محام سابق يسرق "كنزاً" من الذهب من امرأة مسنة

أصدرت محكمة نمساوية الأربعاء (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) حكماً بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام بحق محام سابق في فيينا، بعد إدانته بسرقة 20 كيلوغراماً من الذهب من شقة امرأة مسنة. واعترف الرجل، البالغ من العمر 42 عاماً، بدوره في سرقة الذهب، الذي تبلغ قيمته نحو 700 ألف يورو.
ووفقاً لممثل الادعاء، فإن الرجل تعرّف على ضحيته البالغة من العمر 78 عاماً، أثناء حفل في الأوبرا. وبينما تحدث الاثنان عن حبهما للموسيقى الكلاسيكية، أخبرت المرأة الرجل عن سبائك الذهب التي تمتلكها في المنزل.
وأخبر المحامي صديقه - وهو مواطن روماني - عن الكنز وساعده على التخطيط لسرقة الذهب من خلال التقاط صور لنظام الإنذار الخاص بالشقة.
وعندما فشل الرجل الروماني ومساعدوه في العثور على الذهب، دفع المحامي المرأة لتكشف له أنها تحتفظ بسبائك الذهب في حجرة سرية في خزانة في غرفة معيشتها. وبفضل هذه المعلومة، نجح اللصوص في محاولة ثانية لسرقة الذهب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلا أنه لم يتم العثور على الذهب ولا اللصوص بعد ذلك.
ورغم أن المحامي السابق لم يشرح دوافعه، إلا أنه أظهر الندم ووعد ببيع جميع ممتلكاته من أجل تعويض ضحيته، مضيفاً أمام المحكمة: "لقد دمرت حياتي. لقد جلبت العار على مهنتي السابقة".
ي.أ/ ع.ش (د ب أ)
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
تمثال تذكاري لأسطورة ما تزال على قيد الحياة
كم هو عدد المشاهير الذين يتباهون بالتماثيل التي تُقَامُ تقديراً وتكريماً لهم؟ أسطورة أغاني الروك أودو ليندنبيرغ 72 عاماً ظلت أغانيه وموسيقاه تهز ألمانيا لأكثر من خمسة عقود، ولاتزال أغانية تتمتع بشعبيتها حتى الآن. تعرض التمثال البرونزي للسرقة بعد مرور 3 سنوات على إقامته، كما تَعَرَضَ التمثال البديل الاصغر حجماً والذي وضع بشكل مؤقت للسرقة أيضاً.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
الغناء والعزف على الدرامز
أحب أودو العزف على الدرامز منذ طفولته، وغادر منزل عائلته وهو في الخامسة عشر من عمره. قام بتقديم عروض الغناء والعزف على الدرامز في مدينة دوسلدوف ومدينة هامبورغ. التقى أودو مع مايسترو الفرقة الموسيقية الألمانية بيتر هيربولزهايمر، وبدأت منذئذٍ شهرة أودو تتبلور رويداً رويداً.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
عالم موسيقى الجاز
في عام 1970 استمع عازف الجاز الألماني الشهير كلاوس دولينغر إلى موسيقى أودو ودعاه إلى الانضمام لفرقته الجديدة. وبقى أودو يعمل طوال ثلاث سنوات في الفرقة. ووصف أودو تلك الموسيقى بقوله: "كانت شيئاً آخر".
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أوركسترا الهلع
بعد أن عمل بـ "فرقة جواز سفر" للموسيقي الألماني كلاوس دولدينغر بدأ أودو في عام 1973 بتأليف أول فرقة لموسيقى الروك عرفت بـ "أوركسترا الهلع". لم يجرؤ أي موسيقي من قبل على استخدام موسيقى الروك لمصاحبة القصائد الشعرية المكتوبة باللغة الألمانية. بحلول عام 1973 أصبح أودو وأعضاء فرقته من النجوم الكبار في ألمانيا. في الصورة: أودو برفقة المخرج بيتر زاديك يحتفلان بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس فرقتهم.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أغنية قطار خاص إلى برلين الشرقية
رَغِبَ أودو بالفعل أن يقيمَ حفلاً غنائياً في برلين الشرقية فألف من أجل هذه المناسبة أغنية بعنوان: "قطار خاص إلى بانكو" يلتمس فيها من إريتش هونيكر زعيم ألمانيا الشرقية آنئذٍ أن يسمح له بإقامة حفل في برلين الشرقية. مُنحَ أودو الموافقة على إقامة الحفل الفني في عام 1983 وأقيم الحفل تحت رقابة شديدة من قبل الشرطة السرية في ألمانية الشرقية.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أودو إنسان في غاية التواضع
يضع أودو عادة نظارة شمسية، ويُسَرُ نجم موسيقى الروك بالاختلاط مع الناس في الأماكن العامة والتحدث إلى المعجبين من جمهوره، كما توضح الصورة التي التقطت عام 1989، ويظهر فيها وهو يتحدث مع الناس ويوقع لهم على البطاقات التذكارية.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
أودو يتخذ من فندق مسكناً دائماً له
طوال السنوات العشرين الماضية اتخذ أودو من فندق كمبينسكي الفاخر في هامبورغ مسكناً دائماً له، لأن الفندق حسب رأيه يوفر له جميع احتياجاته الحياتية كما يُتيح المكان فرصة مناسبة له كي يقابل الناس.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
لوحة جدارية بعنوان المذعورين
ذات يوم بدأ أودو برسم لوحة جدارية تمثل شخصيات هزلية من الرجال والنساء العراة بأشكال وأحجام مختلفة، وقد استخدم في رسم لوحته الألوان المستقاة من النبيذ.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
الأزمنة العصيبة
بدأت أوضاع أودو بالانحدار في أواخر ثمانينات القرن الماضي. كان أودو آنئذٍ في منتصف الأربعينات من عمره، وكان لايزال يتمتع بالشباب، غير أنه كان في سن كبيرة مقارنة بالمحيطين به. راح أودو يشرب بكثرة إلى أن بدأت أعداد كبيرة من الجمهور بالتخلي عنه.
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تمثال الأسطورة أودو يتعرض للسرقة - ولا أحد ينتبه لاختفائه
عزيمة أقوى
تمكن أودو من استعادة مجده السابق وأمسى أقوى من السابق، وفي عيد ميلاده السبعين، بتاريخ 17 مايو/ أيار 2016، أطلق ألبومه الذي سماه "أقوى من الزمن". ولازال أودو مستمراً بتقديم موسيقى الروك لجمهورالمعجبين بفنه. إليزابيت غرينير/غالية داغستاني