 محكمة ألمانية تؤكد إدانة إرهابية يمينية بتهمة قتل 10 أشخاص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.04.2020

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أخبار

محكمة ألمانية تؤكد إدانة إرهابية يمينية بتهمة قتل 10 أشخاص

أكدت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ إدانة سيدة ألمانية من اليمين المتطرف بالسجن مدى الحياة لضلوعها في ارتكاب جرائم إرهابية بين عامي 2000 و 2007 راح ضحيتها عدة أشخاص.

الإرهابية اليمينية بياته تسشيبه

أكدت المحكمة إدانة بياته تسشيبه عضو الخلية النازية ان اس أو NSU بقتل 10 أشخاص في عمليات نفذتها الخلية الإرهابية.

بعد نحو عامين من الحكم بالسجن مدى الحياة بحق الإرهابية اليمينية المتطرفة بياته تسشيبه لتورطها في سلسلة من الهجمات، أكدت محكمة ألمانية إدانتها بقتل 10 أشخاص.

مختارات

بمناسبة ذكرى مرور ثمانية أعوام على الكشف عن "خلية تسفيكاو" أو خلية "إن إس أو NSU" اليمينية المتطرفة، قامت المستشارة أنغيلا ميركل بزيارة موقع النصب التذكاري لضحايا هذه الخلية. فماذا قالت ميركل بهذه المناسبة؟ (04.11.2019)

أصدر الإدعاء العام الاتحادي في كارلسروه أوامر اعتقال بحق أربعة أفراد منحدرين من طاجيكستان للاشتباه في صلتهم بالإرهاب. صحيفة بيلد الألمانية تحدثت عن مخاوف أمنية من استهداف الخلية لمنشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا. (15.04.2020)

وأُدينت تسشيبه بالتورط في عمليات قتل وهجومين بالقنابل عندما كانت عضوة في خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة، وذلك خلال محاكمة امتدت لأكثر من خمس سنوات، وانتهت بإدانتها في تموز/يوليو عام 2018.

وانتحر عضوان آخران في الخلية الإرهابية، هما أوفه موندلوز وأوفه بونهارت، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011، بعد تزايد الأدلة ضدهما، وتركا تسشيبه لمواجهة العدالة.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ في حكمها المكتوب الذي طال انتظاره، إن مشاركة تسشيبه في الهجمات، التي نُفذت بين عامي 2000 و2007، كانت "جوهرية بشكل موضوعي". ويمثل التفصيل الكتابي الدقيق لمبررات الحكم أهمية كبيرة، حيث سيتعين على المحكمة الاتحادية مراجعته.

واستند الحكم الذي صدر في عام 2018 على أدلة ظرفية بحتة. ومع ذلك، فإن ما هو معروف هو أن تسشيبه عاشت لمدة 14 عاماً تقريباً مع موندلوز وبونهارت، وخلال ذلك الوقت قتل الرجلان تسعة من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، من أصل تركي ويوناني، بالإضافة إلى شرطية.

وعقب انتحار الاثنين، أضرمت تسشيبه النار في آخر سكن جمع الثلاثة معا، وسجلت اعترافا ثم سلمت نفسها للشرطة.

وأدينت تسشيبه فيما بعد بمشاركتها في جميع جرائم القتل العشر والتفجيرات.

وجاء في الحكم الكتابي أن تسشيبه خططت للهجمات مع الرجلين، وتم تكليفها بـ "خلق ملاذ آمن لهما" أثناء ارتكابهما الجرائم. وخلال ذلك، كانت تسشيبه تمكث في المنزل أو بالقرب منه حتى تتمكن من إرسال فيديو الاعتراف المعد مسبقا وتدمير أي دليل في حالة مقتل صديقيها.

ولم تُقر السلطات بالدافع العنصري وراء الجرائم إلا بعد نشر فيديو الاعتراف.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


 

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