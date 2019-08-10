محكمة ألمانية تعاقب وزير الداخلية الإيطالي بسبب صورة

قضت محكمة مدينة فرانكفورت الألمانية بمنع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني من نشر صورة لمنظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.
كما قضت المحكمة بتغريم سالفيني ما يصل إلى 25 ألف يورو أو معاقبته بالسجن في ألمانيا، حال عدم امتثاله للقرار العاجل للمحكمة.
وأكدت متحدثة باسم محكمة فرانكفورت اليوم قرار حظر نشر الصورة ضد وزير الداخلية الإيطالي، والذي يرأس أيضا حزب "ليغا" اليميني المتطرف في إيطاليا.
وقام بالتقاط الصورة المثيرة للجدل قبطان سفينة "لايفلاين" للإغاثة، فريدهولد أولونسكا، والذي قال في بيان صحفي: "ماتيو سالفيني يستخدم في إطار تحريضه ضد المُنقذين من الغرق موادا مصورة التقطتها بنفسي، وهو لم يطلب مني السماح له باستخدامها".
وأعلن رئيس منظمة "ميشن لايفلاين"، أكسل شتاير، أن منظمته ستتخذ إجراءات مماثلة في المستقبل في حال انتهاك حقوق النشر.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد قرر بنهاية الشهر الماضي حظر دخول وعبور سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية إلى المياه الإيطالية، بعد إنقاذها 40 مهاجراً كانوا على متن زورق صغير على بعد حوالي 55 كيلومتراً قبالة السواحل الليبية.
د.ب
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
من حلم إلى بؤس
نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
منزل لا احد يقوم بصيانته
تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
اقتصاد جديد
تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
"ما زلت أتسول"
اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
موطن الجريمة المنظمة
هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
بيوت لأنشطة متنوعة
البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
أحلام لا تتحقق
ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
"أحدهم يصرخ سبحان الله"
شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
"الله وحده يريد مساعدتنا"
يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
أمل جديد
ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
الجيل الثاني يطارد الفرصة
أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.
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حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية
الحلم بالمستقبل
ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.
الكاتب: مريم مرغيش