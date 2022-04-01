 محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام | المستقبل الآن | DW | 03.04.2022

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المستقبل الآن

محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام

العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، سيكون لها تأثير على رحلات الفضاء في وقت تعتبر فيه روسيا شريكاً مهماً في هذا المجال. فهل ستبقى المحطة ملتقى رواد الفضاء من جنسيات مختلفة كرمز للسلام؟

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تقارير: مجموعة فاغنر الروسية تقاتل في أوكرانيا 31.03.2022

A Ukrainian serviceman fires with a mortar, as Russia’s attack on Ukraine continues, at a position in Kyiv region, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

غزو أوكرانيا.. هل فشلت خطط روسيا أم غيرت أولوياتها؟ 31.03.2022

أدى ارتفاع أسعار النقل ونقص الأسمدة من روسيا إلى ارتفاع أسعار البن.

يفتقر مزارعو البن البرازيلي إلى الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا 29.03.2022

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This undated photo provided by the Archaeological Park of Paestum shows a view of the excavations in the Archaeological Park of Paestum and Velia, near Naples, Italy, where ruins of a painted brick wall and ancient warrior helmets at a site that might be a forerunner of a temple dedicated to the goddess Athena on the acropolis of one of Magna Graecia's most important city were found. Italian Culture Minister Dario Franceschini said on Tuesday, Feb. 1, 2022, that two well-preserved helmets and remains of what was apparently a rectangular building, along with vases carrying the Greek inscription sacred and metal fragments believed to have been pieces of weapons were unearthed. (Archaeological Park of Paestum and Velia via AP)

جمال صور الأرض من الأعلى 03.04.2022

17.02.2022, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar: Ein vom Sturm beschädigter Windsack weht an einem Mast am Flugplatz Wismar. Das Sturmtief «Ylenia» bereitet im Straßen- Bahn- und Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern Probleme. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

من أين تأتي الرياح؟ 03.04.2022

This artists conception shows the fully unfolded James Webb Space Telescope in space. Credits: Adriana Manrique Gutierrez, NASA Animator Via CNP

تيلسكوب جيمس ويب يراقب أعماق الثقوب السوداء 03.04.2022

February 3, 2022, Cape Canaveral, Florida, USA: People watch from Canaveral National Seashore as a SpaceX Falcon 9 rocket launches from pad 39A at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. The rocket is carrying 49 Starlink internet satellites for a broadband network. Cape Canaveral United States - ZUMAs197 20220203_zaa_s197_081 Copyright: xPaulxHennessyx

مستقبل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية 03.04.2022

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02.04.2022, Ukraine, Butscha: *** ATTENTION EDITORS GRAPHIC CONTENT *** Ein ukrainischer Soldat geht entlang von Leichen auf einer zerstörten Straße. Fast 300 Zivilisten wurden entlang der Straße Butscha, einer Pendlerstadt außerhalb der Hauptstadt, getötet. Die meisten Opfer versuchten, den Fluss Buchanka zu überqueren, um in das ukrainisch kontrollierte Gebiet zu gelangen, und wurden dabei getötet. Russland ist am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hat damit den größten Militärangriff in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.

Soldiers walk past a destroyed Russian tank and armoured vehicles, amid Russia's invasion on Ukraine in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

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Pope Francis greets people next to Maltese President George Vella, his wife Miriam Vella, Maltese Prime Minister Robert Abela and his daughter, Giorgia Mae from a balcony of the Grand Master's Palace in Valletta, Malta, April 2, 2022. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK REGION, UKRAINE - APRIL 1, 2022: A burned building in the city of Mariupol. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine. Sergei Bobylev/TASS]

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