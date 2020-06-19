محكمة ألمانية تتفهم انزعاج حصان وركله لسائق دراجة لدى تجاوزه

قضت محكمة فرانكينتال في ولاية راينالد بفالس بوجوب حفاظ راكبي الدراجات الهوائية على مسافة أمان كافية عند تجاوز حصان على الطريق، وذلك حفاظا على السلامة العامة. المحكمة التي كانت تنظر في قضية راكب دراجة هوائية أصيب إثر سقوطه بعد ركله من قبل حصان كن يقطع الطريق، قالت إن سائق الدراجة مسؤول بشكل جزئي عن الحادثة بالرغم من تعرضه للرفس.
وحاول راكب الدراجة تجاوز زوجا من الأحصنة المارة على الطريق، وابتعد بمسافة 40 سنتيمترا عنها. بيد أن ذلك لم يعجب أحد الحصانين الذي قرر رفسه عقوبة له على تجاوزه له، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بكدمات وسحجات وإصابات في يده.
المحكمة الألمانية وبعد فحصها للدعوى وحيثياتها، قضت أمس الجمعة ( 19 يونيو/ حزيران 2020) بأنه "يجب على راكبي الدراجات الحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر ونصف إلى مترين عند تجاوز الخيول".
وبررت المحكمة حكمها بأن سائق الدراجة يجب أن يتوقع أي سلوك غير متوقع من الخيل أو الحيوانات الأخرى المارة. ورأت أن الرجل المصاب يتحمل المسؤولية عما تعرض له بنسبة خمسين بالمئة، ملقية باللوم أيضا على المرافق الذي كان مع الخيل أثناء سيرها على الطريق.
ووفقا للمحكمة، فإن مسافة السلامة عند التجاوز كانت صغيرة جدا، وكان يجب زيادة هذه المسافة القصيرة. وتقضي قواعد السلامة المرورية للدراجات، أن "التجاوز يجب أن يكون آمناـ ويجب أن تستند مسافة السلامة إلى تقديرات الخطر الخاص في حالة التجاوز". ومن حيث المبدأ، يكون أصحاب الحيوانات الأليفة مسؤولين عن جميع الأضرار التي يسببها الحيوان الخاص بهم.
لكن المحكمة حكمت لسائق الدراجة بثلاثة آلاف يورو على سبيل التعويض الجزئي لما أصابه، وقالت: إنه لا يمكن كذلك إعفاء مالك الحيوان تماما من المسؤولية لأنه كان يعلم أن الخيل تسير على مسار الدراجات الهوائية.
ع.أ.ج/ ع ج (ا ف ب)
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اركب الدراجة وابتعد عن كورونا!
المزيد من الأشخاص حول العالم يتجهون الآن لركوب الدراجات، وهذا ليس فقط لأسباب تتعلق بالبيئة أو حتى لأهمية النشاط للجسم. فمع انتشار فيروس كورونا، ربما تكون الدراجة هي البديل الآمن لركوب المواصلات العامة، تجنبا للإصابة بالفيروس المستجد.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
نموذج مبكر من الدراجات
في عام 1817 قام كارل فريدريش فرايهر فون درايسن بتصميم دراجة خشبية بعجلتين تمت تسميتها بـ”درايسين“. وكان من الصعب للغاية ركوبها في الشوارع والطرقات غير النظيفة أو غير المعبدة حينها، هذا فضلا عن عدم استعداد المشاه آنذاك بمشاركة الرصيف مع سائقي هذا الاختراع، ولهذا لم ينتشر ذلك النموذج البدائي.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
الأكثر مبيعا في القرن التاسع عشر!
تم تقديم نموذج آخر للدراجة خلال معرض باريس الدولي عام 1867، لتدشن حقبة جديدة للدراجة في العالم. وتوصل الإنجليزي جيمس ستارلي للتصميم المعروف باسم penny-farthing ذي العجلة المرتفعة، والذي يمكن لسرعته أن تصل إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة. لكن يمكن لأي حفرة تمر عليها الدراجة أن تتسبب حتما في السقوط من على ارتفاع كبير، ما أدي لإطلاق اسم ”صانعة الأرامل“ على تلك الدراجة.
