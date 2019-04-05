 محام يقاضي الحكومة الألمانية لاستعادة يتيمين من داعش | أخبار | DW | 15.05.2019

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أخبار

محام يقاضي الحكومة الألمانية لاستعادة يتيمين من داعش

قدم محام من مدينة هانوفر الألمانية طلبا أمام المحكمة الإدارية، لإجبار الحكومة الألمانية على جلب طفلتين يتيمتين من أحد مخيمات اللجوء السورية لجديهما في ألمانيا.

Syrien Befreiung IS-Gebiete Frauen (AFP/D. Souleiman)

أوردت إذاعتا شمال وغرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الأربعاء (15 مايو/ أيار 2019)، أن محام من مدينة هانوفر الألمانية تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية، لإجبار الحكومة الألمانية على جلب طفلتين يتيمتين من أحد مخيمات اللجوء السورية.

ويتعلق الأمر بطفلتين (عامين و4 أعوام)، لأم منحدرة من ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية، كانت من أنصار تنظيم داعش الإرهابي، وقُتلت خلال معارك في المعقل الأخير لداعش في سوريا في بلدة الباغوز.

وقال المحامي ديرك شونيان في تقرير بتته إذاعة ألمانيا إن مخيم اللجوء الذي تمكث فيه الطفلتان مكتظ بالكامل، وأضاف "الإمدادات الطبية لا يمكن التحقق من توافرها، وهناك خطر لتفشي أوبئة، وبالطبع هناك خطر التعرض لاعتداءات جنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال دون حماية".

وتختص المحكمة الإدارية في برلين بالنظر في الطلب العاجل الذي تقدم به المحامي. وقال متحدث باسم المحكمة ردا على استفسار إن إصدار القرار في المعتاد يتطلب مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وأضاف "لكن من الممكن أن يسير الأمر بوتيرة أسرع".

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وتم تسليم الطلب العاجل للمحكمة في العاصمة الألمانية، حيث مقر الحكومة. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الجدين المقيمين في ولاية بادن-فورتمبرغ لديهما الوصاية على الطفلتين. ووفقا للتقارير، فإن وزارة الخارجية الألمانية تقول إنه لا يمكن تقديم مساعدة قنصلية في سوريا بسبب إغلاق السفارة الألمانية في دمشق. وقال شونيان "الأمر يبدو لي على الأكثر أن الحكومة الألمانية لا تريد وليس لا تستطيع"، موضحا أن الحكومة الألمانية قادرة على التحرك في سوريا عبر الاستخبارات على سبيل المثال.

ح.ز/ (د.ب.أ)

 

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

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  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


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