك حقوق النشر.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد قرر بنهاية الشهر الماضي حظر دخول وعبور سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية إلى المياه الإيطالية، بعد إنقاذها 40 مهاجراً كانوا على متن زورق صغير على بعد حوالي 55 كيلومتراً قبالة السواحل الليبية.

د.ب