 محبو مسلسل "فريندز" يلقون تحية الوداع على نجمه الراحل! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.10.2023

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منوعات

محبو مسلسل "فريندز" يلقون تحية الوداع على نجمه الراحل!

تكدّست باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام المبنى الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز". وتوافد عدد من محبي المسلسل لإلقاء تحية على نجمه الراحل ماثيو بيري.

رصيف أمام المبنى الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل

توافد عدد من محبي المسلسل الشهير "فريندز" لإلقاء تحية على نجمه الراحل ماثيو بيري.

توافد عدد من محبي المسلسل الأمريكي الشهير"فريندز" أمس الأحد(29 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية "تشاندلر بينغ" في العمل وتوفي السبت عن عمر 54 عاماً.

 وعادة ما يزور محبو "فريندز" الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 هذه المنطقة السياحية الأنيقة والعصرية في مانهاتن، للاطلاع على هذا المبنى النمطي لمدينة نيويورك والمُشيّد بطوب صغير مع ما يضمّه من سلالم طوارئ إلى أحد جوانبه. وتكدّست أمس الأحد(29 أكتوبر/تشرين الأول 2023) باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام المبنى المكوّن من ست طبقات والذي يضمّ مطعماً في أسفله.

باقات الزهور ورسائل الوداع

وتحت أمطار خفيفة، توقّف محبو المسلسل دقائق للتأمل وتوجيه تحية للممثل الذي أدى دور "تشاندلر بينغ"، وهي شخصية تميّزت بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس. وتقول تايلور لانثير، وهي طالبة حقوق تبلغ 26 عاماً حضرت ومعها زهرة صفراء "ماثيو بيري، لقد نشأت وأنا أشاهده في "فريندز"، كما أنّ والداي كانا يشاهدان المسلسل أيضاً. وتردّد الشابة عبارة كتبها أحد محبي المسلسل في رسالة وُضعت على الأرض "شكراً على كل الضحكات".

مشهد من مسلسل فريندز عام 2004 (من اليسار إلى اليمين): كورتني كوكس وماثيو بيري وليزا كودرو.

أدى الممثل دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" إلى جانب شخصيات أخرى.

 ويُعّد "فريندز" الذي يُنتَقَد بشكل متكرر بسبب المحيط المحدود الذي تتطوّر فيه الشخصيات الست الرئيسية المتحدرة من نيويورك، مسلسلاً "يبعث على الراحة" لمشاهديه. وتقول إيفا، وهي طالبة تبلغ 16 سنة تقيم في حي سوهو المجاور، إنّ "فريندز" "عمل سلس، ومسلسل أشاهده عندما أكون حزينة أو إذا كنت أرغب في الضحك". وحتى لو أنّ الحلقات صُوّرت في استوديوهات في كاليفورنيا، إلا أنّ المبنى الواقع في شارع "90 بيدفورد ستريت" والذي يبيّن المسلسل أنّ عدداً من الشخصيات (مونيكا وتشاندلر وفيبي مثلاً) يقيمون فيه، بات أحد رموز نيويورك، على غرار مقهى "سنترال برك" الذي كان يجتمع فيه الأصدقاء الستة. ويقول كريس تريبيل، وهو مرشد يقود جولات تتمحور على المسلسلات و الأفلام في المدينة "أنا متأكد من انّ هناك أشخاصاً انتقلوا إلى نيويورك بسبب مسلسل "فريندز"، ومن أجل الجانب المغامر والرومانسي من حياة العزوبية في العشرينات من العمر في هذه المدينة".

 وكان من المقرر أن يزور مع مجموعته محيط المبنى الشهير الأحد(30 أكتوبر/تشرين الأول 2023) ، لكنّ وفاة ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عاماً بعد حياة تخللتها سنوات من الإدمان على الأدوية والمخدرات، جعلته يشعر بالاضطراب. ويقول "لقد رحل مبكراً جداً (...) كان يكتب ببراعة، وكان ممثلاً مضحكاً"، مضيفاً "كان لا يزال بإمكانه تقديم الكثير".


(أ ف ب / إ.م)

  • Gruppenbild der Familie Ewing in Dallas. (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    هذه العائلة احتلت عام 1978 شاشات التلفزيون

    تسريحات شعر جميلة وماكياج زائد وسراويل عريضة مع قبعة رعاة البقر، هذا هو مظهر عائلة إيوينغ من تكساس. في الـ 2 من أبريل 1978 انطلق مسلسل "دالاس" في التلفزيون الأمريكي مع 357 حلقة، وهو من أنجح العروض التلفزيونية ـ إلى يومنا هذا. وفي ألمانيا انطلق "دالاس" ابتداء من 1981.

