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محرك البحث

محرك البحث برنامج مصمم للبحث عن المعلومات المخزنة عبر شبكة الإنترنت. أما أشهر الشركات الرائدة في السوق العالمية لمحركات البحث فهي شركة غوغل/ Google التي لديها محرك بحث يحمل نفس الاسم.

يتم عرض عمليات البحث تلقائيا في قائمة من خلال الكلمات الرئيسية حسب الصلة، وعادة ما يكون ذلك مع عنوان ومقتطفات قصيرة. يتم إجراء عمليات البحث على الإنترنت وتحليل صفحات الويب بواسطة برامج كمبيوتر خاصة تسمى "برامج زواحف الويب/ web crawlers". ومن ميزات محركات البحث أنها تساعد على اختصار مدة البحث والوصول إلى الهدف بسرعة.

ARCHIV - 28.09.2014, Berlin: Der Google-Schriftzug und die Google-Suche auf einem iPad Mini 2. (zu dpa-Korr Scheitert die EU-Urheberrechtsreform? Ein Gesetz zwischen den Fronten vom 21.01.2019) Foto: Lukas Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

هذا أكثر ما بحث عنه الناس في العالم العربي على غوغل عام 2019 13.12.2019

بفضل بيانات "غوغل تراندس" بات من الممكن التعرف على المواضيع التي تصدرت محرك البحث الشهير غوغل في أي مكان في العالم. فماذا عن العالم العربي؟ وما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب على غوغل لعام 2019؟
25.05.2018 FILE PHOTO: FILE PHOTO: The logo of Google is pictured during the Viva Tech start-up and technology summit in Paris, France, May 25, 2018. REUTERS/Charles Platiau/File Photo - RC1C19D495F0

20 سنة على"غوغل"... هل أصبحنا سجناءه دون أن نشعر؟ 04.09.2018

يعد محرك البحث غوغل من أبرز الاختراعات المهمة التي غيرت عدة جوانب من حياتنا. وبمناسبة الاحتفال بمرور عقدين على ولادة عملاق الانترنيت غوغل استقت DW آراء بعض الأشخاص لمعرفة كيف غير أشهر محركات البحث حياتهم.

كيف تؤثر علينا شبكات التواصل الاجتماعي؟ 09.02.2018

أيام الاتحاد الأوروبي معدودة.ميشائيل يعتقد ذلك، لأن كل الناس تتحدث عن ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يعتقد "يان" أن الأزمات ستقوي أوروبا. كل من لديه على صفحته يشاركه الرأي نفسه. هل يعني ذلك أن ميشائيل ويان يعيشان في عالمين متوازيين؟
ARCHIV - ILLUSTRATION - Durch eine Lupe gesehen ist die Internetseite des Suchdienstes Google am 30.11.2010 in Köln mit dem Suchbegriff Europäische Union versehen. Der jahrelange Wettbewerbsstreit zwischen der EU-Kommission und dem Internet-Riesen Google steht offenbar vor einer Lösung. Foto: Oliver Berg dpa (zu dpa EU-Wettbewerbsstreit mit Google steht vor Lösung vom 05.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

محكمة العدل الأوروبية تُلزم غوغل بمسح البيانات الشخصية القديمة 13.05.2014

يتعين على محركات البحث على شبكة الإنترنت مسح الروابط الخاصة بالبيانات الشخصية القديمة التي تظهر في صفحات البحث الخاصة بها. هذا ما قضت به المحكمة الأوربية العليا بعد فصلها في نزاع بين غوغل وسلطات حماية البيانات الإسبانية.
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إيران تعتزم حجب محرك البحث غوغل 24.09.2012

أعلنت إيران أنها تعتزم حجب محرك البحث غوغل وخدمة البريد الالكتروني التابعة له "جيميل"، مستغلة الفيلم المسيء للنبي. وفيما تقول طهران إنها تريد تعزيز أمنها الإلكتروني، يخشى كثيرون من تشديد الرقابة على الانترنت.
Thema Google ehrt den Erfinder des Reißverschlusses: Gideon Sundback Erstellt am 24.4.2012 gegen 18 Uhr Eingereicht von Samar Heinein am 24.4.2012

