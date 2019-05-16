محققون: رئيس حكومة كاسل الألمانية قُتل ولم ينتحر

قال محققون في ألمانيا اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/يونيو 2019) إن رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل بولاية هيسن قتل برصاصة في رأسه، وإن هذه الرصاصة أطلقت عليه من مسافة قريبة من سلاح قصير المدى. وحسب المكتب الجنائي والادعاء العام بمدينة كاسل، خلال مؤتمر صحفي اليوم فإنه لا يوجد ما يدل على أن القتيل قد انتحر. وأكد المحققون أنهم يعتقدون بحدوث جريمة قتل. وبدأ المحققون تحقيقاتهم ضد مجهول.

وتجري التحقيقات في عدة اتجاهات، "وليس لدينا حتى الآن خيوط تدل على جناة، ولا نعرف شيئا عن الدافع وراء لجريمة"، حسبما أكدت رئيسة المكتب الجنائي بالولاية، زابينه توراو.

وفقاً للادعاء العام فقد عثر على السياسي المحلي مقتولا في منزله بمدينة كاسل برصاصة في رأسه، ليلة السبت/الأحد. وفشلت جميع محاولات إنعاشه، ثم تأكد موته في نحو الثانية والنصف صباح يوم الأحد.

خ.س/أ.ح (د ب أ)