  • Larry Hagman in der Serie Dallas. (picture-alliance/dpa/Worldvision Enterprises)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    شرير لا شيء يردعه

    منذ البداية كانت العلاقة بين مشاهدي دالاس وJ.R، الممثل لاري هاغمان، علاقة حب وكراهية. رجل النفط من تكساس لا يردعه أي شيء عن فرض مصالحه. وله عدة قضايا ويقوم بأعمال مشبوهة ويحتال، فقط الاغتيال لا يشكل خيارا له. إنه وغد حقيقي يمكن أن يكون فاتنا ويملك الابتسامة الشريرة لكل الأوقات.

  • Still aus der Serie Dallas mit Pamela, Sue Ellen, J.R. und Bobby. (picture-alliance/United Archives/TBM)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    إخوة وزوجات

    شقيق J.R. بوبي هو الشخص المعاكس الذي يحاول تسيير شركة إيوينغ للنفط كرجل أعمال نزيه. وعلى الرغم من ذلك فإنه قاسٍ. وفي الوقت الذي يسير فيه زواجه مع باميلا على أحسن ما يرام، تسود في الغالب علاقة باردة بين J.R. وزوجته التي لم تكن بالنسبة إليه أكثر من مجرد ديكور.

  • Porträt von Linda Gray als Sue Ellen Ewing in Dallas. (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    الوجه التعيس

    سيو إلين، عارضة أزياء وملكة جمال سابقة لتكساس. بعد زواجها من J.R. توقفت مسيرتها المهنية. وفي المزرعة وجب عليها تقبل العلاقات الجانبية لزوجها وإهاناته. وهي تتمنى الحصول على مولود. تحاول التغلب على تعاستها بشرب الكحول، لكن دون جدوى. ولم تتحسن علاقتها مع زوجها J.R. حتى عندما عرفت وأعلمتها بحملها المفاجئ.

  • Ray Krebbs (Steve Kanaly) in der US TV Serie Dallas. (picture-alliance/KPA)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    الإبن الضائع

    راي كريبس، هو في الحقيقة عامل في مزرعة العائلة. وهو يقوم بأي عمل قذر لصالح آل إيوينغ. وقد علم لاحقا أنه ابن غير شرعي لـ جوك إيوينغ، وبالتالي أخ غير شقيق لـ J.R. و بوبي. والأمر السيء في الموضوع هو علاقته السرية الطويلة مع لوسي، حفيدة جوك، أي ابنه أخيه.

  • Szene aus der US TV Serie Dallas mit Ray und Bobby. (picture-alliance/United Archives/TBM)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    أب محتال

    أسس جوك إيوينغ قبل 40 عاما شركة نفط إيوينغ مع ديغر بارنيس. إلا أنه احتال عليه، ومنذ تلك اللحظة بدأت العداوة بين عائليت إيونيغ وبارنيس. والخصام يقوده J.R. Ewing و Cliff Barnes.

  • Schlägerei in der Serie Dallas. (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    خصام وشجار في كل مناسبة

    المشاكس الأبدي لعائلة إيوينغ هو كليف بارنيس. في كل مرة يحصل شجار بينه وبين خصمه من عائلة إيوينغ J.R. وهذا قد يحصل أثناء اجتماعات ولقاءات مختلفة مثل ما حصل أثناء حفل زفاف حين تلقى كليف لكمة من R.J. الذي تبين فيما بعد أن زوجته سيو على علاقة مع كليف.

  • Miss Ellie in der Serie Dallas. (picture-alliance/United Archives/IFTN)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    الروح الجميلة في العائلة

    والدة الإخوة إيوينغ هي إلينور الملقبة بـ "السيدة إلي". تحاول الحفاظ على تماسك العائلة، وتكون مجبرة أحيانا على اتخاذ قرارات صعبة. وكان أبناؤها مرتبكين عندما تزوجت عقب وفاة الأب جوك. والمرتبكون أكثر كانوا المشاهدين عندما تم تبديل الممثلة باربارا بيل غيرديس في الحلقة الثامنة بممثلة أخرى، لتعود وتظهر من جديد في الحلقة التالية مباشرة.

  • Szene im Bett aus der Serie Dallas. (picture-alliance/United Archives/TBM)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    الطلاق والاختفاء من المسلسل

    باميلا هي شقيقة كليف بارنيس، وهي بالتحديد زوجة بوبي، الأمر الذي يقود إلى بعض التوترات داخل عائلة إيوينغ. ورغم كل العداوات ومحاولات الفصل بين الاثنين، فإن العلاقة تظل قائمة إلى أن طرأ تحول في الحلقة الـ 10 عندما تعرضت باميلا لحادثة سير، إذ طلبت الطلاق واختفت من المسلسل.

  • Berühmte Duschszene aus der Serie Dallas. (picture-alliance/Photoshot/Universal Pictorial Press Photo)

    دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا

    مجرد أحلام

    قبلها عايشت الانبعاث العجيب لزوجها الذي كان يُعتقد أنه ميت. وذات صباح نظرت في وجه بوبي المبتسم الذي كان يقف تحت رشاش الحمام (الدوش). وبهذا انتهت السلسلة التاسعة عام 1986. ولاحقا سينكشف أن كل شيء كان مجرد حلم سيء.


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