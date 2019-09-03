 محاكمة فتى سوري في ألمانيا بتهمة تجنيد أنصار لداعش | أخبار | DW | 06.09.2019

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أخبار

محاكمة فتى سوري في ألمانيا بتهمة تجنيد أنصار لداعش

يخضع لاجئ سوري شاب للمحاكمة في ألمانيا بعد أن وجه له الادعاء العام تهماً بدعوة آخرين للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إلى جانب تحميل مواد من على الإنترنت تشرح كيفية التعامل مع المواد الكيميائية وتنفيذ هجمات بالسكين.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer (picture alliance/imageBROKER)

حرك الإدعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد فتى سوري يبلغ من العمر 17 عاماً بتهمة محاولة تجنيد أعضاء وداعمين لتنظيم داعش.

وأعلن الإدعاء العام في مدينة دوسلدورف اليوم الجمعة (السادس من سبتمبر/ايلول 2019) أن التحقيقات أظهرت أن الفتى دعا في خمس حالات عبر رسائل إلكترونية أرسلها من خلال تطبيقات إلى الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابي وممارسة الجهاد المسلح، وذلك خلال الفترة من منتصف عام 2018  وحتى فبراير /شباط عام 2019.

ويقبع المشتبه به في السجن الاحتياطي منذ 21 مارس/آذار الماضي. وبحسب بيانات الإدعاء العام، فقد تم تحريك الدعوى القضائية منتصف يوليو /تموز الماضي.

مختارات

وكان المشتبه به يعيش في مدينة ليفركوزن بعدما قدم إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015.

وكان الفتى قد دفع خطيبته المقيمة في المغرب ورجلاً في سوريا إلى الإدلاء بقسم الولاء لقادة داعش. وبحسب بيانات الإدعاء العام، فقد طلب المراهق من الرجل المقيم في سوريا قتل "أحد الكفار" تأكيداً لولائه. وأعلن الرجل في سوريا - الذي لم تُدلِ السلطات بمزيد من البيانات عنه - تأييده لهذا الأمر، إلا أنه من المحتمل أن يكون قد تم القبض عليه في سوريا قبل ارتكاب الجريمة.

ويتهم الإدعاء العام الألماني الفتى المشتبه به بنشر فيديوهات عنف تمجد تنظيم داعش، وتحميل مواد من على الانترنت تحتوي على إرشادات لتنفيذ جرائم تعرض أمن الدولة لخطر جسيم، مثل إرشادات عن تنفيذ هجمات طعن أو التعامل مع مواد كيميائية، حسبما ذكر متحدث باسم الادعاء العام الألماني.

وفي حال الإدانة قد يُحكم على الفتى بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

ع.ح/ز.أ.ب (د ب أ)

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