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ركوب الدراجة وسط المدينة.. خطر؟
تحولت الدراجات منذ وقت طويل لوسيلة مواصلات في أنحاء العالم، فمدن كبرى مثل أمستردام وكوبنهاغن تعرف حاليا بكونها صديقة لركوب الدراجات لاحتواء شوارعها على حارات سير وطرق مخصصة لراكبي الدراجات. إلا أن ركوب الدراجات في مدن رئيسية أخرى، كالعاصمة البريطانية لندن، التي نراها في الصورة، مازال خطرا للغاية.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
المزيد من الحقوق لراكبي الدراجات
مازالت السيارات هي وسيلة النقل السائدة في المدن الألمانية، وعندما توجد حارات سير (مسارات) مخصصة للدراجات، فغالبا ما تكون مليئة بالحفر. وتتجه السلطات المحلية لتحويل مسارات خاصة بالسيارات إلى حارات مخصصة للدراجات، كما يتم أيضا تشييد مسارات جديدة للدراجات. لكن بعض الناس رأوا أن هذا التغيير لا يتم بالسرعة الكافية، ما دفعهم للاحتجاج في الشوارع، وبالطبع كانوا أثناء ذلك يقودون دراجاتهم!
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
الدراجة وسيلة للعمل!
في حين أن سائقي السيارات كثيرا ما يعلقون في الزحام المروري، يستطيع راكب الدراجة ببساطة أن يشق طريقه بين السيارات لتجنب الانتظار طويلا. ولهذا لم تعد الدراجة وسيلة للوصول لمكان العمل فقط، إذ أصبحت قيادتها وظيفة في حد ذاتها حيث ينطلق العاملون بمجال توصيل الطلبات بدراجاتهم بسرعة قد تسلب أحيانا أنفاس المشاه!
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
رواج الدراجات الكهربائية
غالبا ما كان يتم الحط من قيمة الدراجات الكهربائية فيتم وصفها بالـ”مخادعة“، التي لا يركبها عادة سوى كبار السن أو من أصابهم الكسل ولا يريدون بذل مجهود حقيقي لقيادتها. إلا أن هذا الأمر قد انتهى بما تحققه الدرجات الكهربائية اليوم من شعبية متزايدة، حتى إن هذا النوع من الدراجات أصبح متوفرا بتصميمات مختلفة بداية من الأكثر راحة ووصولا إلى الأكثر رياضية.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
احترس من اللصوص!
إذا قررت شراء دراجة باهظة الثمن، فعليك حمايتها بالتأكيد باستخدام قفل إلكتروني ذكي يسمح لك بتحديد موقعها باستخدام الهاتف. فالدراجات تعتبر من السلع المعرضة للسرقة والسهل نقلها وبيعها.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
دراجات للإيجار في كل مكان
إذا قمت باستئجار دراجة، فلا داعي للقلق بشأن تفاصيل صيانتها وحمايتها من السرقة. ويدخل إلى السوق حاليا المزيد من الشركات التي تقدم خدمات تأجير الدراجات، ما يتيح الفرصة للجميع في المدن الكبري للوصول إلى الدراجات بدون عناء. لكن الوضع الحالي لهذا الأمر له سلبياته أيضا، حيث أن دراجات الشركات المختلفة متوقفة في كل مكان وغالباً ما تسد الأرصفة وطرق المشاة.
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الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟
استمتع ببعض الرومانسية
راكبو الدرجات ممن لديهم ولاء لدراجاتهم لا يتخلون عنها بسهولة، حتى لدى الاحتفال بزفافهم. فبدلا من ركوب عربة تجرها الخيول أو سيارة حديثة فارهة، قرر هذان العروسان في فرانكفورت ركوب الدراجة في زفافهما. وكما يبدو، لم يمنع ذلك كل منهما من الأمساك بيد الأخر. إعداد: سوزان كوردس/د. ب