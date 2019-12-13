محرك البحث برنامج مصمم للبحث عن المعلومات المخزنة عبر شبكة الإنترنت. أما أشهر الشركات الرائدة في السوق العالمية لمحركات البحث فهي شركة غوغل/ Google التي لديها محرك بحث يحمل نفس الاسم.

يتم عرض عمليات البحث تلقائيا في قائمة من خلال الكلمات الرئيسية حسب الصلة، وعادة ما يكون ذلك مع عنوان ومقتطفات قصيرة. يتم إجراء عمليات البحث على الإنترنت وتحليل صفحات الويب بواسطة برامج كمبيوتر خاصة تسمى "برامج زواحف الويب/ web crawlers". ومن ميزات محركات البحث أنها تساعد على اختصار مدة البحث والوصول إلى الهدف بسرعة.