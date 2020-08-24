محاولة إسرائيلية للاستحواذ على شركة ألمانية للطائرات المسيرة

تسعى شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية للاستحواذ على شركة "إي إم تي" الألمانية لصناعة الطائرات المسيرة .

وجاء ذلك في رد وزارة الدفاع الألمانية على استجواب من النائب البرلماني عن حزب اليسار الألماني المعارض، توبياس بفلوجر.

ولكن جاء في الرد، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، أنه ليس هناك ضوءاَ أخضر لعملية الاستحواذ حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة الألمانية قيد إجراءات الإفلاس حاليا، وتعمل على إعادة هيكلة نفسها. جدير بالذكر أن الشركة الألمانية تطور للجيش الألماني طائرة الاستطلاع بدون طيار "لونا إن جي"، وهو مشروع تأخر.

وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية أيضا أن شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة أخبرت مكتب المشتريات بالجيش الألماني "كتابةً أن لديها اتفاقا حصريا للاستحواذ على شركة /إيه إم تي/ مع الممثل العام الحالي في إجراءات الإفلاس... يخضع الاستحواذ لشرط فحص حماية الاستثمار الذي لم يتم تنفيذه بعد".

من جانبه انتقد النائب البرلماني لحزب اليسار المشروع، وقال: "يتعلق الأمر لدى شركة رافائيل بأنها شركة أسلحة تنتج أيضا صواريخ ومعدات حربية أخرى. لذا ينطوي شراء شركة /إيه إم تي/ على خطر تسليح ترسانة الطائرات المسيرة الألمانية بأنظمة مسلحة جديدة".

وأضاف بفلوجر أنه من المحتمل أن تواصل الشركة الإسرائيلية التحديث المخطط له لطائرات "لونا" لأجل الجيش وتسلم التوريدات المعلقة للطائرات الجديدة بدون طيار، وأكد أن الحزب يرفض استخدام طائرات عسكرية بدون طيار لأجل الاستطلاع.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب أ)