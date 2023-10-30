محبو مسلسل "فريندز" يلقون تحية الوداع على نجمه الراحل!

توافد عدد من محبي المسلسل الأمريكي الشهير"فريندز" أمس الأحد(29 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى الممثل ماثيو بيري الذي أدّى شخصية "تشاندلر بينغ" في العمل وتوفي السبت عن عمر 54 عاماً.
وعادة ما يزور محبو "فريندز" الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 هذه المنطقة السياحية الأنيقة والعصرية في مانهاتن، للاطلاع على هذا المبنى النمطي لمدينة نيويورك والمُشيّد بطوب صغير مع ما يضمّه من سلالم طوارئ إلى أحد جوانبه. وتكدّست أمس الأحد(29 أكتوبر/تشرين الأول 2023) باقات الزهور والرسائل المكتوبة بخط اليد على الرصيف أمام المبنى المكوّن من ست طبقات والذي يضمّ مطعماً في أسفله.
باقات الزهور ورسائل الوداع
وتحت أمطار خفيفة، توقّف محبو المسلسل دقائق للتأمل وتوجيه تحية للممثل الذي أدى دور "تشاندلر بينغ"، وهي شخصية تميّزت بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس. وتقول تايلور لانثير، وهي طالبة حقوق تبلغ 26 عاماً حضرت ومعها زهرة صفراء "ماثيو بيري، لقد نشأت وأنا أشاهده في "فريندز"، كما أنّ والداي كانا يشاهدان المسلسل أيضاً. وتردّد الشابة عبارة كتبها أحد محبي المسلسل في رسالة وُضعت على الأرض "شكراً على كل الضحكات".
أدى الممثل دور "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز" إلى جانب شخصيات أخرى.
ويُعّد "فريندز" الذي يُنتَقَد بشكل متكرر بسبب المحيط المحدود الذي تتطوّر فيه الشخصيات الست الرئيسية المتحدرة من نيويورك، مسلسلاً "يبعث على الراحة" لمشاهديه. وتقول إيفا، وهي طالبة تبلغ 16 سنة تقيم في حي سوهو المجاور، إنّ "فريندز" "عمل سلس، ومسلسل أشاهده عندما أكون حزينة أو إذا كنت أرغب في الضحك". وحتى لو أنّ الحلقات صُوّرت في استوديوهات في كاليفورنيا، إلا أنّ المبنى الواقع في شارع "90 بيدفورد ستريت" والذي يبيّن المسلسل أنّ عدداً من الشخصيات (مونيكا وتشاندلر وفيبي مثلاً) يقيمون فيه، بات أحد رموز نيويورك، على غرار مقهى "سنترال برك" الذي كان يجتمع فيه الأصدقاء الستة. ويقول كريس تريبيل، وهو مرشد يقود جولات تتمحور على المسلسلات و الأفلام في المدينة "أنا متأكد من انّ هناك أشخاصاً انتقلوا إلى نيويورك بسبب مسلسل "فريندز"، ومن أجل الجانب المغامر والرومانسي من حياة العزوبية في العشرينات من العمر في هذه المدينة".
وكان من المقرر أن يزور مع مجموعته محيط المبنى الشهير الأحد(30 أكتوبر/تشرين الأول 2023) ، لكنّ وفاة ماثيو بيري عن عمر يناهز 54 عاماً بعد حياة تخللتها سنوات من الإدمان على الأدوية والمخدرات، جعلته يشعر بالاضطراب. ويقول "لقد رحل مبكراً جداً (...) كان يكتب ببراعة، وكان ممثلاً مضحكاً"، مضيفاً "كان لا يزال بإمكانه تقديم الكثير".
(أ ف ب / إ.م)
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هذه العائلة احتلت عام 1978 شاشات التلفزيون
تسريحات شعر جميلة وماكياج زائد وسراويل عريضة مع قبعة رعاة البقر، هذا هو مظهر عائلة إيوينغ من تكساس. في الـ 2 من أبريل 1978 انطلق مسلسل "دالاس" في التلفزيون الأمريكي مع 357 حلقة، وهو من أنجح العروض التلفزيونية ـ إلى يومنا هذا. وفي ألمانيا انطلق "دالاس" ابتداء من 1981.
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شرير لا شيء يردعه
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الوجه التعيس
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الإبن الضائع
راي كريبس، هو في الحقيقة عامل في مزرعة العائلة. وهو يقوم بأي عمل قذر لصالح آل إيوينغ. وقد علم لاحقا أنه ابن غير شرعي لـ جوك إيوينغ، وبالتالي أخ غير شقيق لـ J.R. و بوبي. والأمر السيء في الموضوع هو علاقته السرية الطويلة مع لوسي، حفيدة جوك، أي ابنه أخيه.
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أب محتال
أسس جوك إيوينغ قبل 40 عاما شركة نفط إيوينغ مع ديغر بارنيس. إلا أنه احتال عليه، ومنذ تلك اللحظة بدأت العداوة بين عائليت إيونيغ وبارنيس. والخصام يقوده J.R. Ewing و Cliff Barnes.
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خصام وشجار في كل مناسبة
المشاكس الأبدي لعائلة إيوينغ هو كليف بارنيس. في كل مرة يحصل شجار بينه وبين خصمه من عائلة إيوينغ J.R. وهذا قد يحصل أثناء اجتماعات ولقاءات مختلفة مثل ما حصل أثناء حفل زفاف حين تلقى كليف لكمة من R.J. الذي تبين فيما بعد أن زوجته سيو على علاقة مع كليف.
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الروح الجميلة في العائلة
والدة الإخوة إيوينغ هي إلينور الملقبة بـ "السيدة إلي". تحاول الحفاظ على تماسك العائلة، وتكون مجبرة أحيانا على اتخاذ قرارات صعبة. وكان أبناؤها مرتبكين عندما تزوجت عقب وفاة الأب جوك. والمرتبكون أكثر كانوا المشاهدين عندما تم تبديل الممثلة باربارا بيل غيرديس في الحلقة الثامنة بممثلة أخرى، لتعود وتظهر من جديد في الحلقة التالية مباشرة.
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الطلاق والاختفاء من المسلسل
باميلا هي شقيقة كليف بارنيس، وهي بالتحديد زوجة بوبي، الأمر الذي يقود إلى بعض التوترات داخل عائلة إيوينغ. ورغم كل العداوات ومحاولات الفصل بين الاثنين، فإن العلاقة تظل قائمة إلى أن طرأ تحول في الحلقة الـ 10 عندما تعرضت باميلا لحادثة سير، إذ طلبت الطلاق واختفت من المسلسل.
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دالاس ـ المسلسل التلفزيوني الأكثر نجاحا
مجرد أحلام
قبلها عايشت الانبعاث العجيب لزوجها الذي كان يُعتقد أنه ميت. وذات صباح نظرت في وجه بوبي المبتسم الذي كان يقف تحت رشاش الحمام (الدوش). وبهذا انتهت السلسلة التاسعة عام 1986. ولاحقا سينكشف أن كل شيء كان مجرد حلم سيء.