 محكمة ألمانية: ترحيل زعيم عشيرة ″عربية″ إلى لبنان غير قانوني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

محكمة ألمانية: ترحيل زعيم عشيرة "عربية" إلى لبنان غير قانوني

قضت المحكمة الإدارية في بريمن الألمانية بعدم قانونية الترحيل المزدوج لإبراهيم ميري، وهو معروف كزعيم عشيرة "عربية"، إلى لبنان. المحكمة أقرت في المقابل بأنه لا يُسمح لميري المتهم بارتكاب جرائم، بالعودة إلى ألمانيا.

إبراهيم ميري أمام المحكمة في إحدى القضايا المتهم فيها عام 2014

إبراهيم ميري أمام المحكمة في إحدى القضايا المتهم فيها عام 2014

قضت محكمة ألمانية بأن عمليتي ترحيل إبراهيم ميري، وهو زعيم "عشيرة عربية" في تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 من ألمانيا إلى لبنان كانتا غير قانونيتين. وقضت المحكمة الإدارية في بريمن اليوم الاثنين (12 تموز/يوليو 2021) بذلك بعدما تقدم ميري، الذي يعيش في بيروت حاليا، بدعوى أمامها.

مختارات

رحلت ألمانيا زعيم شبكة إجرامية إلى لبنان، بيد أنه عاد إليها بصورة غير قانونية وقدم طلبا للجوء، باديا رحلة مثيرة للحصول على حق البقاء. وقدم دعوى ضد مسؤولين ألمان وأدعى أنه ملاحق من قبل منظمة حزب الله.

يحاول إبراهيم ميري، وهو زعيم عشيرة "عربية" تم ترحيله إلى لبنان عام 2019، إيجاد طريقة للعودة إلى ألمانيا بطرق قانونية. ورفع ميري أربع دعاوى بهذا الشأن يبث فيها القضاء اعتبارا من اليوم.

ويحاول إبراهيم ميري الذي تم ترحيله إلى لبنان عام 2019، إيجاد طريقة للعودة إلى ألمانيا بطرق قانونية. ورفع ميري أربع دعاوى بهذا الشأن.

ومع ذلك، لا يُسمح للمدعي  بدخول ألمانيا لأن حظر الدخول والإقامة الساري  ضده لمدة سبع سنوات يعتبر قانونيا. وبحسب الحكم، لا تزال المحكمة تعتقد أن ميري يشكل تهديدا على الأمن العام في ألمانيا.

ويمكن استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وتعتبر السلطات الترحيل الذي تم عام 2019 قانونيا. وبحسب بيانات السلطات، لا يزال المدعي يشكل خطرا على الأمن العام والنظام في ألمانيا بدرجة كافية من الاحتمال.

وطالبت شريكة حياة المدعي، البالغة من العمر 34 عاما، والتي أنجبت منه ابنة عمرها 19 شهرا وابنا يبلغ من العمر 13 عاما، في شهادتها بحصول ميري على فرصة أخرى حتى يتمكن من إظهار أنه لم يعد مجرما.

وقالت أخصائية الفنادق إنه ليس هناك علاقة لها بعائلة ميري ، مضيفة أنها ليست لبنانية، وقالت: "من الصعب جدا على الأطفال ألا يكون والدهم موجودا".

وأدين ميري، الذي كان يبلغ من العمر 46 عاما عندما وقت ترحيله ويقيم حاليا في لبنان، 19 مرة في ألمانيا خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2014، بتهم من بينها السرقة والسطو الخطير وتداول بضائع مسروقة والاختلاس والإتجار في المخدرات.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    شنت شرطة دوسلدورف نهاية الأسبوع المنصرم حملة مداهمات في المنطقة المجاورة لمحطة القطارات الرئيسية، والمعروفة بـ "الحي المغاربي". وأسفرت المداهمات عن اعتقال 40 رجلا مغاربيا يشتبه في إقامتهم بشكل غير قانوني.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    وأكدت الشرطة في دوسلدورف أن الحملة ليس لها علاقة بالاعتداءات الجماعية في كولونيا في ليلة رأس السنة. وحسب تقارير أمنية فإن "الحي المغاربي" يعد مأوى للعصابات وجرائم السرقة والمخدرات. ورصدت الشرطة حوالي 2200 مشتبه فيه بالارتباط بعصابات منظمة خلال العامين الأخيرين في عاصمة ولاية شمال الراين فستفاليا .

  • Deutschland Düsseldorfer Bürgerwehr

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    وردا على الاعتداءات التي تعرضت لها نساء في كولونيا، ومدن ألمانية أخرى في ليلة رأس السنة، قام ناشط من أصول إيرانية في دوسلدورف بتأسيس صفحة على موقع فيسبوك تضم نحو 1200 عضو من الالمان والمهاجرين للقيام بدوريات حراسة ليلا. لكن البعض يشكك في إمكانية نجاحها في منع وقوع الجرائم.

  • Hauptbahnhof Köln Sylvester Ausschreitungen Menschenmassen

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    تورط مغاربيون في أعمال التحرش الجنسي والسرقة في كولونيا في ليلة رأس السنة الجديدة لم يفاجئ الأجهزة الأمنية. وحسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة يحتل المغاربيون المرتبة 14 في لائحة الجاليات التي ترتكب جنايات في ألمانيا.

  • Türkei Wahl Berlin Neukölln

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    ومن بين بؤر التوتر في ألمانيا حي "نوي كولن" بالعاصمة برلين. حيث توجه أصابع الاتهام لمهاجرين قانونيين وغير قانونيين، وخصوصا من اللبنانيين والأتراك بالضلوع في أعمال سرقة وعنف وتجارة المخدرات.

  • Polizei Hamburg

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    أعمال التحرش الجنسي والاعتداءات التي شهدتها أيضا هامبورغ في رأس العام الجديد، لا تقتصر على تلك الليلة. فشرطة هامبورغ تسجل تناميا للجريمة في صفوف المهاجرين العرب والأفارقة.

  • Rotlichtbezirk im Bahnhofsviertel von Frankfurt Archiv 2012

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    أحد الشوارع القريبة من محطة القطار بفرانكفورت، حيث ينشط تجار مخدرات من أصول مغاربية. ويشهد المكان أعمال عنف وسرقة بشكل مستمر طول العام.

  • Araber und Drogensucht

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    تعج مدينة بون بالمهاجرين وخصوصا من العرب. ويحظى حي "تانِنْبوش" بشمال المدينة بسمعة غير جيدة بسبب أعمال السرقة والعنف، التي يقوم بها في الغالب أشخاص من مدمني المخدرات، بينهم من ينحدرون من أصول عربية أيضا.

  • Deutschland BGS-Großeinsatz gegen afghanische Schleuserbande

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    ورغم أن الإجرام لا يقتصر على المهاجرين، وإنما يشمل الألمان أيضا، إلا أن ارتفاع نسبة الجريمة في صفوف المهاجرين أصبح موضوع نقاش كبير، يشهد تضاربا في الآراء حول الأسباب والحلول.

  • Deutschland Algerien Sellal bei Merkel PK

    مهاجرون وبؤر ساخنة تحت مجهر السلطات الألمانية

    تسعى المستشارة أنغيلا ميركل لترحيل طالبي اللجوء المغاربة والجزائريين، الذين تم رفض طلباتهم، وترحيل كل من تورط في جرائم. وأثناء لقائها برئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال طالبت ميركل بسرعة أكبر في إعادة ترحيل الجزائريين. الكاتب: ع. عمار

    الكاتب: ع. عمار