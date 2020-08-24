 محاولة إسرائيلية للاستحواذ على شركة ألمانية للطائرات المسيرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.04.2021

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محاولة إسرائيلية للاستحواذ على شركة ألمانية للطائرات المسيرة

تحاول شركة إسرائيلية مختصة بالصناعات العسكرية الاستحواذ على شركة ألمانية مختصة في صناعة الطائرات المسيرة. الشركة الألمانية تواجه خطر الإفلاس بيد أن برلين لم تعط الضوء الأخضر بعد لعملية الاستحواذ.

طائرة الاستطلاع بدون طيار لونا تابعة للجيش الألماني ـ أرشيف

طائرة الاستطلاع بدون طيار "لونا" تابعة للجيش الألماني ـ أرشسف

تسعى شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية للاستحواذ على شركة "إي إم تي" الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة .

وجاء ذلك في رد وزارة الدفاع الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب اليسار الألماني المعارض، توبياس بفلوجر.

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أكد وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير خلال زيارة يقوم بها لإسرائيل على "متانة العلاقات" السياسية والأمنية بين ألمانيا وإسرائيل. ضمن جولته في المنطقة يزور دي ميزيير جنود البحرية الألمان ضمن قوات يونيفيل في لبنان.

أضحت ألمانيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى مختلف مناطق العالم بما في ذلك مناطق النزاعات كمنطقة الشرق الأوسط، وقد تبوأت هذا المركز رغم القوانين الصارمة إزاء منح رخص تصدير المعدات العسكرية.

أكدت ألمانيا أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها الحكومة الاتحادية تصاريح لصادرات أسلحة في عام 2020 وبقيمة 800 مليون يورو. في المقابل تراجعت نسبة تصاريح التصدير بأكثر من الربع عن العام الذي قبله.

رغم وصف هايكو ماس مصر بأنها "شريك مهم" لاستقرار المنطقة؛ إلا أن صفقات السلاح معها تثير انتقادات داخل ألمانيا وأحيانا خارجها؛ بسبب حروب إقليمية وحقوق الإنسان. ومن جديد توافق ألمانيا على بيع غواصة لمصر وأسلحة للجزائر.

ولكن جاء في الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، أنه ليس هناك ضوءاَ أخضر لعملية الاستحواذ حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة الألمانية قيد إجراءات الإفلاس حاليا، وتعمل على إعادة هيكلة نفسها. جدير بالذكر أن الشركة الألمانية تطور للجيش الألماني طائرة الاستطلاع بدون طيار "لونا إن جي"، وهو مشروع تأخر.

وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية أيضا أن شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة أخبرت مكتب المشتريات بالجيش الألماني "كتابةً أن لديها اتفاقا حصريا للاستحواذ على شركة /إيه إم تي/ مع الممثل العام الحالي في إجراءات الإفلاس... يخضع الاستحواذ لشرط فحص حماية الاستثمار الذي لم يتم تنفيذه بعد".

من جانبه انتقد النائب البرلماني لحزب اليسار المشروع، وقال: "يتعلق الأمر لدى شركة رافائيل بأنها شركة أسلحة تنتج أيضا صواريخ ومعدات حربية أخرى. لذا ينطوي شراء شركة /إيه إم تي/ على خطر تسليح ترسانة الطائرات المسيرة الألمانية بأنظمة مسلحة جديدة".

وأضاف بفلوجر أنه من المحتمل أن تواصل الشركة الإسرائيلية التحديث المخطط له لطائرات "لونا" لأجل الجيش وتسلم التوريدات المعلقة للطائرات الجديدة بدون طيار، وأكد أن الحزب يرفض استخدام طائرات عسكرية بدون طيار لأجل الاستطلاع.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 13:24

مسائيةDW : كيف تريد إسرائيل ضمان تفوقها العسكري في الشرق الأوسط؟

 

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