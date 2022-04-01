المستقبل الآن

محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام

العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، سيكون لها تأثير على رحلات الفضاء في وقت تعتبر فيه روسيا شريكاً مهماً في هذا المجال. فهل ستبقى المحطة ملتقى رواد الفضاء من جنسيات مختلفة كرمز للسلام؟