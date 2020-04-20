محاميها يؤكد: إصابة "أنجلينا جولي الإيرانية" بكورونا في السجن

أفاد محامي الإيرانية "سحر تبر"، التي اشتهرت على موقع الإنستغرام بـ"أنجلينا الإيرانية"،أنها قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء وجودها في السجن بإيران بتهمة التجديف.

وكان بايام درافشان قد نشر رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية لالتماس العفو عن موكلته. وكتب درافشان في منشور على إنستغرام: "صدر أمر القبض عليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وأتشجع على لفت انتباهكم إلى وضع موكلتي الحرج حيث أصيبت بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجدها في السجن". بحسب ما نشره موقع "أر تي إل" (RTL) الألماني.

يذكر أن سحر تبر، التي يقال إن سنها 32 عاما، يتابعها أكثر من 400 ألف مشترك في موقع إنستغرام، واشتهرت منذ حوالي 3 سنوات بمظهرها الغريب، حيث أجرت 50 عملية تجميل بحسب ادعائها، لتبدو وكأنها نسخة زومبي من النجمة أنجلينا جولي.

واعتقلت السلطات الإيرانية سحر تبر أو "أنجلينا جولي الإيرانية" في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بتهمة الترويج للعنف، وكسب المال غير المشروع والتجديف، وإهانة الحجاب الإسلامي، ونشر الكراهية وتشجيع الشباب على الفساد.

وكانت سحر تبر قد اعترفت عبر مقاطع مسجلة لاحقاً عبر الإنستغرام- منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة في إيران التي لم يتم حظرها- أنها لا تشبه النجمة الأميركية ولم تقم بعمليات تجميل وإنما قد تلاعبت بالمكياج والفوتوشوب لتظهر بتلك الصورة لكي تصبح مشهورة.

ومن جهة أخرى، يقول المحامي إن ملف القضية أحيل إلى القاضي "محمد مغيسة" المعروف بقساوته وتشدده، والذي وضعته الخارجية الأميركية على رأس قائمة منتهكي حقوق الإنسان في إيران، بسبب إصداره أحكاماً بالإعدام والسجن والعقوبات القاسية ضد ناشطين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. بحسب ما نشره موقع" فوكس نيوز" الأميركي.

ورفض القاضي طلبات عديدة للإفراج عن سحر تبر بموجب العفو الممنوح لسجناء آخرين أثناء تفشي كورونا كوفيد-19 ، بحسب ما أفاد محامي الشابة الإيرانية.

ر.ض/ ص.ش