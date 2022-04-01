محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام

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العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، سيكون لها تأثير على رحلات الفضاء في وقت تعتبر فيه روسيا شريكاً مهماً في هذا المجال. فهل ستبقى المحطة ملتقى رواد الفضاء من جنسيات مختلفة كرمز للسلام؟
تنديد أوروبي - بريطاني بما وصفت بـ"جريمة حرب مروّعة" تتهم القوات الروسية بارتكابها في بوتشا الأوكرانية، وكييف تطالب بالمحاسبة ومزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألمانية طالبت بتعقب مرتكبي جرائم الحرب.
أوكرانيا تتحدث عن انسحاب القوات الروسية "بشكل سريع" من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب، وسط أنباء عن "تحرير" كييف وتقدم في المفاوضات بموافقة روسية "شفهية" وتضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين زيلينسكي وبوتين.
انتقد بابا الفاتيكان لأول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل ضمني بسبب غزو أوكرانيا وتحدث عن رياح الحرب الباردة التي تجتاح أوروبا مجدداً، مطالباً بـ "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة.
في اليوم السابع والثلاثين للغزو الروسي لأوكرانيا خففت القوات الروسية قبضتها على كييف وتعمل على تجميع صفوفها للتركيز على شرق البلاد حيث ستتواجه مع جيش أوكراني متمرّس مما قد يشير إلى صراع "طويل الأمد".
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