محرز لمالك تويتر: "أخي أيلون ماسك.. أعد حالة التوثيق إلى حسابي"

في تصرف غريب من إدارة تويتر، فقد رياض محرز نجم مانشستر سيتي علامة التوثيق الزرقاء على حسابه بموقع تويتر.

على إثر ذلك، ناشد اللاعب الشاب (31 عاماً) المالك الجديد لشركة تويتر - إيلون ماسك - لاستعادة حالة التوثيق لحسابه بالموقع.

وفوجي اللاعب ومتابعيه على تويتر بأن الحساب قد أزيل منه علامة التوثيق الزرقاء دون مقدمات أو سبب واضح لتلك الخطوة من إدارة تويتر، وذلك على الرغم من أنه الحساب الرسمي للاعب الذي يتابعه أكثر ثلاثة ملايين متابع، منهم زملاء اللاعب في النادي وأصدقاؤه من أندية أخرى.

وكتب محرز على حسابه الشخصي رسالة بشكل فكاهي، ناشد من خلالها إيلون ماسك المالك المستقبلي للموقع لاستعادة حالة توثيق الحساب:

"أخي ايلون ماسك..أعد حالة التوثيق إلى حسابي"

ويمنح تويتر علامة التوثيق الزرقاء لحسابات الأشخاص، وخصوصاً نجوم الرياضة والغناء والفن، ما يمنح الحساب مصداقية ويساهم بشكل كبير في زيادة عدد متابعيه كما يميز الحساب عن الحسابات الأخرى المزيفة.

ولم تعرف حالة سابقة قام فيها موقع تويتر بإلغاء توثيق حساب نجم رياضي عالمي وخصوصاً للاعب كرة قدم في مستوى شهرة رياض محرز، وحتى عندما يتم توثيق حسابات النجوم فإن حالة التوثيق للحساب تستمر كما هي حتى بعد اعتزالهم.

لكن على جانب آخر، يرى مغردون أن هذا الإجراء ربما جاء نتيجة حملة انتقادات إلكترونية تعرض لها محرز بعد إهداره عدة فرص للتسجيل في مرمى فريق ريال مدريد، وهي المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي وانتهت بنتيجة 4-3 لصالح مانشستر سيتي في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن آخرين يعتقدون أن إلغاء حالة التوثيق ربما يكون متعلق بمواقف محرز السياسية.

مشاهدة الفيديو 13:33 استحواذ ماسك على تويتر.. مخاوف وقلق بشأن مستقبل المنصة

يذكر أن ايلون ماسك، أغنى شخص في العالم بقيمة صافية تقدر بـ 273.6 مليار دولار، قام بعملية استحواذ مفاجئة لشركة تويتر. ووافق مجلس إدارة تويتر على عرض الاستحواذ الذي قدمه ماسك بقيمة 44 مليار دولار، فيما يستعد المساهمون الآن للتصويت على الصفقة المقترحة.

وتعهد ماسك بتقديم "إمكانات هائلة" للشركة إذا تمت الموافقة على استحواذها. وقال ماسك في بيان أعلن فيه عن الصفقة: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

وذكرت مصادر مطلعة أن ماسك يجري محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر، بحسب ما ذكرت رويترز.

عماد حسن