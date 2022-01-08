 محرك بحث غوغل يوفر مؤشرات جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2022

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أخبار

محرك بحث غوغل يوفر مؤشرات جديدة لتحديد المعلومات الموثوقة

في إطار محاربة الأخبار الزائفة، عمدت شركة غوغل العملاقة لتطوير محرك البحث التابع لها لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. علامتان أدخلتا على محرك غوغل من أجل مساعدة المستخدم على تمييز الأخبار الموثوقة وفهم تسلسل ظهورها.

Symbolbild Google

كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة غوغل عن تطوير خصائص جديدة يتيح لمستخدم المحرك التابع لها طريقتين جديدتين لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة. الخاصية الأولى التي هي عبارة عن علامة  "هايلي سايتد" أو علامة "يتم الاستشهاد بها كثيرا جدا" لتنبيه المستخدم إلى المقالات التي جرى الاستشهاد بها  في القصص الإخبارية الأخرى. وغالبا ما تكون هذه القصص التي يجري الاستشهاد بها كثيرا، قد ظهرت موثقة ويمكن متابعة تسلسل ظهورها مما يتيح معرفة أفضل للسياق العام للحدث.

وستظهر هذه العلامة في مربع "أهم الأخبار"  على أي شيء بدءا من المقالات الاستقصائية وحتى المقابلات والبيانات والقصص الإخبارية المحلية، مادامت وسائل الإعلام الأخرى تعاملت مع هذه القصص وأشارت إلى أنها ذات صلة من خلال نشر روابط لها.

أما الخاصية الثانية فتتعلق بالأنباء العاجلة أو الموضوعات المتغيرة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية، وأضافت غوغل تلميحات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة.

ومع تفعيل الخصائص الجديدة ستظهر نتائج البحث على المحرك بالنسبة للقصص المتطورة، ومعها تلميحات تتيح للمستخدمين التأكد من مصداقية مصدر القصة.  كما سيشجع محرك البحث غوغل المستخدمين على التحقق من مصداقية المصادر وتاريخ النشر أو حتى العودة إلى القصة مرة أخرى عند ظهور معلومات جديدة تتعلق بها. ومن المقرر طرح خاصية "يجري الاستشهاد بها كثيرا"  خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و.ب/م.س (د ب أ)

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