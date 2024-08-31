محطات وحقائق من تاريخ وحاضر ولاية تورينغن الألمانية

تشتهر ولاية تورينغن بشعرائها مثل غوته وشيلر، وبطبيعتها ورياضاتها الشتوية، لكن هناك أيضا محطات معتمة في تاريخها، وفي حاضرها أصبحت معقلًا لحزب "البديل" اليميني الشعبوي المصنف في الولاية كمنظمة يمينية متطرفة مشتبه بها.

تورينغن هي مدينة فايمار التي تضم من بين أمور أخرى، مدينة فايمار وأميرَيها الشاعرين غوته وشيلر ومنشأ مدرسة باوهاوس المعمارية الشهيرة عالميًا. فايمار، المدينة التي أعطت اسمها لأول ديمقراطية ألمانية ، لأن الجمعية الوطنية التأسيسية اجتمعت هنا في عام 1919. ولكن في الجوار النصب التذكاري لمعسكر الاعتقال النازي الرهيب في بوخنفالد على نهر إترسبيرغ خارج المدينة. تورينغن هي آيزناخ مع قلعة فارتبورغ، حيث ترجم المصلح مارتن لوثر الكتاب المقدس. إنه مسار رينستيغ الشهير للمشي لمسافات طويلة والكاتدرائية في عاصمة الولاية إرفورت. هذه هي غابة تورينغن. وتورينغن هي حقًا مركز ألمانيا: بلا حدود خارجية، وتحيط بها ساكسونيا وساكسونيا-أنهالت في الشرق والشمال، وساكسونيا السفلى وهيسن وبافاريا في الغرب والجنوب.

سيارات وأجهزة بصرية وغابة كبيرة

يبلغ عدد سكان ولاية تورينغن حوالي 2.1 مليون نسمة، وهي ولاية فيدرالية صغيرة نوعاً ما، ويتميز اقتصادها أيضاً بالشركات الصغيرة. وتشمل الشركات الكبيرة مصانع البصريات المشهورة عالمياً في يينا، مثل شركة زايس أو جينوبتيك، أو إنتاج السيارات في آيزناخ، حيث كانت تُصنع العلامة التجارية فارتبورغ في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وهي اليوم موقع إنتاج شركة أوبل. أما المعاقل السياحية فهي مناطق التنزه في سلسلة الجبال المنخفضة أو واحدة من أكبر غابات الزان المغلقة في أوروبا، وهي غابة هاينيش.

ألمانيا: يوم إحياء ذكرى السنتي والغجر في أوشفيتز 2022 . يحكم بودو راميلو من حزب اليسار الولاية منذ عام 2014، لكن فرص إعادة انتخاب ائتلافه ضئيلة. صورة من: Staatskanzlei Thüringen/dpa/picture alliance

الرياضات الشتوية ويوهان سيباستيان باخ

أوبرهوف هي منتجع رياضات شتوية معروف، حيث يوجد بها العديد من الأبطال الأولمبيين والعالميين في البياتلون. كما أن النقانق التورينغية التي تم إعلانها علامة تجارية محمية من قبل الاتحاد الأوروبي والتي يوجد لها ”متحف النقانق الألمانية" في هولزهاوزن منذ عام 2006، مشهورة عالميًا حقًا. تنحدر العديد من الشخصيات الشهيرة من تورينغن: وُلد يوهان سيباستيان باخ في آيزناخ، وعمل محرر الموسوعة بروكهاوس من ألتنبرغ. كما تنحدر عارضة الأزياء الشهيرة إيفا بادبيرغ من تورينغن.

البطالة الآن في المتوسط الوطني

بعد إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، شهدت الولاية الاتحادية في وسط ألمانيا سنوات عديدة من المصاعب مع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق الريفية. وفي عام 2005، كانت نسبة البطالة لا تزال عند 17.1%، ولكنها استقرت الآن عند متوسط جميع الولايات الاتحادية وبلغت 6.1% (المتوسط الوطني 5.7%). وأكبر مدينة هي عاصمة الولاية إرفورت التي يبلغ عدد سكانها حوالي 210,000 نسمة، تليها يينا التي يبلغ عدد سكانها 110,000 نسمة ثم غيرا التي يبلغ عدد سكانها 95,000 نسمة.

ولاية محافظة هيكلياً

من الناحية السياسية، كانت ولاية تورينغن الحرة رهانًا آمنًا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ لسنوات عديدة بعد إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990. من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 2014، حكم الولاية ثلاثة سياسيين وسياسية واحدة من الحزب المسيحي الديمقراطي. وكان أولهم وأطولهم فترة حكم، برنهارد فوغل، القادم من الغرب، والذي كان رئيس وزراء سابقًا في ولاية راينلاند ـ بفالتس، وشغل منصب رئيس الحكومة في إرفورت من عام 1992 إلى عام 2003. ويشغل بودو راميلو من حزب اليسار منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014 (مع انقطاع قصير)، وهو حاليًا في حكومة أقلية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وهو ما يتسامح معه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في القضايا المهمة.

تورينغن معقل حزب "البديل من أجل ألمانيا"

تشكلت المراكز اليمينية المتطرفة في تورينغن في وقت مبكر بعد إعادة توحيد ألمانيا، وخاصة في الريف، ووجدت أسوأ تعبير لها في إرهابيي خلية "إن إس أو NSU" اليمينية المتطرفة، الذين قدموا من مدينة يينا وقتلوا ما مجموعه عشرة أشخاص بين عامي 2000 و2007، تسعة مهاجرين وشرطية. وعندما كُشف أمرهم، انتحر الجانيان الرئيسيان في نوفمبر 2011.

غابة الزان في فصل الربيع: متنزه تورينغن هاينيش الوطني. متنزه هاينيش الوطني هو أكبر منطقة غابات متجاورة وخالية من الاستغلال في ألمانيا. صورة من: R. Linke/blickwinkel/picture alliance

واليوم، تُعد ولاية تورينغن أحد معاقل حزب ”البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي اليميني. ويترأس المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا، الممثلة في برلمان الولاية منذ عام 2014، بيورن هوكه الذي ينتمي إلى الجناح اليميني القومي في حزب البديل من أجل ألمانيا، ويعتبر ذا نفوذ كبير. ويصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب الآن على أنه منظمة يمينية متطرفة مشتبه بها.

أعده للعربية: م.م