غوغل تكرم مخترع "السحّاب" 24.04.2012

احتفى محرك البحث العالمي "غوغل" اليوم بغيدون صندباك، الذي ولد في الـ 24 أبريل/نيسان عام 1880، وهو مبتكر السحاب بشكله الحالي وصاحب الفضل في إمكانية استخدامه في عدة مجالات.
ILLUSTRATION - Ein Auto fährt am Dienstag (10.08.2010) in München (Oberbayern) an einem Laptop vorbei, auf dem das Produkt Google Street View mit einer Ansicht von London zu sehen ist. Das Internet-Unternehmen Google startet seinen umstrittenen Kartendienst Street View bis Ende des Jahres auch in Deutschland. Das Angebot wird zunächst für 20 Städte zwischen München und Hamburg eingeführt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Foto: Marc Müller dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

أكثر من 200 ألف ألماني يعارضون ظهور منازل في جوجل 22.10.2010

أعلنت شركة محرك البحث "جوجل" أن نحو 244 ألف شخص في ألمانيا طالبوا بإخفاء معالم منازلهم في خدمة عرض الشوارع ، التي تعتزم الشركة إطلاقها قريبا. ويمثل هؤلاء 3% من إجمالي المنازل التي ستشملها الخدمة الجديدة.
Das Logo des neuen Google-Browsers Google Chrome (Screenshot). Google greift mit einem eigenen Web-Browser die Dominanz von Microsofts Internet Explorer an. Die neue Software mit dem Namen Google Chrome werde in einer Testversion bereits am Dienstag (02.09.2008) zum Herunterladen bereitstehen, teilte der Internet-Konzern am Montag im offiziellen Unternehmensblog mit. Das Ziel sei ein Browser, der schneller, benutzerfreundlicher und sicherer ist als heutige Software. Web-Browser sind Programme, die man braucht, um im Internet zu navigieren. Wenn Chrome bei den Nutzern gut ankommt, könnte dies die Gewichte im Internet noch weiter zugunsten Googles verschieben. Foto: Google (zu dpa 0033 vom 02.09.2008) +++(c) dpa - Report+++

جوجل تطور برنامجا لاستعراض الويب ينافس إنترنت إكسبلورر 02.09.2008

في ظل المنافسة في سوق برامج الويب أعلنت شركة جوجل الأمريكية الشهيرة عن تطوير برنامج جديد لاستعراض الانترنت ينافس برنامج إنترنت إكسبلورر. النسخة التجريبية من برنامج "جوجل كروم" ستكون متاحة للتنزيل اعتبارا من اليوم.
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محرك البحث "كول" يسعى لمنافسة العملاق "جوجل" 29.07.2008

قطع محرك البحث جوجل مسيرة أسطورية في نجاحه منذ انطلاقه وأصبح الباب الرئيسي أمام مستخدمي الانترنت للتجول في هذا العالم الواسع، بيد أن محرك بحث جديد انطلق بهدف منافسته معتمداً على الدقة واحترام المعلومات الشخصية.
ARCHIV - Vor dem Logo von Microsoft macht sich ein Mitarbeiter am CeBit-Stand in Hannover auf einem Taschen-PC Notizen (Archivfoto vom 24.03.2004). Die EU-Kommission hat gegen den amerikanischen Software-Giganten eine neue Strafe in Höhe von 280,5 Millionen Euro verhängt. Damit soll Microsoft gezwungen werden, Informationen über sein Computer-Betriebssystem Windows zu veröffentlichen. Geschieht dies nicht, droht ab 31. Juli ein Bußgeld von drei Millionen Euro pro Tag, teilte die Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Foto: Rainer Jensen +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte , Internet, Software, Standardwert, USA, Wettbewerb, Wirtschaft, Cebit, Computer, Ihr_potenzial, Logo, Messen, Microsoft, Schattenriss, schriftzug, Unternehmen

استثمارات كبيرة لمايكروسوفت من أجل تطوير محركات البحث 25.07.2008

بعد أن تخلت عن محاولاتها للاستحواذ على منافستها ياهو أكدت شركة مايكروسوفت الأمريكية لتطوير برمجيات الكمبيوتر أنها تعتزم رصد استثمارات كبيرة في مجال محركات البحث على الإنترنت تجعلها قادرة على منافسة محرك البحث الشهير غوغل
Logo of Baidu and Google, December 15, 2006 US software giant Microsoft and Chinese Internet search portal Baidu said they were joining forces in China.In a strategic alliance that begins this month, Microsoft will display Baidu search advertising on its MSN, Live and other websites in China, the companies said in a US regulatory filing. +++(c) dpa - Report+++

دويتشه فيله تتجول في أروقة محرك البحث غوغل 26.08.2007

فريق من دويتشه فيله يزور محرك البحث العملاقة غوغل في مقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية. الفريق تعرف عن كثب على طرق العمل في آلة البحث العملاقة وعلى أساليب الراحة التي توفرها الشركة للعاملين فيها.