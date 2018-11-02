محطة أرسنال...عقبة جديدة في مسار قطار ليفربول!

تتجه أنظار الساحرة المستديرة غدا السبت إلى ملعب الإمارات، الذي يحتضن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين الوصيف ليفربول، وصاحب المركز الرابع أرسنال في مباراة يُتوقع أن تكون حافلة بالكثير من الإثارة والتشويق. ويدخل "الريدز" هذه المباراة وهو يأمل في ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. تأمين وصافة "البريميرليغ" وربما الانفراد بالصدارة في حال تعثر المتصدر مانشستر سيتي، وتوسيع الفارق بينه وبين "المدفعجية"، الذي يُقدم في هذا الموسم أداء رائعاً تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.
كلوب أمام تحدٍ صعب
ويُدرك كلوب صعوبة المهمة المُلقاة على عاتقه أمام أرسنال المُتوهج بشدة هذا الموسم، إذ سينزل المدرب الألماني بكل ثقله من أجل حسم المواجهة والعودة إلى ليفربول بنقاط المباراة كاملة، وفض الشراكة ولو مؤقتاً مع المتصدر مانشستر سيتي.
وسيحاول كلوب في مباراة الغد النجاح في ثالث أقوى اختبار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، فقد فاز قبل أسابيع على توتنهام العنيد بـ(2-1) ثم تعادل مع "الأزرق السماوي" من دون أهداف في مباراة طغى عليها التحفظ الدفاعي.
ويمتلك المدرب الألماني عدة أسلحة قادرة على تغيير المباراة في أي لحظة وترجيح كفة "الريدز" في الفوز. فمن جهة، تحسن الخط الخلفي للفريق الإنجليزي كثيراً وأصبح أكثر صلابة مع قدوم الحارس البرازيلي أليسون باكير. ومن جهة أخرى، عادت ماكينة "الريدز" الهجومية للدوران بقوة من جديد بعد استعادة محمد صلاح مستواه المعهود، فضلاً عن مواصلة السينغالي ساديو ماني تألقه الكبير هذا الموسم.
إيمري ورد الاعتبار
في المقابل، يأمل مدرب أرسنال أوناي إيمري استعادة نغمة الفوز من جديد بعدما نجح كريستال بالاس في إيقاف سلسلة انتصارات "المدفعجية" بـ11 فوز في جميع المسابقات، وتعادل معه بـ2-2 في مباراة كان الأرسنال قريباً جداً من اقتناص نقاطها كاملة.
وتكتسي قمة الغد أهمية كبيرة للمدرب الإسباني، الذي نجح في تغيير شكل أرسنال كثيراً وظهرت لمسته على الفريق اللندني في وقت وجيز، حيث سيحاول إيمري الفوز على واحد من أقوى الفرق المرشحة للفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فضلاً عن توجيه رسالة قوية إلى باقي فرق المقدمة أن خسارة أرسنال في بداية "البريميرليغ" أمام تشيلسي ومانشستر سيتي كانت مجرد كبوة فقط.
هل ينجح أوزيل في هز شباك ليفربول في قمة الغد؟
أوزيل يفك عقدته أمام الكبار!
وسيعمل صانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل على فك النحس الذي يُواجه أمام الفرق الكبيرة، حيث غالباً ما يفشل صاحب القدم اليُسرى الساحرة في تقديم أداء جيد أمام الفرق الكبيرة، ويُعاب عليه دائماً مستواه الباهت في مباريات القمة.
وتُعد قمة الغد مُناسبة سانحة لـ"عازف الليل"، من أجل إخراس أفواه بعض المنتقدين وتأكيد أحقيته كواحد من أحسن اللاعبين في الدوري الإنجليزي، لاسيما وأن جماهير الأرسنال تُعول كثيراً على نجمها الألماني، الذي يأمل في العودة بالنادي اللندني إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
خروج بالدموع
خرج النجم المصري محمد صلاح مصاباً في كتفه بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب السبت (26أيار/ مايو 2018) في كييف. وسقط صلاح على أرض الملعب بعد احتكاك مع قائد الريال سيرجيو راموس. وبرغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه، إلا أنه خرج باكياً بعد ثوان قليلة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
محمد صلاح مع ليفربول ضد روما
سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، أربعة وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السبت (26 أيار/ مايو 2018) محمد صلاح وفريقه ليفربول سيواجه نادي ريال مدريد ونجمه رونالدو في نهائي دوري الأبطال.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
محمد صلاح من نصر إلى نصر
من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 44 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض المدرب كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه في البرميير ليغ 32 هدفاً، كما صنع أكثر من 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة